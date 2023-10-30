Военный кабинет — место, где работал Уинстон Черчилль и правительство Великобритании во время Второй Мировой войны. Объект находился рядом со зданием Парламента, но был засекречен, и большинство лондонцев не знали о его существовании до 1984 года. На экскурсии вы пройдёте по стопам одного из самых выдающихся государственных деятелей 20 века и ощутите атмосферу военных лет.

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Описание

Что вас ожидает

Уважение, симпатия и признательность политику за его стойкость и отказ вести мирные переговоры с Гитлером накануне и во время Второй Мировой войны очевидны: в 2002 году Черчилля назвали величайшим британцем всех времен по результатам общенационального опроса, проведённого ВВС.

Спустившись по узкой лестнице в подвальное помещение секретного бомбоубежища, вы посетите центр командования и комнату карт, увидите спальню Черчилля и его столовую. Попутно мы поговорим о жизни простых людей, живших и работавших в подземном комплексе.

Также в программе музей Черчилля, где я расскажу о его детстве, увлечениях и семейной жизни. Вы увидите детские игрушки и выписки из школьных журналов о поведении маленького Уинстона; письма, которые он писал своим родителям из школы-пансиона; знаменитый костюм сирены; картины, написанные рукой премьера; красный ящик и многое другое.

Если вы придёте с детьми. Все мои экскурсии, в которых участвуют дети, проходят в интерактивном формате: я постоянно общаюсь с ребятами, задаю им вопросы и даю возможность высказать своё мнение. Это делает ребёнка не просто слушателем, а непосредственным участником происходящего и помогает лучше усвоить и запомнить материал.

Организационные детали