1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
«📍 Мост Миллениум, который разрушили пожиратели смерти в фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
«Навестим школу, в которой некогда учился Дэниел Рэдклифф — исполнитель роли Гарри Поттера»
Сегодня в 11:30
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2.5 часа
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
«Даже если вы не смотрели ни одного фильма о Гарри Поттере, вам всё равно будет интересно»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер на улицах Лондона
Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг
«Вы прогуляетесь от памятника великому Лондонскому пожару к рынку Леденхолл, где в фильме «Гарри Поттер и философский камень» находился вход на Косую аллею в мир магов»
21 окт в 12:30
22 окт в 12:30
£230 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 мая 2024Замечательная наполненная экскурсия! Отлично подходит для подростков! Дарья - интересный рассказчик, предлагает оригинальный маршрут, интересные факты не только по теме
- ЮЮля1 мая 2024Все очень понравилось!
- ЕЕлена28 апреля 2024Сегодня были с внучкой 14 лет на экскурсии с Дарьей. Получили огромное удовольствие. Мы уже многое видели и Даша старалась
- LLena23 апреля 2024Огромное удовольствие от экскурсии, большое спасибо Дарье за столь интересную и познавательную экскурсию. Сын 8 лет остался в полном восторге.
- ИИрина13 апреля 2024Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍
- ССветлана9 апреля 2024Отличный маршрут, хорошее изложение, интересные факты и музыкальное сопровождение. Прекрасная получилась прогулка.
- ДДмитрий20 июля 2023Спасибо за хорошую и увлекательную экскурсию! Нашей дочке очень понравилось!
- ААлина15 июля 2023Нам очень понравилось гулять с Ириной, она хорошо знает город и щедро делится своими знаниями. Мы бы никогда сами не
- ООльга26 апреля 2023Экскурсия в ОксфордОчень понравилась экскурсия. Зашли на территорию колледжей. Насладились атмосферой. Много исторических фактов узнала. Спасибо большое моему экскурсоводу- Богдану.
- NNataliya26 февраля 2023Прекрасная, продуманная экскурсия. Ирина- Интересный, профессиональный экскурсовод и комфортный человек. Рассказывает на понятном подросткам языке, да так, что им кажется, что они нашли такого же фанатика фильмов о Гарри Поттере. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Гарри Поттер»
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
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