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Дарья сумела с первых минут расположить к себе сына и завладеть его вниманием. Сама экскурсия не только по следам Гарри Поттера, но и еще по необычному Лондону, который видишь совершенно с другой стороны. Столько интересных фактов о фильме, о местах, где именно его снимали и просто о городе. Могу только от души порекомендовать.