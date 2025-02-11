Остров последней надежды: жизнь в Великобритании во время Второй мировой войны

Посетить Имперский военный музей, услышать о знаковых битвах и узнать, как справлялись простые люди
«Войны состоят не только из боевых действий» — именно это напоминают нам залы музея. Вы увидите экспонаты, которые хранят историю того времени. Рассмотрите личные вещи горожан, военную форму и технику. Конечно, мы поговорим и о битвах, в которых участвовала Великобритания. А также о жизни мирных людей, эвакуации детей из Лондона и последствиях войны.
Остров последней надежды: жизнь в Великобритании во время Второй мировой войны
Остров последней надежды: жизнь в Великобритании во время Второй мировой войны
Остров последней надежды: жизнь в Великобритании во время Второй мировой войны
Ближайшие даты:
11
фев12
фев13
фев14
фев15
фев25
фев26
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Залы, посвящённые Второй мировой войне

Изучая залы музея, особое внимание уделим военным событиям, связанным с вкладом Великобритании в победу над фашизмом. Обсудим битву за Британию и битву за Атлантику, Дюнкеркскую операцию и Лондонский блиц — которые показали невероятную сплочённость нации и её стремление к победе. Вы узнаете, почему красный мак стал символом памяти погибших в войнах и как проходит день памяти в стране.

Жизнь во время войны

Несмотря на ограничения в еде, разлуку с близкими и эвакуацию, люди старались не поддаваться страху. Во время экскурсии мы обратим внимание на то, как война повлияла на жизнь детей и их родителей. Я расскажу вам, что такое рационы еды, как устраивались бомбоубежища и почему красная помада стала обязательной частью униформы женщин волонтёров.

Организационные детали

Вход в музей свободный.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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