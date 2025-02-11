Остров последней надежды: жизнь в Великобритании во время Второй мировой войны
Посетить Имперский военный музей, услышать о знаковых битвах и узнать, как справлялись простые люди
«Войны состоят не только из боевых действий» — именно это напоминают нам залы музея. Вы увидите экспонаты, которые хранят историю того времени. Рассмотрите личные вещи горожан, военную форму и технику. Конечно, мы поговорим и о битвах, в которых участвовала Великобритания. А также о жизни мирных людей, эвакуации детей из Лондона и последствиях войны.
Изучая залы музея, особое внимание уделим военным событиям, связанным с вкладом Великобритании в победу над фашизмом. Обсудим битву за Британию и битву за Атлантику, Дюнкеркскую операцию и Лондонский блиц — которые показали невероятную сплочённость нации и её стремление к победе. Вы узнаете, почему красный мак стал символом памяти погибших в войнах и как проходит день памяти в стране.
Жизнь во время войны
Несмотря на ограничения в еде, разлуку с близкими и эвакуацию, люди старались не поддаваться страху. Во время экскурсии мы обратим внимание на то, как война повлияла на жизнь детей и их родителей. Я расскажу вам, что такое рационы еды, как устраивались бомбоубежища и почему красная помада стала обязательной частью униформы женщин волонтёров.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 357 туристов
Меня зовут Мария, а для юных участников моих экскурсий просто Маша. Живу в Лондоне уже 17 лет. Работаю гидом в британском парламенте, принимаю участие в конференциях и саммитах, провожу лекции читать дальше
и экскурсии для посетителей парламента. Любовь к искусству и истории помогла мне выйти за пределы парламентских стен, получить лицензию гида и проводить экскурсии по музеям и галереям Лондона. Мой опыт работы с детьми и владение материалом позволяет адаптировать любую экскурсию под детский формат, когда юные участники становятся главными действующими лицами.