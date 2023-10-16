Увидеть Белые скалы Ла-Манша, посетить древний замок Дувр и полюбоваться аутентичными деревушками
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Описание
Что вас ожидает
Дуврский замок
Это один из самых крупных замков в Великобритании. Но впечатляет он не только масштабами. Вы окинете взглядом 2000-летнюю историю сооружения, которое всегда играло огромную стратегическую роль. Узнаете о связанных с ним правителях и знаковых главах в военной истории замка. С высоты его башен вам откроется потрясающий вид на город, порт и окрестности. А в хорошую погоду отсюда прекрасно виден французский берег.
Белые скалы Ла-Манша
Мы прогуляемся высотными тропами по меловым скалам к маяку. Эти скальные образования мелового периода достигают 107 метров в высоту. Насладимся прекрасными видами побережья Ла-Манша, вдыхая свежесть морского воздуха.
Деревушки графства Кент
Также в течение дня вы посетите две живописнейшие и совсем разные деревни. Одна из них — с сохранённой средневековой архитектурой и не менее увлекательной историей. Другая прославилась знаменитыми жителями, среди которых Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz E-Class, транспортные услуги включены в стоимость
- Дополнительные расходы: билет в Дуврский замок — £21 за взрослого, детей до 15 лет я проведу по своему пропуску бесплатно (до 6 человек)
- Я могу провести экскурсию для группы до 6 человек на Mercedes-Benz V-Class. Доплата составит £100.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу в Лондоне
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.