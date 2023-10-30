Военный кабинет Черчилля

Посетить штаб-квартиру премьер-министра, почувствовать атмосферу эпохи и узнать о личности политика

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Ответы на вопросы
Военный кабинет — место, где работал Уинстон Черчилль и правительство Великобритании во время Второй Мировой войны.

Объект находился рядом со зданием Парламента, но был засекречен, и большинство лондонцев не знали о его существовании до 1984 года.

На экскурсии вы пройдёте по стопам одного из самых выдающихся государственных деятелей 20 века и ощутите атмосферу военных лет.
Военный кабинет Черчилля
Военный кабинет Черчилля
Военный кабинет Черчилля
Военный кабинет Черчилля
Военный кабинет Черчилля
Военный кабинет Черчилля
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Уважение, симпатия и признательность политику за его стойкость и отказ вести мирные переговоры с Гитлером накануне и во время Второй Мировой войны очевидны: в 2002 году Черчилля назвали величайшим британцем всех времен по результатам общенационального опроса, проведённого ВВС.

Спустившись по узкой лестнице в подвальное помещение секретного бомбоубежища, вы посетите центр командования и комнату карт, увидите спальню Черчилля и его столовую. Попутно мы поговорим о жизни простых людей, живших и работавших в подземном комплексе.

Также в программе музей Черчилля, где я расскажу о его детстве, увлечениях и семейной жизни. Вы увидите детские игрушки и выписки из школьных журналов о поведении маленького Уинстона; письма, которые он писал своим родителям из школы-пансиона; знаменитый костюм сирены; картины, написанные рукой премьера; красный ящик и многое другое.

Если вы придёте с детьми. Все мои экскурсии, в которых участвуют дети, проходят в интерактивном формате: я постоянно общаюсь с ребятами, задаю им вопросы и даю возможность высказать своё мнение. Это делает ребёнка не просто слушателем, а непосредственным участником происходящего и помогает лучше усвоить и запомнить материал.

Организационные детали

  • Для посещения комплекса нужно приобрести входной билет.
  • Стоимость билетов: для участников от 16 до 64 лет — £27.25; дети от 5 до 15 лет — £13.60; до 5 лет — бесплатно; пенсионеры 65+/студенты/инвалиды — £24.50
  • Все дети должны быть в сопровождении взрослого

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Парламентской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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