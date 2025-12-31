Эта экскурсия в графство Кент откроет вам не только красоту английской природы, но и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение одного из крупнейших замков Великобритании
- 🌊 Прогулка по меловым скалам Ла-Манша
- 🏡 Открытие двух живописных деревень графства Кент
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле Mercedes-Benz
- 👨👩👧👦 Возможность бесплатного входа для детей до 15 лет
Что можно увидеть
- Дуврский замок
- Белые скалы Ла-Манша
- Маяк
Описание экскурсии
Дуврский замок
Это один из самых крупных замков в Великобритании. Но впечатляет он не только масштабами. Вы окинете взглядом 2000-летнюю историю сооружения, которое всегда играло огромную стратегическую роль. Узнаете о связанных с ним правителях и знаковых главах в военной истории замка. С высоты его башен вам откроется потрясающий вид на город, порт и окрестности. А в хорошую погоду отсюда прекрасно виден французский берег.
Белые скалы Ла-Манша
Мы прогуляемся высотными тропами по меловым скалам к маяку. Эти скальные образования мелового периода достигают 107 метров в высоту. Насладимся прекрасными видами побережья Ла-Манша, вдыхая свежесть морского воздуха.
Деревушки графства Кент
Также в течение дня вы посетите две живописнейшие и совсем разные деревни. Одна из них — с сохранённой средневековой архитектурой и не менее увлекательной историей. Другая прославилась знаменитыми жителями, среди которых Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes-Benz E-Class, транспортные услуги включены в стоимость
- Дополнительные расходы: билет в Дуврский замок — £21 за взрослого, детей до 15 лет я проведу по своему пропуску бесплатно (до 6 человек)
- Я могу провести экскурсию для группы до 6 человек на Mercedes-Benz V-Class. Доплата составит £200.