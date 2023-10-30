Посетить штаб-квартиру премьер-министра, почувствовать атмосферу эпохи и узнать о личности политика
Объект находился рядом со зданием Парламента, но был засекречен, и большинство лондонцев не знали о его существовании до 1984 года.
На экскурсии вы пройдёте по стопам одного из самых выдающихся государственных деятелей 20 века и ощутите атмосферу военных лет.
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Описание
Что вас ожидает
Уважение, симпатия и признательность политику за его стойкость и отказ вести мирные переговоры с Гитлером накануне и во время Второй Мировой войны очевидны: в 2002 году Черчилля назвали величайшим британцем всех времен по результатам общенационального опроса, проведённого ВВС.
Спустившись по узкой лестнице в подвальное помещение секретного бомбоубежища, вы посетите центр командования и комнату карт, увидите спальню Черчилля и его столовую. Попутно мы поговорим о жизни простых людей, живших и работавших в подземном комплексе.
Также в программе музей Черчилля, где я расскажу о его детстве, увлечениях и семейной жизни. Вы увидите детские игрушки и выписки из школьных журналов о поведении маленького Уинстона; письма, которые он писал своим родителям из школы-пансиона; знаменитый костюм сирены; картины, написанные рукой премьера; красный ящик и многое другое.
Если вы придёте с детьми. Все мои экскурсии, в которых участвуют дети, проходят в интерактивном формате: я постоянно общаюсь с ребятами, задаю им вопросы и даю возможность высказать своё мнение. Это делает ребёнка не просто слушателем, а непосредственным участником происходящего и помогает лучше усвоить и запомнить материал.
Организационные детали
- Для посещения комплекса нужно приобрести входной билет.
- Стоимость билетов: для участников от 16 до 64 лет — £27.25; дети от 5 до 15 лет — £13.60; до 5 лет — бесплатно; пенсионеры 65+/студенты/инвалиды — £24.50
- Все дети должны быть в сопровождении взрослого
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Парламентской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.