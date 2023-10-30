Фотопрогулка по знаменитым локациям или тайным лондонским уголкам
Добро пожаловать в объектив моей камеры! Больше всего я люблю создавать живые искренние снимки, которые приятно пересматривать через много лет. Веду мастер-классы по раскрепощению в кадре и легко уберу ваше волнение.
Предложу вам яркие локации, найду лучшие ракурсы и поделюсь техниками позирования, которые вы сможете использовать в своих дальнейших съёмках.
Предложу вам яркие локации, найду лучшие ракурсы и поделюсь техниками позирования, которые вы сможете использовать в своих дальнейших съёмках.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы совместно выберем место для фотопрогулки. Захотите ли вы позировать на фоне знаковых достопримечательностей Лондона или предпочтёте аутентичные снимки в уединённых локациях с невероятной архитектурой, пожелаете отправиться в парк с оленями или выберете район с яркими граффити — мы всё обсудим и организуем.
Также я могу провести съёмку в своей домашней фотостудии в центре Лондона. Во время фотосессии я поделюсь с вами особыми двигательными практиками, которые помогают настроиться на работу перед камерой и найти контакт с собой.
Организационные детали
- Формат нашей прогулки — фотосессия, он не предполагает рассказов об истории и достопримечательностях города
- Важно! Из-за специфики моей работы указанное время доступности фотосессии — примерное. Перед тем, как сделать бронь, обязательно свяжитесь со мной для согласования времени съёмки. Это нужно сделать за 5-7 дней до желаемой даты.
- После фотосессии в течение 2-3 недель вы получите более 40 фото в естественной ретуши посредством ссылки на персональную онлайн-галерею
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаста — ваш гид в Лондоне
Привет! Меня зовут Анаста. Я живу в Лондоне с февраля 2023 года и уже очень люблю этот город. Я пришла в фотографию из схожих сфер — работала продюсером, моделью, проводила мастер-классы по позированию и раскрепощению в кадре. Также я веду танцевально-двигательные практики, женские круги, организовываю мероприятия.
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