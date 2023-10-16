Программа экскурсии включает самые красивые и значимые места графства. Вы увидите живописные меловые утёсы на побережье пролива Па-де-Кале. Познакомитесь с историей одной из самых древних и мощных фортификаций Западной Европы. Побываете в деревнях, сохранивших исконно английский облик. И почувствуете атмосферу старой доброй Англии, которой так мало в Лондоне.

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Описание

Что вас ожидает

Дуврский замок

Это один из самых крупных замков в Великобритании. Но впечатляет он не только масштабами. Вы окинете взглядом 2000-летнюю историю сооружения, которое всегда играло огромную стратегическую роль. Узнаете о связанных с ним правителях и знаковых главах в военной истории замка. С высоты его башен вам откроется потрясающий вид на город, порт и окрестности. А в хорошую погоду отсюда прекрасно виден французский берег.

Белые скалы Ла-Манша

Мы прогуляемся высотными тропами по меловым скалам к маяку. Эти скальные образования мелового периода достигают 107 метров в высоту. Насладимся прекрасными видами побережья Ла-Манша, вдыхая свежесть морского воздуха.

Деревушки графства Кент

Также в течение дня вы посетите две живописнейшие и совсем разные деревни. Одна из них — с сохранённой средневековой архитектурой и не менее увлекательной историей. Другая прославилась знаменитыми жителями, среди которых Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде.

Организационные детали