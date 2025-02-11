«Войны состоят не только из боевых действий» — именно это напоминают нам залы музея. Вы увидите экспонаты, которые хранят историю того времени. Рассмотрите личные вещи горожан, военную форму и технику. Конечно, мы поговорим и о битвах, в которых участвовала Великобритания. А также о жизни мирных людей, эвакуации детей из Лондона и последствиях войны.

Описание экскурсии

Залы, посвящённые Второй мировой войне

Изучая залы музея, особое внимание уделим военным событиям, связанным с вкладом Великобритании в победу над фашизмом. Обсудим битву за Британию и битву за Атлантику, Дюнкеркскую операцию и Лондонский блиц — которые показали невероятную сплочённость нации и её стремление к победе. Вы узнаете, почему красный мак стал символом памяти погибших в войнах и как проходит день памяти в стране.

Жизнь во время войны

Несмотря на ограничения в еде, разлуку с близкими и эвакуацию, люди старались не поддаваться страху. Во время экскурсии мы обратим внимание на то, как война повлияла на жизнь детей и их родителей. Я расскажу вам, что такое рационы еды, как устраивались бомбоубежища и почему красная помада стала обязательной частью униформы женщин волонтёров.

Организационные детали

Вход в музей свободный.