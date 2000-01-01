Находясь в эпицентре политический бури столетия под названием Брекзит, мы попробуем понять загадочную британскую душу через работы британских художников. Татьяна проведет вас по залам музея, где хранится коллекция работ, созданная самыми значимыми британскими живописцами и скульпторами конца 19 и первой половины 20 веков. В это время во Франции как раз появился импрессионизм, а о том, что происходило по эту сторону Ла-Манша, поговорим на экскурсии 🧭
Что входит
услуги гида
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Tate Britain, Millbank, London SW1P 4RG
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