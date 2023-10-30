Добро пожаловать в объектив моей камеры! Больше всего я люблю создавать живые искренние снимки, которые приятно пересматривать через много лет. Веду мастер-классы по раскрепощению в кадре и легко уберу ваше волнение. Предложу вам яркие локации, найду лучшие ракурсы и поделюсь техниками позирования, которые вы сможете использовать в своих дальнейших съёмках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы совместно выберем место для фотопрогулки. Захотите ли вы позировать на фоне знаковых достопримечательностей Лондона или предпочтёте аутентичные снимки в уединённых локациях с невероятной архитектурой, пожелаете отправиться в парк с оленями или выберете район с яркими граффити — мы всё обсудим и организуем.

Также я могу провести съёмку в своей домашней фотостудии в центре Лондона. Во время фотосессии я поделюсь с вами особыми двигательными практиками, которые помогают настроиться на работу перед камерой и найти контакт с собой.

Организационные детали