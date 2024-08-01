читать дальше Он дал нам много информации об окружающих нас местах. В машине была вода и зонтики. Адрей уточнил хотели бы мы включить свою музыку:) Мы чувствовали себя не ограниченными во времени, пока гуляли на территории Стоунхенджа. Андрей подстраивает экскурсию по настроению туристов. Мне понравилось наше автомобильное путешествие — необычно увидеть Англию с такого ракурса!

Андрей был для нас больше, чем просто водитель. Он очень дружелюбный и открытый. Было комфортно провести с ним весь день.