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Tate Britain. Британский модернизм: самые важные имена

АртЛондон
АртЛондон – Гид из Лондона
Пока во Франции импрессионисты делали свои первые творческие шаги… А в самом деле, что нам известно об искусстве Великобритании той поры? Мы поговорим о великих художниках и скульпторах, которые творили по эту сторону Ла-Манша в XIX-XX веках, и попробуем понять загадочную британскую душу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €235 за экскурсию

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Tate Britain. Британский модернизм: самые важные имена
Tate Britain. Британский модернизм: самые важные имена

Что вы увидите

  • Музей Tate Britain
Находясь в эпицентре политический бури столетия под названием Брекзит, мы попробуем понять загадочную британскую душу через работы британских художников. Татьяна проведет вас по залам музея, где хранится коллекция работ, созданная самыми значимыми британскими живописцами и скульпторами конца 19 и первой половины 20 веков. В это время во Франции как раз появился импрессионизм, а о том, что происходило по эту сторону Ла-Манша, поговорим на экскурсии 🧭
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Tate Britain, Millbank, London SW1P 4RG
Tate Britain. Британский модернизм: самые важные имена
Tate Britain. Британский модернизм: самые важные имена
Tate Britain. Британский модернизм: самые важные имена
Tate Britain. Британский модернизм: самые важные имена

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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АртЛондон
АртЛондон
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