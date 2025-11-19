Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы посетим Оксфорд, известный своими историческими традициями и образовательными достижениями, Крайст-Чёрч колледж, связанный с кинопремьерами Великобритании и фильмами о Гарри Поттере, проедем через живописные холмы Костуолдс и познакомимся с местом рождения Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне — исследуем средневековую атмосферу замка Warwick.

Описание экскурсии Отправьтесь в комфортное и познавательное путешествие по югу Англии в сопровождении личного гида на частной машине. Эта индивидуальная экскурсия — идеальный способ открыть для себя Оксфорд, Котсуолдс, Стратфорд-на-Эйвоне и замок Уорик без спешки и толпы туристов. Первым пунктом станет легендарный Оксфорд — город с более чем 900-летней историей, где учились Билл Клинтон, Льюис Кэрролл и К. С. Льюис. Мы заглянем в Крайст-Чёрч колледж — не только выдающееся учебное заведение, но и место съёмок сцен из фильмов о Гарри Поттере. Затем, наслаждаясь живописными пейзажами, вы проедете по холмистой гряде Котсуолдс — одному из самых красивых регионов Англии. Мы остановимся в уютных деревушках с типичной английской архитектурой, где можно сделать фото или выпить кофе. Следующая остановка — Стратфорд-на-Эйвоне, родной город Уильяма Шекспира. Вы посетите дом, где родился великий драматург, в интерьере которого бережно воссоздана атмосфера XVI века. На одном из окон — подлинные автографы знаменитых гостей, включая Вальтера Скотта.

