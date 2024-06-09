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Фотопрогулка
2 часа
Лондон и вы в объективе: уникальная фото-прогулка с профессионалом
Откройте для себя красоту Лондона через объектив камеры. Неповторимые уголки и знаковые места ждут вас
«Возможна вечерняя фотосессия на закате»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
£200 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
В одном кадре с Лондоном
Фотопрогулка по знаменитым локациям или тайным лондонским уголкам
«Мы совместно выберем место для фотопрогулки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от £260 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
«Фотосессию можно провести для большего числа участников»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£195 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Фотопрогулки»
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