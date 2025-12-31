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Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии

Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Представьте себе день, проведенный среди величественных замков, белоснежных утесов и живописных деревень, где каждый камень дышит историей.

Эта экскурсия в графство Кент откроет вам не только красоту английской природы, но и
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позволит прикоснуться к вековым традициям и культуре.

Вас ждет встреча с Дуврским замком, одним из самых значимых фортификационных сооружений Европы, прогулка по Белым скалам Ла-Манша и знакомство с уютными деревнями, где время словно остановилось.

Все транспортные услуги предоставляются на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz E-Class, а ваш личный гид раскроет все секреты этих мест

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение одного из крупнейших замков Великобритании
  • 🌊 Прогулка по меловым скалам Ла-Манша
  • 🏡 Открытие двух живописных деревень графства Кент
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле Mercedes-Benz
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Возможность бесплатного входа для детей до 15 лет
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии

Что можно увидеть

  • Дуврский замок
  • Белые скалы Ла-Манша
  • Маяк

Описание экскурсии

Дуврский замок

Это один из самых крупных замков в Великобритании. Но впечатляет он не только масштабами. Вы окинете взглядом 2000-летнюю историю сооружения, которое всегда играло огромную стратегическую роль. Узнаете о связанных с ним правителях и знаковых главах в военной истории замка. С высоты его башен вам откроется потрясающий вид на город, порт и окрестности. А в хорошую погоду отсюда прекрасно виден французский берег.

Белые скалы Ла-Манша

Мы прогуляемся высотными тропами по меловым скалам к маяку. Эти скальные образования мелового периода достигают 107 метров в высоту. Насладимся прекрасными видами побережья Ла-Манша, вдыхая свежесть морского воздуха.

Деревушки графства Кент

Также в течение дня вы посетите две живописнейшие и совсем разные деревни. Одна из них — с сохранённой средневековой архитектурой и не менее увлекательной историей. Другая прославилась знаменитыми жителями, среди которых Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz E-Class, транспортные услуги включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: билет в Дуврский замок — £21 за взрослого, детей до 15 лет я проведу по своему пропуску бесплатно (до 6 человек)
  • Я могу провести экскурсию для группы до 6 человек на Mercedes-Benz V-Class. Доплата составит £200.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Лондоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1966 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
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футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё. Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
1
3
2
1
Вероника
Замечательная экскурсия! Богдан - образованный, интеллигентный и очень тактичный. Глубокие знания истории Великобритании и интересная подача. Заехали в места, которые действительно передают дух старой Англии, и которые мы бы никогда не увидели. Спасибо, Богдан!
Замечательная экскурсия! Богдан - образованный, интеллигентный и очень тактичный. Глубокие знания истории Великобритании и интересная подача.
Замечательная экскурсия! Богдан - образованный, интеллигентный и очень тактичный. Глубокие знания истории Великобритании и интересная подача.
Замечательная экскурсия! Богдан - образованный, интеллигентный и очень тактичный. Глубокие знания истории Великобритании и интересная подача.
Замечательная экскурсия! Богдан - образованный, интеллигентный и очень тактичный. Глубокие знания истории Великобритании и интересная подача.
Замечательная экскурсия! Богдан - образованный, интеллигентный и очень тактичный. Глубокие знания истории Великобритании и интересная подача.
Замечательная экскурсия! Богдан - образованный, интеллигентный и очень тактичный. Глубокие знания истории Великобритании и интересная подача.
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Юлия
Экскурсия прошла замечательно. Богдан прекрасно владеет информацией. Рекомендую!
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С
очень интересная экскурсия с красивыми локациями. обедали в морском ресторане. рекомендую всем!
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А
Богдан - тактичный, эрудированный, пунктуальный, внимательный экскурсовод. Также в путешествии мы были на его автомобиле, поэтому могу сказать,что и водитель он очень ответственный и аккуратный (автомобиль прекрасный, может вместить с
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комфортом 3 пассажира, но нас было 4 и тоже поместились без проблем).
Узнали много интересного, были везде и заехали в Кентербери (это того очень стоит - одно из ярчайших впечатлений)!
Полностью могу рекомендовать Богдана, как замечательного экскурсовода.

Богдан
Богдан
Ответ организатора:
Спасибо вам большое за такой тёплый отзыв! Очень приятно читать 🙏 Рад, что поездка получилась комфортной и насыщенной, и что
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Кентербери так откликнулся — это правда особенное место.
Отдельное спасибо за доверие в дороге 🙂 Буду рад увидеть вас снова и показать ещё что-нибудь интересное!

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Н
Потрясающая экскурсия! Графство Кент и Кентберри совершенно невероятные места, обязательные для посещения. В них чувствуется сама Англия! Очень рекомендую!
Богдан
Богдан
Ответ организатора:
Спасибо Вам, Наталия, за столь приятный отзыв! Всегда к вашим услугам!
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Татьяна
Приезжали с мужем в Лондон всего на несколько дней, хотели успеть посмотреть максимально много. На роль "принимающего" мы выбрали Богдана и не прогадали: он провез нас везде и показал за
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эти 5 дней, кажется, всё. Поездка в Кент была третьей экскурсией.

Сам замок в Дувре произвел приятное впечатление, с одной стороны, сохранен дух исторического места (стены, постройки - все настоящее), а с другой - это музей, где экспонаты можно трогать и использовать, так как они воссозданы по образу и подобию реальных. Смело могу рекомендовать приехать с детьми-младшеклассниками, им тоже будет интересно забраться в средневековую детскую, похозяйничать на огромной кухне и в оружейной.

После замка прошлись по берегу над обрывом, там ветрено, но это "место силы", очень заряжает. Потрясающий вид на Ла-Манш прилагается.
Кентерберийский собор - апогей программы, он невероятно большой и красивый. В целом, получился насыщенный день, но не слишком утомительный благодаря автомобилю.

В конце добавлю, что Богдан не только интересный рассказчик, но и комфортный в общении человек (а нам есть, с чем сравнить, поверьте), а также приятный собеседник и заботливый хозяин. Очень легко создается впечатление, что вас сопровождает старый друг, который все-все знает. Лекция перетекает в диалог, а диалог обратно в лекцию. За несколько дней мы друг другу не надоели)

В качестве бонус-трека ребята отвезли нас в прибрежный ресторанчик с морской кухней, за это Богдану и водителю отдельное спасибо!

Приезжали с мужем в Лондон всего на несколько дней, хотели успеть посмотреть максимально много. На роль
Приезжали с мужем в Лондон всего на несколько дней, хотели успеть посмотреть максимально много. На роль
Приезжали с мужем в Лондон всего на несколько дней, хотели успеть посмотреть максимально много. На роль
Приезжали с мужем в Лондон всего на несколько дней, хотели успеть посмотреть максимально много. На роль
Приезжали с мужем в Лондон всего на несколько дней, хотели успеть посмотреть максимально много. На роль
Приезжали с мужем в Лондон всего на несколько дней, хотели успеть посмотреть максимально много. На роль
Приезжали с мужем в Лондон всего на несколько дней, хотели успеть посмотреть максимально много. На роль
Приезжали с мужем в Лондон всего на несколько дней, хотели успеть посмотреть максимально много. На роль
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