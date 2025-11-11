Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Интерактивный тур с режиссёром и драматургом Зоей Рутер предлагает взрослым и детям уникальную возможность читать дальше стать частью этой сказки.



Участники узнают, где прячется тень Питера Пэна, встретят королей и птиц, а также откроют для себя волшебный колодец.



Это приключение, полное загадок и открытий, станет незабываемым опытом для всех, кто готов отправиться в мир фантазий и сказок Кенсингтонские сады - это не только королевские охотничьи угодья, но и место, где оживает история Питера Пэна.Интерактивный тур с режиссёром и драматургом Зоей Рутер предлагает взрослым и детям уникальную возможность 6 причин купить эту экскурсию 🧚‍♂️ Интерактивное приключение

🏰 Историческое место

🌿 Природная красота

👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи

📚 Узнайте больше о Питере Пэне

🎭 Встреча с персонажами сказки

ArtLondon Ваш гид в Лондоне Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Можно с детьми Да Когда Время работы парка с 06:00 до 16:30. £295 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Что можно увидеть Кенсингтонский дворец

Кенсингтонские сады

Описание экскурсии Интерактивный тур для взрослых и детей До того, как отправиться в Нетландию, Питер Пэн жил в Кенсингтонском саду, дружил с птицами и феями, устраивал балы для эльфов и придумывал, как проплыть по реке на гнезде. Джеймс Барри придумал своего персонажа именно здесь, гуляя по саду вместе со своей огромной собакой и сочиняя истории про детей и взрослых. История Питера Пэна — это история без начала и без конца, которую каждый может дописывать, как захочет. Мы же предлагаем вам стать её частью. Приглашаем взрослых и детей на интерактивный тур-приключение по садам в поисках фей, где повстречаем настоящих королей, познакомимся с птицами садов, узнаем, где находится волшебный колодец, расколдовывающий пап, а также где прячется тень Питера Пэна.

Время работы парка с 06:00 до 16:30. Выбрать дату