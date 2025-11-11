Кенсингтонские сады - это не только королевские охотничьи угодья, но и место, где оживает история Питера Пэна.
Интерактивный тур с режиссёром и драматургом Зоей Рутер предлагает взрослым и детям уникальную возможность
6 причин купить эту экскурсию
- 🧚♂️ Интерактивное приключение
- 🏰 Историческое место
- 🌿 Природная красота
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📚 Узнайте больше о Питере Пэне
- 🎭 Встреча с персонажами сказки
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что можно увидеть
- Кенсингтонский дворец
- Кенсингтонские сады
Описание экскурсииИнтерактивный тур для взрослых и детей До того, как отправиться в Нетландию, Питер Пэн жил в Кенсингтонском саду, дружил с птицами и феями, устраивал балы для эльфов и придумывал, как проплыть по реке на гнезде. Джеймс Барри придумал своего персонажа именно здесь, гуляя по саду вместе со своей огромной собакой и сочиняя истории про детей и взрослых. История Питера Пэна — это история без начала и без конца, которую каждый может дописывать, как захочет. Мы же предлагаем вам стать её частью. Приглашаем взрослых и детей на интерактивный тур-приключение по садам в поисках фей, где повстречаем настоящих королей, познакомимся с птицами садов, узнаем, где находится волшебный колодец, расколдовывающий пап, а также где прячется тень Питера Пэна.
Время работы парка с 06:00 до 16:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Интерактивная программа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Queen’s Gate, ворота в Кенсингтонский сад
Завершение: Кенсингтонский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Время работы парка с 06:00 до 16:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
