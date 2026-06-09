10 отзывов оставили туристы

Вы посетите один из самых крупных аристократических колледжей Оксфорда – Крайст-Черч Колледж (Christ Church College), знаменитый своими выпускниками, среди который было аж 13 британских премьер-министров, а также прекрасными декорациями из фильма о Гарри Поттере: вы увидите «те самые» коридоры, обеденный зал, лестницу, дворик и другие уголки Хогвартса. Вы осмотрите легендарную Бодлеанскую библиотеку, ротонду Рэдклифа и театр Шелдониан, а также узнаете об интересных местных традициях: например, о знаменитой утиной охоте колледжа Соединённых Душ.
Истории и коллекции музея Эшмолина
Вы побываете в знаменитом музее Эшмолина, где хранится собрание скрипок Страдивари, в том числе и одна из самых известных работ мастера – «Мессия». Здесь же находится древнейшее собрание колец, которое послужило идеей для знаменитого «Властелина Колец» Толкина. И именно в этом музее имело место нераскрытое похищение картины Сезана в новогоднюю ночь 1999 года…
Самые культовые места Оксфорда
Нельзя обойти вниманием знаковый для студентов Оксфорда бар, где в своё время сиживали блестящие политики, писатели и учёные, будучи еще никому не известными студентами. Вы посетите магазин Alice’s Shop, фигурирующий в романе Льюиса Кэрролла, где можно попробовать любимые сладости Алисы и купить сувениры из Зазеркалья. Пройдете под мостом Вздохов и узнаете о студенческих традициях, с ним связанных. А в завершение прогулки мы посетим… тюрьму. Нет, это шутка! Мы отправимся в настоящую тюрьму, но с некоторыми особенностями, о которых я расскажу вам при встрече:)
Если останется время, мы сможем посетить и другие интересные места Оксфорда: башню Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, или Магдален колледж, высокая колокольня которого считается символом города.
Организационные детали
Стоимость экскурсии (£210) указана в случае использования путешественниками общественного транспорта. Стоимость проезда на общественном транспорте – £18 (автобус, в обе стороны), £30 (поезд, в обе стороны)
За доплату возможно провести экскурсию на автомобиле: кроссовер для 1–4 человек — £510, минивэн для 5–6 человек — £600
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожной станции Оксфорда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1963 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до читать дальшеуменьшить
футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё.
Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Потрясающая экскурсия в Оксфорд. Богдан настоящий интеллектуал! Обладает безупречной, чистой, литературной русской речью, что очень важно! По образованию филолог, настоящий профессионал. Маршрут выстроен идеально грамотно, компактно, очень познавательно и полезно. Однозначно и безоговорочно рекомендуем Богдана, как 100 проц грамотного гида! Большое спасибо!
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Елена
Мы побывали на экскурсии по Оксфорду с Богданом и остались в полном восторге. Богдан — пунктуальный, внимательный и увлечённый экскурсовод, который умеет заинтересовать как взрослых, так и детей. Наши дети (7–13 читать дальшеуменьшить
лет) слушали его истории с большим интересом, задавали вопросы и в конце сказали, что экскурсия была очень увлекательной. Экскурсия позволила нам много узнать о городе, насладиться интересными локациями и приятным общением. Богдан гибко подстраивался под наш темп и запросы, и несмотря на то, что мы не уложились в запланированное время, он не торопил нас и оставался с нами до конца. За такое внимание и профессионализм мы выражаем особую благодарность. Огромное спасибо Богдану! Желаем ему дальнейших успехов, вдохновения и новых интересных встреч с туристами.
Богдан
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой подробный и искренний отзыв! Мне было очень приятно провести этот день с вашей семьёй 😊
Отдельно рад, что читать дальшеуменьшить
экскурсия понравилась детям — для меня это всегда особый показатель, ведь удержать внимание юных исследователей Оксфорда — задача не из простых, но очень вдохновляющая.
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A
Anna
Отличная экскурсия! Богдан прекрасный рассказчик и человек. Спасибо за уделанное время и интересную беседу! Успехов Вам!
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Е
Евгений
Богдан отличный гид. Выбираем его не первый раз. Погружен в материал и знает ответы на все вопросы.
Богдан
Ответ организатора:
Большое спасибо за доверие и за то, что выбираете меня уже не в первый раз — это особенно ценно! Очень рад, читать дальшеуменьшить
что мои экскурсии остаются для вас интересными и полезными. Всегда стараюсь не просто рассказать, а действительно «погрузить» в атмосферу места и ответить на любые вопросы. Буду с удовольствием ждать нашей новой встречи и новых маршрутов!
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Л
Лариса
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже не заметили, как пролетело время. Заглянули на территории колледжей, окунулись в атмосферу города. Богдан отвечал на все наши вопросы. Отличная подача материала.
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Игорь
Нам очень понравилось! Крайне много интересной информации на неспешном и невероятно красивом маршруте.