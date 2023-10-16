Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии

Увидеть Белые скалы Ла-Манша, посетить древний замок Дувр и полюбоваться аутентичными деревушками

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Программа экскурсии включает самые красивые и значимые места графства. Вы увидите живописные меловые утёсы на побережье пролива Па-де-Кале. Познакомитесь с историей одной из самых древних и мощных фортификаций Западной Европы. Побываете в деревнях, сохранивших исконно английский облик. И почувствуете атмосферу старой доброй Англии, которой так мало в Лондоне.
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дуврский замок

Это один из самых крупных замков в Великобритании. Но впечатляет он не только масштабами. Вы окинете взглядом 2000-летнюю историю сооружения, которое всегда играло огромную стратегическую роль. Узнаете о связанных с ним правителях и знаковых главах в военной истории замка. С высоты его башен вам откроется потрясающий вид на город, порт и окрестности. А в хорошую погоду отсюда прекрасно виден французский берег.

Белые скалы Ла-Манша

Мы прогуляемся высотными тропами по меловым скалам к маяку. Эти скальные образования мелового периода достигают 107 метров в высоту. Насладимся прекрасными видами побережья Ла-Манша, вдыхая свежесть морского воздуха.

Деревушки графства Кент

Также в течение дня вы посетите две живописнейшие и совсем разные деревни. Одна из них — с сохранённой средневековой архитектурой и не менее увлекательной историей. Другая прославилась знаменитыми жителями, среди которых Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz E-Class, транспортные услуги включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билет в Дуврский замок — £21 за взрослого, детей до 15 лет я проведу по своему пропуску бесплатно (до 6 человек)
  • Я могу провести экскурсию для группы до 6 человек на Mercedes-Benz V-Class. Доплата составит £100.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу в Лондоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Дворцы, замки и особняки
Природа и пейзажи
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