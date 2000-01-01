Находясь в эпицентре политический бури столетия под названием Брекзит, мы попробуем понять загадочную британскую душу через работы британских художников. Татьяна проведет вас по залам музея, где хранится коллекция работ, созданная самыми значимыми британскими живописцами и скульпторами конца 19 и первой половины 20 веков. В это время во Франции как раз появился импрессионизм, а о том, что происходило по эту сторону Ла-Манша, поговорим на экскурсии 🧭