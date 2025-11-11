Мои заказы

Питер Пэн в Кенсингтонском саду: интерактивный тур

Погрузитесь в мир Питера Пэна в Кенсингтонских садах. Увлекательное приключение для всей семьи, полное тайн и волшебства
Кенсингтонские сады - это не только королевские охотничьи угодья, но и место, где оживает история Питера Пэна.

Интерактивный тур с режиссёром и драматургом Зоей Рутер предлагает взрослым и детям уникальную возможность
читать дальше

стать частью этой сказки.

Участники узнают, где прячется тень Питера Пэна, встретят королей и птиц, а также откроют для себя волшебный колодец.

Это приключение, полное загадок и открытий, станет незабываемым опытом для всех, кто готов отправиться в мир фантазий и сказок

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧚‍♂️ Интерактивное приключение
  • 🏰 Историческое место
  • 🌿 Природная красота
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Узнайте больше о Питере Пэне
  • 🎭 Встреча с персонажами сказки
Питер Пэн в Кенсингтонском саду: интерактивный тур
Питер Пэн в Кенсингтонском саду: интерактивный тур
Питер Пэн в Кенсингтонском саду: интерактивный тур
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Кенсингтонский дворец
  • Кенсингтонские сады

Описание экскурсии

Интерактивный тур для взрослых и детей До того, как отправиться в Нетландию, Питер Пэн жил в Кенсингтонском саду, дружил с птицами и феями, устраивал балы для эльфов и придумывал, как проплыть по реке на гнезде. Джеймс Барри придумал своего персонажа именно здесь, гуляя по саду вместе со своей огромной собакой и сочиняя истории про детей и взрослых. История Питера Пэна — это история без начала и без конца, которую каждый может дописывать, как захочет. Мы же предлагаем вам стать её частью. Приглашаем взрослых и детей на интерактивный тур-приключение по садам в поисках фей, где повстречаем настоящих королей, познакомимся с птицами садов, узнаем, где находится волшебный колодец, расколдовывающий пап, а также где прячется тень Питера Пэна.

Время работы парка с 06:00 до 16:30.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Интерактивная программа
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Queen’s Gate, ворота в Кенсингтонский сад
Завершение: Кенсингтонский сад
Когда и сколько длится?
Когда: Время работы парка с 06:00 до 16:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лондона

Похожие экскурсии из Лондона

Тур в Кембридж
На машине
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур в Кембридж: История, Архитектура и Традиции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие в Кембридж, где вы окунетесь в мир знаний, истории и великолепной архитектуры
Начало: Колледж Эммануила
11 ноя в 09:00
13 ноя в 09:00
£244 за всё до 6 чел.
Тур по старинным пабам Лондона
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
11 ноя в 13:00
13 ноя в 13:00
£244 за всё до 10 чел.
Автомобильный тур по главным достопримечательностям Лондона
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Автомобильный тур по Лондону
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договорённости.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
£420 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лондоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лондоне