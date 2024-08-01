Однодневные – экскурсии в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Лондоне на русском языке, цены от £480. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Отправьтесь в путешествие от Лондона до Стоунхенджа и Солсберийского собора на комфортабельном BMW с опытным водителем
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по двум из самых знаменитых замков Лондона, где история переплетается с кинематографом
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
£731 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    1 августа 2024
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Это было отличное дружеское путешествие! Андрей прекрасно организовал нашу поездку и время в пути пролетело незаметно! Большое спасибо!!!
  • Д
    Доминик
    26 июля 2024
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Замечательная экскурсия. Очень комфортный и удобный транспорт до древнего Стоунхенджа и экскурсия по Солсбери (включая знаменитый собор и английский паб).
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    Андрей - чрезвычайно приятный и знающий гид, а также компетентный водитель, со множеством интересных и забавных историй. Идеальный человек для проведения этого тура, который я очень рекомендую всем, кто интересуется английской историей и приключениями по английской деревне.

  • T
    Tilda
    26 июля 2024
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Андрей был для нас больше, чем просто водитель. Он очень дружелюбный и открытый. Было комфортно провести с ним весь день.
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    Он дал нам много информации об окружающих нас местах. В машине была вода и зонтики. Адрей уточнил хотели бы мы включить свою музыку:) Мы чувствовали себя не ограниченными во времени, пока гуляли на территории Стоунхенджа. Андрей подстраивает экскурсию по настроению туристов. Мне понравилось наше автомобильное путешествие — необычно увидеть Англию с такого ракурса!

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
  2. Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
  3. Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Лондонский Сити
  6. Букингемский дворец
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Тауэрский мост
Сколько стоит экскурсия по Лондону в августе 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 480 до 731. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 8 ⭐ отзывов, цены от £480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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