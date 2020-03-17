10 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Путешествие в Оксфорд

Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 15 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча У железнодорожной станции Оксфорда.
  • Заказать экскурсию

£150 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
4.7
Богдан
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Богдан – Гид по Лондону
Предлагаю вам совершить путешествие в старый добрый Оксфорд, обойти самые известные колледжи и прикоснуться к их истории 📖.

Вы прогуляетесь 👣 по коридорам Хогвартса и заглянете в знаменитую Бодлеанскую библиотеку, купите любимые сладости Алисы из романа Льюиса Кэрролла и рассмотрите скрипки Страдивари.

За один день мы обойдем самые интересные закоулки Оксфорда, разговаривая о местных вековых традициях и легендах, придающих этому месту невероятную атмосферу.
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд

Что вас ожидает

Традиции колледжа Крайст-Черч
Вы посетите один из самых крупных аристократических колледжей Оксфорда – Крайст-Черч Колледж (Christ Church College), знаменитый своими выпускниками, среди который было аж 13 британских премьер-министров, а также прекрасными декорациями из фильма о Гарри Поттере: вы увидите «те самые» коридоры, обеденный зал, лестницу, дворик и другие уголки Хогвартса. Вы осмотрите легендарную Бодлеанскую библиотеку, ротонду Рэдклифа и театр Шелдониан, а также узнаете об интересных местных традициях: например, о знаменитой утиной охоте колледжа Соединённых Душ.

Истории и коллекции музея Эшмолина
Вы побываете в знаменитом музее Эшмолина, где хранится собрание скрипок Страдивари, в том числе и одна из самых известных работ мастера – «Мессия». Здесь же находится древнейшее собрание колец, которое послужило идеей для знаменитого «Властелина Колец» Толкина. И именно в этом музее имело место нераскрытое похищение картины Сезана в новогоднюю ночь 1999 года…

Самые культовые места Оксфорда
Нельзя обойти вниманием знаковый для студентов Оксфорда бар, где в своё время сиживали блестящие политики, писатели и учёные, будучи еще никому не известными студентами. Вы посетите магазин Alice’s Shop, фигурирующий в романе Льюиса Кэрролла, где можно попробовать любимые сладости Алисы и купить сувениры из Зазеркалья. Пройдете под мостом Вздохов и узнаете о студенческих традициях, с ним связанных. А в завершение прогулки мы посетим… тюрьму. Нет, это шутка! Мы отправимся в настоящую тюрьму, но с некоторыми особенностями, о которых я расскажу вам при встрече :)

Если останется время, мы сможем посетить и другие интересные места Оксфорда: башню Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, или Магдален колледж, высокая колокольня которого считается символом города.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии (£180) указана в случае использования путешественниками общественного транспорта. Стоимость проезда на общественном транспорте – £18 (автобус, в обе стороны), £30 (поезд, в обе стороны).
  • В случае использования автомобиля стоимость экскурсии составит £420 для 1-3 пассажиров и £480 – для 4-6 человек.
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала У железнодорожной станции Оксфорда..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Богдан
Богдан
Всем привет! До приезда в Великобританию учился на докторантуре, по специальности - универсальная литература. Профессия гида позволила применить запас своих теоретических знаний на практике, а это, согласитесь, здорово. Мой диплом подтвержден в Великобритании государственным сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom и соответствует British Bachelor (Honore) degree standart.
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

17 марта 2020
Богдан - отличный экскурсовод! Хорошая речь, большой багаж знание, внимание ко всем участкникам экскурсии и их вопросам, тактичность! Очень понравилась экскурсия! Рекомендую.
30 января 2020
Хочу искренне поблагодарить Богдана за чудесный день, проведенный в Оксфорде. После экскурсии остались под впечатлением от города и атмосферы. Сама экскурсия была структурированная, информативная, интересная, адаптирована под обстоятельства и наши желания. Четыре часа пролетели незаметно, несмотря на январский холод. Спасибо, большое.
18 августа 2019
Экскурсия, в целом, понравилась. Материал был интересный, узнали много нового о том, как устроен университет. Экскурсовод был пунктуален, нашли его быстро, хотя договаривались давно и связаться перед самой экскурсией не смогли. Единственное пожелание, так как экскурсия длительная, продумать пару остановок для отдыха и придерживаться темпа передвижения туристов, давать время, чтобы сделать фотографии на память.
6 мая 2019
Экскурсия в Оксфорд с замечательным гидом Богданом. Время пролетело незаметно, несмотря на типично Лондонскую погоду. Помимо широкого профессионального кругозора, хочется отметить редкое качество, отсутствующее у других гидов -это умение понять потребности клиента, быть с ним на одной волне, организовать подачу информации и экскурсию без лишней суеты и «провалов», излишней напыщенности и самовлюблённости. Найти хорошего гида очень трудно и Богдан -это жемчужна, на фоне большого количества экскурсовод с которыми сталкивались в туманном Альбионе.
18 апреля 2019
Экскурсия продлилась 3 часа, уже с учётом нашего опоздания из-за поезда. А заявлено было 4. Наши пожелания не учитывались. В столовую фильма о Гарри Поттере мы не попали, а в программе это было. Гид говорит реально медленно, информацию даёт заговариваясь. Ходит через проезжую часть без светофоров. Но основное - информации мало, интересного ничтожно мало, в музее гид молчит у витрин с экспонатами. Я в Лондоне уже прошла 2 Экскурсии с гидами - их могу посоветовать, а здесь - не тратьте время и деньги. Дополнение: отправила команде Трипстера нашу переписку с гидом, в которой видно, что я ни в коем случае не настаивала на сопровождении из Лондона, а только спросила - где место встречи, не в Лондоне ли, как указано в билете экскурсии, и как лучше добраться. Экскурсия должна была начаться в 10 и, соответственно, закончиться в 14 часов. (мы опоздали и приехали в 10:20, о чем я гида предупредила за полчаса), программа не была выполнена, Богдан нам сказал, что экскурсию закончил - в 12:40, и предложил проводить до «столовой из фильма о Гарри Поттере», чтобы мы посетили ее самостоятельно. Переходы оживленных дорог осуществлялись перебежками, и бравадой, что в Англии не принято давить пешеходов даже на дороге. Посещали колледжи мы часто в молчании, только с озвучкой названия.
5 апреля 2019
Отличное путешествие в Оксфорд. Богдан - хорошо подготовлен и интересно рассказывает, готов ответить на все вопросы. Время прошло очень быстро, маршрут интересный. Рекомендую))
8 января 2019
Спасибо большое Богдану за экскурсию. Было интересно и познавательно. Узнали много нового об Оксфорде, включая любопытные детали и подробности. Да просто получили удовольствие, и на все вопросы гид ответил, и рассказывал очень интересно (время пролетело мгновенно, даже в +1 не замерзли). Рекомендуем посетить город с экскурсией Богдана (иначе бы просто промолчали).
19 сентября 2018
Путешествие в Оксфорд удалось! Благодаря Богдану, мы увидели много мест, до которых мы-бы сами, скорей всего, не добрались, и услышали истории, некоторые нюансы, исторические факты, о которых ранее не слышали. В принципе, для этого всего и берется гид, но хочу ометить, что Богдан преподносил всю информацию очень интересно и всегда обращал внимание на то, чтобы нашим детям тоже было интересно, а не только взрослым. И если у вас возникла проблема или нужен совет, Богдан всегда готов помочь дать именно дельный совет.
7 апреля 2018
Спасибо огромное Богдану за экскурсию! Были в Оксфорде впервые и без экскурсии было бы не так интересно, да еще заблудились бы. Рассказывает интересно, не спешит, легко уловил наш темп, общаться с ним легко. Помог добраться до Оксфорда, за что отдельная благодарность.
21 февраля 2018
Приобретая экскурсию в новое место, очень много зависит от гида, который будет ее проводить и от того насколько он любит свою работу, будет зависеть и Ваше впечатление, и желание вернуться обратно! Так вот благодаря Богдану, этому талантливому, эрудированному, влюблённого в свою работу гиду, Оксфорд оставил незабываемые впечатления !!! Спасибо!! Если Вы ещё сомневаетесь, то зря, рекомендую всем замечательного человека и великолепного гида с широким кругозором, внимательно относящегося к туристам и их пожеланиям.

Богдан проводит ещё 5 экскурсий

Велосипедный тур по ЛондонуВелосипедный тур по ЛондонуВелосипедный тур по Лондону
£195 за экскурсию
4 часа
Почувствовать ритм города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Велосипедная экскурсия ― это великолепный способ совместить культурный и спортивный отдых. Eсли вы хотите увидеть Лондон и провести время весело и непринужденно — это наилучшая возможность почувствовать его настоящую атмосферу, ощутить ритм жизни его улиц и площадей, погрузиться в нескончаемый поток впечатлений.
Тур в КембриджТур в КембриджТур в Кембридж
£150 за экскурсию
4 часа
6 отзывов
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Кембридж, наряду с Оксфордом, является элитным учебным заведением Великобритании, расположенным примерно в 80 км. от Лондона. Приглашаю вас познакомиться с городом и старинным университетом — с его историей, особенностями и традициями студенческой жизни.
Тур по старинным пабам ЛондонаТур по старинным пабам ЛондонаТур по старинным пабам Лондона
£105 за экскурсию
4 часа
11 отзывов
Знакомство с местной культурой пабов на экскурсии по легендарным заведениям британской столицы
Эта экскурсия — знакомство с лондонской культурой пабов. Мы посетим самые примечательные заведения города и попробуем разобраться, почему пабы для британцев — основная составляющая жизни.
Небанальный Ноттинг-ХиллНебанальный Ноттинг-ХиллНебанальный Ноттинг-Хилл
£105 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Освоиться в самом творческом районе Лондона и посетить культовые места британской рок-музыки
Район Ноттинг-Хилл давно стал местом притяжения британских режиссеров, художников, музыкантов и фотографов — и я помогу вам разобраться, почему. Приготовьтесь оказаться в антикварном сердце Лондона, пройти по следам The Rolling Stones и Pink Floyd, увидеть места съемок нашумевшего фильма «Ноттинг-Хилл» и оставить след в знаковых пабах города.
Лондон наизнанкуЛондон наизнанкуЛондон наизнанку
£195 за экскурсию
3 часа
Прогулка по колоритному Риджентс каналу и закоулкам «зазеркального» Камдена
Я хочу показать вам обратную сторону Лондона, которая не пестрит толпами туристов и культовыми объектами из путеводителей. Вы увидите изнутри яркий и неординарный Камдену, заглянете на местный рынок, увидите, как живут лондонцы в домиках на воде в районе Риджентс канала. Вас ждет настоящее погружение в городскую культуру и знакомство с живым, неформальным Лондоном «без купюр».

Экскурсии по пригородам Лондона

Вся история Radiohead за один деньВся история Radiohead за один деньВся история Radiohead за один день
£485 за экскурсию
8 часов
Проследить жизненный путь легендарной британской рок-группы в авто-туре по местам ее творчества
Наверное, самой известной британской рок-группой с конца 1990-х годов во всем мире стала «Radiohead». Это группа — настоящий эталон рока XXI века — до сих собирает стадионы и самые большие концертные залы в любой стране мира. В этом автомобильном туре вы посетите редчайшие места, прочно связанные с историей группы, и проследите их жизненный путь с того момента, как подростками они встретились в школе городка Abingdon, откуда всё и началось.
По следам Гарри Поттера в Оксфорде!По следам Гарри Поттера в Оксфорде!По следам Гарри Поттера в Оксфорде!
£485 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Пройти по местам съемок фильмов о Гарри Поттере и узнать интересные факты о романах Джоанн Роулинг
Где же еще знакомиться с миром «Гарри Поттера», как не в Оксфорде — главном университете Англии, который стал прототипом волшебного Хогвартса. Здесь вы пройдете по главным локациям фильмов о мальчике-волшебнике, заглянете в магическую библиотеку и знаменитый обеденный зал Колледжа Крайстчёрч, погрузитесь с головой в английскую культуру и услышите занимательные истории о Джоанн Роулинг и её романах. А вишенкой на торте может стать визит в павильоны киностудии Warner Bros, где находятся оригинальные декорации к фильмам о Гарри Поттере от Косой аллеи до кабинета профессора Дамблдора!
Путешествие в Виндзор с посещением замкаПутешествие в Виндзор с посещением замкаПутешествие в Виндзор с посещением замка
£60 за человека
3.5 часа
15 отзывов
Узнать историю и увидеть сокровища любимой королевской «дачи»
Готовы оказаться в настоящем замке, где и сегодня живут короли и королевы? Вы отправитесь в Виндзор — старейший в мире обитаемый замок, любимый королевой Елизаветой II, и то самое место, где поженились принц Гарри и Меган Маркл. Прогуляетесь по живописной территории, восхититесь роскошной капеллой и, конечно, заглянете в залы и покои замка, чтобы открыть его многовековую историю и увидеть богатые коллекции живописи и антиквариата.
Чем славен ГринвичЧем славен ГринвичЧем славен Гринвич
£180 за экскурсию
3 часа
12 отзывов
Погулять по городу и убедиться, что в пригороде Лондона есть не только Нулевой меридиан
Родина самых известных английских монархов, пристанище моряков и пиратов, последний приют адмирала Нельсона и клочок земли, где всего один шаг равняется переходу из западного полушария в восточное. Спорим, из этих фактов вы знали про Гринвич не всё? Я проведу вас по городу, чтобы показать его самые знаковые места, рассказать о гринвичских событиях, которые повлияли на судьбу страны, и помочь вам разглядеть в британской жизни то, что в Лондоне вы точно упустите из виду.

Выбирайте и другие экскурсии по Лондону

За городомБары и ночная жизньВестминстерКембриджЛондонский СитиГастрономическиеНа автомобилеНа велосипедеБиг-БенИстория и архитектураТемзаМузеи и искусствоВиндзорБукингемский дворецОбзорныеВсеОксфордВ другой городИндивидуальныеСолсбериГарри ПоттерНа автобусеСтоунхенджСо скидкойПешкомДля детейНеобычные маршрутыТауэрБританский музейГринвичГрупповыеНа корабликеОнлайнВебинары
£150 за экскурсию
Заказать экскурсию