Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Лондоне наиболее комфортная. В эти месяцы можно насладиться прогулками по городу и посещением других достопримечательностей. В зимние месяцы, с ноября по февраль, посещение также возможно, но стоит учесть более короткий световой день и возможные дожди. В остальное время года экскурсия в помещении будет интересной и познавательной, независимо от погоды.

Военный кабинет Черчилля - это уникальное место, где принимались ключевые решения во время Второй мировой войны.Здесь можно увидеть командный центр, спальню и столовую Черчилля, а также музей, посвящённый его жизни.

Экскурсия включает интерактивные элементы для детей, что делает её интересной для всей семьи. Посетители узнают о жизни и увлечениях Черчилля, увидят его личные вещи и картины. Это путешествие в историю Великобритании оставит незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Уважение, симпатия и признательность политику за его стойкость и отказ вести мирные переговоры с Гитлером накануне и во время Второй Мировой войны очевидны: в 2002 году Черчилля назвали величайшим британцем всех времен по результатам общенационального опроса, проведённого ВВС.

Спустившись по узкой лестнице в подвальное помещение секретного бомбоубежища, вы посетите центр командования и комнату карт, увидите спальню Черчилля и его столовую. Попутно мы поговорим о жизни простых людей, живших и работавших в подземном комплексе.

Также в программе музей Черчилля, где я расскажу о его детстве, увлечениях и семейной жизни. Вы увидите детские игрушки и выписки из школьных журналов о поведении маленького Уинстона; письма, которые он писал своим родителям из школы-пансиона; знаменитый костюм сирены; картины, написанные рукой премьера; красный ящик и многое другое.

Если вы придёте с детьми. Все мои экскурсии, в которых участвуют дети, проходят в интерактивном формате: я постоянно общаюсь с ребятами, задаю им вопросы и даю возможность высказать своё мнение. Это делает ребёнка не просто слушателем, а непосредственным участником происходящего и помогает лучше усвоить и запомнить материал.

Организационные детали