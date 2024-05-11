Экскурсии по миру Гарри Поттера в Лондоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Гарри Поттер» в Лондоне на русском языке, цены от £6. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
«📍 Мост Миллениум, который разрушили пожиратели смерти в фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка»»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Путешествие по следам Гарри Поттера: от паба до платформы 9 3/4
Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера, посетив ключевые локации съемок в Лондоне на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У станции метро «Вестминстер»
«Навестим школу, в которой некогда учился Дэниел Рэдклифф — исполнитель роли Гарри Поттера»
Сегодня в 11:30
10 июня в 08:00
£206 за всё до 6 чел.
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера» в Лондоне
Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Начало: Недалеко от Лиденхолл-маркет
«Даже если вы не смотрели ни одного фильма о Гарри Поттере, вам всё равно будет интересно»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от £6 за всё до 14 чел.
Гарри Поттер на улицах Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Гарри Поттер на улицах Лондона
Заглянуть в магические уголки города и погрузиться в волшебный мир романов Джоан Роулинг
«Вы прогуляетесь от памятника великому Лондонскому пожару к рынку Леденхолл, где в фильме «Гарри Поттер и философский камень» находился вход на Косую аллею в мир магов»
21 окт в 12:30
22 окт в 12:30
£230 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
    Замечательная наполненная экскурсия! Отлично подходит для подростков! Дарья - интересный рассказчик, предлагает оригинальный маршрут, интересные факты не только по теме
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    Гарри Поттера, но и о городе по ходу маршрута. Ответы на любые вопросы. Мне и моим дочерям-подросткам (15 и 12 лет) очень понравилось! Рекомендую!

  • Ю
    Юля
    1 мая 2024
    По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
    Все очень понравилось!
  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
    Сегодня были с внучкой 14 лет на экскурсии с Дарьей. Получили огромное удовольствие. Мы уже многое видели и Даша старалась
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    нам показать новые места. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Кроме запланированных мест, мы ещё по ходу умудрились заглянуть в Скотланд Ярд, Панкрас, собор Святого Павла и ещё парочку мест. У Даши всегда есть туз в рукаве. Очень рекомендую. Внучка вроде летала в облаках, но сказала, что это лучший экскурсовод!

  • L
    Lena
    23 апреля 2024
    Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
    Огромное удовольствие от экскурсии, большое спасибо Дарье за столь интересную и познавательную экскурсию. Сын 8 лет остался в полном восторге.
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    Дарья сумела с первых минут расположить к себе сына и завладеть его вниманием. Сама экскурсия не только по следам Гарри Поттера, но и еще по необычному Лондону, который видишь совершенно с другой стороны. Столько интересных фактов о фильме, о местах, где именно его снимали и просто о городе. Могу только от души порекомендовать.

  • И
    Ирина
    13 апреля 2024
    По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
    Экскурсия была отличная! Было очень интересно и детям, и взрослым. Параллельно узнали много нового о Лондоне, побывали в отдаленных районах города, куда самостоятельно не поехали бы. Однозначно рекомендую! 👍
  • С
    Светлана
    9 апреля 2024
    С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
    Отличный маршрут, хорошее изложение, интересные факты и музыкальное сопровождение. Прекрасная получилась прогулка.
  • Д
    Дмитрий
    20 июля 2023
    Гарри Поттер на улицах Лондона
    Спасибо за хорошую и увлекательную экскурсию! Нашей дочке очень понравилось!
  • А
    Алина
    15 июля 2023
    Гарри Поттер на улицах Лондона
    Нам очень понравилось гулять с Ириной, она хорошо знает город и щедро делится своими знаниями. Мы бы никогда сами не
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    нашли места, которые она нам показала. Но нам не хватило простроенной истории, логики рассказа. И дети ждали больше про Гарри Поттера. Мы ходили уже под конец поездки, добавив к впечатлениям от основных достопримечательностям прогулку с Ириной. Получилось весьма неплохо. Спасибо

  • О
    Ольга
    26 апреля 2023
    Экскурсия в Оксфорд
    Очень понравилась экскурсия. Зашли на территорию колледжей. Насладились атмосферой. Много исторических фактов узнала. Спасибо большое моему экскурсоводу- Богдану.
  • N
    Nataliya
    26 февраля 2023
    Гарри Поттер на улицах Лондона
    Прекрасная, продуманная экскурсия. Ирина- Интересный, профессиональный экскурсовод и комфортный человек. Рассказывает на понятном подросткам языке, да так, что им кажется, что они нашли такого же фанатика фильмов о Гарри Поттере. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Гарри Поттер»

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  1. Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
  2. По следам киносъёмок саги о Гарри Поттере
  3. С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
  4. Гарри Поттер на улицах Лондона
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  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Гарри Поттер" можно забронировать 4 экскурсии от 6 до 230. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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