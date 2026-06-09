10 отзывов оставили туристы

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Путешествие в Оксфорд

Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Предлагаю вам совершить путешествие в старый добрый Оксфорд, обойти самые известные колледжи и прикоснуться к их истории.

Вы прогуляетесь по коридорам Хогвартса и заглянете в знаменитую Бодлеанскую библиотеку, купите любимые сладости Алисы из романа Льюиса Кэрролла и рассмотрите скрипки Страдивари.

За один день мы обойдем самые интересные закоулки Оксфорда, разговаривая о местных вековых традициях и легендах, придающих этому месту невероятную атмосферу.
5
37 отзывов
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд

Описание экскурсии

Традиции колледжа Крайст-Черч

Вы посетите один из самых крупных аристократических колледжей Оксфорда – Крайст-Черч Колледж (Christ Church College), знаменитый своими выпускниками, среди который было аж 13 британских премьер-министров, а также прекрасными декорациями из фильма о Гарри Поттере: вы увидите «те самые» коридоры, обеденный зал, лестницу, дворик и другие уголки Хогвартса. Вы осмотрите легендарную Бодлеанскую библиотеку, ротонду Рэдклифа и театр Шелдониан, а также узнаете об интересных местных традициях: например, о знаменитой утиной охоте колледжа Соединённых Душ.

Истории и коллекции музея Эшмолина

Вы побываете в знаменитом музее Эшмолина, где хранится собрание скрипок Страдивари, в том числе и одна из самых известных работ мастера – «Мессия». Здесь же находится древнейшее собрание колец, которое послужило идеей для знаменитого «Властелина Колец» Толкина. И именно в этом музее имело место нераскрытое похищение картины Сезана в новогоднюю ночь 1999 года…

Самые культовые места Оксфорда

Нельзя обойти вниманием знаковый для студентов Оксфорда бар, где в своё время сиживали блестящие политики, писатели и учёные, будучи еще никому не известными студентами. Вы посетите магазин Alice’s Shop, фигурирующий в романе Льюиса Кэрролла, где можно попробовать любимые сладости Алисы и купить сувениры из Зазеркалья. Пройдете под мостом Вздохов и узнаете о студенческих традициях, с ним связанных. А в завершение прогулки мы посетим… тюрьму. Нет, это шутка! Мы отправимся в настоящую тюрьму, но с некоторыми особенностями, о которых я расскажу вам при встрече:)

Если останется время, мы сможем посетить и другие интересные места Оксфорда: башню Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, или Магдален колледж, высокая колокольня которого считается символом города.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии (£210) указана в случае использования путешественниками общественного транспорта. Стоимость проезда на общественном транспорте – £18 (автобус, в обе стороны), £30 (поезд, в обе стороны)
  • За доплату возможно провести экскурсию на автомобиле: кроссовер для 1–4 человек — £510, минивэн для 5–6 человек — £600

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожной станции Оксфорда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до
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футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё. Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
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Елена
Потрясающая экскурсия в Оксфорд. Богдан настоящий интеллектуал! Обладает безупречной, чистой, литературной русской речью, что очень важно! По образованию филолог, настоящий профессионал. Маршрут выстроен идеально грамотно, компактно, очень познавательно и полезно. Однозначно и безоговорочно рекомендуем Богдана, как 100 проц грамотного гида! Большое спасибо!
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Елена
Мы побывали на экскурсии по Оксфорду с Богданом и остались в полном восторге.
Богдан — пунктуальный, внимательный и увлечённый экскурсовод, который умеет заинтересовать как взрослых, так и детей. Наши дети (7–13
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лет) слушали его истории с большим интересом, задавали вопросы и в конце сказали, что экскурсия была очень увлекательной.
Экскурсия позволила нам много узнать о городе, насладиться интересными локациями и приятным общением. Богдан гибко подстраивался под наш темп и запросы, и несмотря на то, что мы не уложились в запланированное время, он не торопил нас и оставался с нами до конца. За такое внимание и профессионализм мы выражаем особую благодарность.
Огромное спасибо Богдану! Желаем ему дальнейших успехов, вдохновения и новых интересных встреч с туристами.

Богдан
Богдан
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой подробный и искренний отзыв!
Мне было очень приятно провести этот день с вашей семьёй 😊

Отдельно рад, что
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экскурсия понравилась детям — для меня это всегда особый показатель, ведь удержать внимание юных исследователей Оксфорда — задача не из простых, но очень вдохновляющая.

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A
Отличная экскурсия! Богдан прекрасный рассказчик и человек. Спасибо за уделанное время и интересную беседу! Успехов Вам!
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Е
Богдан отличный гид. Выбираем его не первый раз. Погружен в материал и знает ответы на все вопросы.
Богдан
Богдан
Ответ организатора:
Большое спасибо за доверие и за то, что выбираете меня уже не в первый раз — это особенно ценно!
Очень рад,
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что мои экскурсии остаются для вас интересными и полезными. Всегда стараюсь не просто рассказать, а действительно «погрузить» в атмосферу места и ответить на любые вопросы.
Буду с удовольствием ждать нашей новой встречи и новых маршрутов!

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Л
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не заметили, как пролетело время. Заглянули на территории колледжей, окунулись в атмосферу города. Богдан отвечал на все наши вопросы. Отличная подача материала.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не заметили, как пролетело время. Заглянули на территории колледжей, окунулись
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не заметили, как пролетело время. Заглянули на территории колледжей, окунулись
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не заметили, как пролетело время. Заглянули на территории колледжей, окунулись
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не заметили, как пролетело время. Заглянули на территории колледжей, окунулись
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не заметили, как пролетело время. Заглянули на территории колледжей, окунулись
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не заметили, как пролетело время. Заглянули на территории колледжей, окунулись
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не заметили, как пролетело время. Заглянули на территории колледжей, окунулись
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не заметили, как пролетело время. Заглянули на территории колледжей, окунулись
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Игорь
Нам очень понравилось! Крайне много интересной информации на неспешном и невероятно красивом маршруте.
Нам очень понравилось! Крайне много интересной информации на неспешном и невероятно красивом маршруте.
Нам очень понравилось! Крайне много интересной информации на неспешном и невероятно красивом маршруте.
Нам очень понравилось! Крайне много интересной информации на неспешном и невероятно красивом маршруте.
Нам очень понравилось! Крайне много интересной информации на неспешном и невероятно красивом маршруте.
Нам очень понравилось! Крайне много интересной информации на неспешном и невероятно красивом маршруте.
Нам очень понравилось! Крайне много интересной информации на неспешном и невероятно красивом маршруте.
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