6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная поездка из Лондона в Стоунхендж и Солсберийский собор
Отправьтесь в путешествие от Лондона до Стоунхенджа и Солсберийского собора на комфортабельном BMW с опытным водителем
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
£480 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в графство Кент: ощутить дух Старой Англии
Погрузитесь в историю и красоту Кента: от величественного Дуврского замка до живописных Белых скал Ла-Манша
Начало: По вашему адресу в Лондоне
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
£650 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевские замки Хэмптон-корт и Виндзор: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по двум из самых знаменитых замков Лондона, где история переплетается с кинематографом
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
£731 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna1 августа 2024Это было отличное дружеское путешествие! Андрей прекрасно организовал нашу поездку и время в пути пролетело незаметно! Большое спасибо!!!
- ДДоминик26 июля 2024Замечательная экскурсия. Очень комфортный и удобный транспорт до древнего Стоунхенджа и экскурсия по Солсбери (включая знаменитый собор и английский паб).
- TTilda26 июля 2024Андрей был для нас больше, чем просто водитель. Он очень дружелюбный и открытый. Было комфортно провести с ним весь день.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в августе 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 480 до 731. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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