Уникальная возможность посетить секретный бункер Черчилля и узнать о его жизни и работе во время войны. История оживает в каждой комнате
Военный кабинет Черчилля - это уникальное место, где принимались ключевые решения во время Второй мировой войны.
Здесь можно увидеть командный центр, спальню и столовую Черчилля, а также музей, посвящённый его жизни. читать дальшеуменьшить
Экскурсия включает интерактивные элементы для детей, что делает её интересной для всей семьи. Посетители узнают о жизни и увлечениях Черчилля, увидят его личные вещи и картины. Это путешествие в историю Великобритании оставит незабываемые впечатления
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода в Лондоне наиболее комфортная. В эти месяцы можно насладиться прогулками по городу и посещением других достопримечательностей. В зимние месяцы, с ноября по февраль, посещение также возможно, но стоит учесть более короткий световой день и возможные дожди. В остальное время года экскурсия в помещении будет интересной и познавательной, независимо от погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Командный центр
Комната карт
Спальня Черчилля
Музей Черчилля
Описание экскурсии
Уважение, симпатия и признательность политику за его стойкость и отказ вести мирные переговоры с Гитлером накануне и во время Второй Мировой войны очевидны: в 2002 году Черчилля назвали величайшим британцем всех времен по результатам общенационального опроса, проведённого ВВС.
Спустившись по узкой лестнице в подвальное помещение секретного бомбоубежища, вы посетите центр командования и комнату карт, увидите спальню Черчилля и его столовую. Попутно мы поговорим о жизни простых людей, живших и работавших в подземном комплексе.
Также в программе музей Черчилля, где я расскажу о его детстве, увлечениях и семейной жизни. Вы увидите детские игрушки и выписки из школьных журналов о поведении маленького Уинстона; письма, которые он писал своим родителям из школы-пансиона; знаменитый костюм сирены; картины, написанные рукой премьера; красный ящик и многое другое.
Если вы придёте с детьми. Все мои экскурсии, в которых участвуют дети, проходят в интерактивном формате: я постоянно общаюсь с ребятами, задаю им вопросы и даю возможность высказать своё мнение. Это делает ребёнка не просто слушателем, а непосредственным участником происходящего и помогает лучше усвоить и запомнить материал.
Организационные детали
Для посещения комплекса нужно приобрести входной билет.
Стоимость билетов: для участников от 16 до 64 лет — £27.25; дети от 5 до 15 лет — £13.60; до 5 лет — бесплатно; пенсионеры 65+/студенты/инвалиды — £24.50
Все дети должны быть в сопровождении взрослого
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Парламентской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 468 туристов
Живу в Лондоне с 2001 года, работаю гидом с 2008, есть лицензия Blue Badge — высшая квалификация в профессии. Аккредитованный гид Британского парламента, с дипломом Southbank University в социальной политике.
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повезло работать в парламенте — самом фотографируемом здании Лондона! Работа дала уникальный опыт общения с разными людьми: политиками, туристами, членами королевской семьи и группами школьников. Я рассказываю просто и понятно, люблю семейный формат экскурсий, который располагает к общению, даёт возможность обсуждать, дискутировать и задавать вопросы. Путешественники часто говорят, что я коммуникабельный и лёгкий в общении человек.
Мои экскурсии не просто информируют: я стараюсь дать возможность погрузиться в атмосферу эпохи, о которой рассказываю. На моих экскурсиях вы не просто познакомитесь с персонажами из мира истории, науки и природы, но также проникнетесь эмпатией к героям, о которых мы будем говорить, будь то синий кит, паровой двигатель или император Наполеон.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ксения
Мария глубокий, думающий, рассуждающий человек. Как оказалось практически наша землячка. Брали несколько экскурсий, было интересно, познавательно и легко! Прошло два месяца, а я с теплотой вспоминаю совместно проведенное время!