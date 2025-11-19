Мы посетим Оксфорд, известный своими историческими традициями и образовательными достижениями, Крайст-Чёрч колледж, связанный с кинопремьерами Великобритании и фильмами о Гарри Поттере, проедем через живописные холмы Костуолдс и познакомимся с местом рождения Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне — исследуем средневековую атмосферу замка Warwick.
Описание экскурсииОтправьтесь в комфортное и познавательное путешествие по югу Англии в сопровождении личного гида на частной машине. Эта индивидуальная экскурсия — идеальный способ открыть для себя Оксфорд, Котсуолдс, Стратфорд-на-Эйвоне и замок Уорик без спешки и толпы туристов. Первым пунктом станет легендарный Оксфорд — город с более чем 900-летней историей, где учились Билл Клинтон, Льюис Кэрролл и К. С. Льюис. Мы заглянем в Крайст-Чёрч колледж — не только выдающееся учебное заведение, но и место съёмок сцен из фильмов о Гарри Поттере. Затем, наслаждаясь живописными пейзажами, вы проедете по холмистой гряде Котсуолдс — одному из самых красивых регионов Англии. Мы остановимся в уютных деревушках с типичной английской архитектурой, где можно сделать фото или выпить кофе. Следующая остановка — Стратфорд-на-Эйвоне, родной город Уильяма Шекспира. Вы посетите дом, где родился великий драматург, в интерьере которого бережно воссоздана атмосфера XVI века. На одном из окон — подлинные автографы знаменитых гостей, включая Вальтера Скотта.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Какие места вы увидите:
- Оксфорд - один из старейших университетских городов мира, с потрясающей архитектурой и богатым академическим наследием
- Крайст-Чёрч колледж - знаменитый колледж Оксфорда, место съёмок сцен из фильмов о Гарри Поттере и alma mater британских премьер-министров
- Котсуолдс (Cotswolds) - живописный регион с зелёными холмами, каменными деревушками и настоящей английской атмосферой
- Стратфорд-на-Эйвоне - родной город Уильяма Шекспира, с его восстановленным домом и елизаветинским интерьером
Что включено
- Услуги гида
- Водитель и машина
Что не входит в цену
- Входные билеты/nДополнительное время/nПитание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лондон (любой отель города)
Завершение: Лондон
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
