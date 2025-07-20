Групповая
до 15 чел.
Большие и маленькие секреты Сити
Интерактивная экскурсия для взрослых и детей (6+)
Начало: У выхода из метро St. Paul’s
Завтра в 11:00
21 июл в 11:00
£26 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Порохового заговора в Лондоне
Погрузитесь в события 1605 года, когда заговорщики пытались взорвать Парламент. Узнайте о мотивах и интригах, окружавших Гая Фокса и короля Якова I
Начало: На Парламентской площади
30 авг в 09:00
6 сен в 09:00
£310 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Питер Пэн в Кенсингтонском саду
Кенсингтонские сады оживают в интерактивном туре, где Питер Пэн встречает вас среди фей и птиц. Присоединяйтесь к волшебному приключению
Начало: Queen’s Gate, ворота в Кенсингтонский сад
Расписание: Время работы парка с 06:00 до 16:30.
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
£295 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Интерактивные»
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