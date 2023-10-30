В одном кадре с Лондоном

Фотопрогулка по знаменитым локациям или тайным лондонским уголкам

Описание
Фото
О гиде
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Ответы на вопросы
Добро пожаловать в объектив моей камеры! Больше всего я люблю создавать живые искренние снимки, которые приятно пересматривать через много лет. Веду мастер-классы по раскрепощению в кадре и легко уберу ваше волнение.

Предложу вам яркие локации, найду лучшие ракурсы и поделюсь техниками позирования, которые вы сможете использовать в своих дальнейших съёмках.
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
В одном кадре с Лондоном
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы совместно выберем место для фотопрогулки. Захотите ли вы позировать на фоне знаковых достопримечательностей Лондона или предпочтёте аутентичные снимки в уединённых локациях с невероятной архитектурой, пожелаете отправиться в парк с оленями или выберете район с яркими граффити — мы всё обсудим и организуем.

Также я могу провести съёмку в своей домашней фотостудии в центре Лондона. Во время фотосессии я поделюсь с вами особыми двигательными практиками, которые помогают настроиться на работу перед камерой и найти контакт с собой.

Организационные детали

  • Формат нашей прогулки — фотосессия, он не предполагает рассказов об истории и достопримечательностях города
  • Важно! Из-за специфики моей работы указанное время доступности фотосессии — примерное. Перед тем, как сделать бронь, обязательно свяжитесь со мной для согласования времени съёмки. Это нужно сделать за 5-7 дней до желаемой даты.
  • После фотосессии в течение 2-3 недель вы получите более 40 фото в естественной ретуши посредством ссылки на персональную онлайн-галерею

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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