Представьте себе день, проведенный среди величественных замков, белоснежных утесов и живописных деревень, где каждый камень дышит историей.Эта экскурсия в графство Кент откроет вам не только красоту английской природы, но и

позволит прикоснуться к вековым традициям и культуре. Вас ждет встреча с Дуврским замком, одним из самых значимых фортификационных сооружений Европы, прогулка по Белым скалам Ла-Манша и знакомство с уютными деревнями, где время словно остановилось. Все транспортные услуги предоставляются на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz E-Class, а ваш личный гид раскроет все секреты этих мест

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дуврский замок

Это один из самых крупных замков в Великобритании. Но впечатляет он не только масштабами. Вы окинете взглядом 2000-летнюю историю сооружения, которое всегда играло огромную стратегическую роль. Узнаете о связанных с ним правителях и знаковых главах в военной истории замка. С высоты его башен вам откроется потрясающий вид на город, порт и окрестности. А в хорошую погоду отсюда прекрасно виден французский берег.

Белые скалы Ла-Манша

Мы прогуляемся высотными тропами по меловым скалам к маяку. Эти скальные образования мелового периода достигают 107 метров в высоту. Насладимся прекрасными видами побережья Ла-Манша, вдыхая свежесть морского воздуха.

Деревушки графства Кент

Также в течение дня вы посетите две живописнейшие и совсем разные деревни. Одна из них — с сохранённой средневековой архитектурой и не менее увлекательной историей. Другая прославилась знаменитыми жителями, среди которых Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде.

Организационные детали