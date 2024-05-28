Ночные прогулки и экскурсии Лондона

Найдено 12 экскурсий в категории «Ночные» в Лондоне на русском языке, цены от £160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по старинным пабам Лондона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
Сегодня в 13:00
10 июня в 20:00
£206 за всё до 10 чел.
Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£200 за всё до 6 чел.
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее: путешествие сквозь искусство
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Импрессионисты в Национальной галерее
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Импрессионисты в Национальной галерее Лондона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Ленин в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по следам Ленина в Лондоне: революционные места и пабы
Погрузитесь в историю революционного Лондона, пройдя по местам, связанным с жизнью Ленина и его встречами с единомышленниками
Начало: Метро Russel square
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
от £160 за всё до 15 чел.
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн: глубокое погружение
Погрузитесь в мир абстракционизма в Тейт Модерн. Откройте для себя тайны цвета и формы в сопровождении опытного гида
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
По следам Уильяма Шекспира
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
По следам Уильяма Шекспира: индивидуальная экскурсия по Лондону
На этой экскурсии вы узнаете, каким был Лондон времен Шекспира, посетите места, где он жил и работал, и услышите увлекательные истории о его жизни и творчестве
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда
История морской Британии, капитанов короны, астрономов и пиратов
21 окт в 11:30
22 окт в 11:30
£260 за всё до 10 чел.
Соперники эпохи Возрождения
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
В одном кадре с Лондоном
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
В одном кадре с Лондоном
Фотопрогулка по знаменитым локациям или тайным лондонским уголкам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от £260 за всё до 3 чел.
История преступления и наказания в Лондоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
История преступления и наказания в Лондоне
Погрузиться в мрачные воспоминания Туманного Альбиона
Начало: Возле станции метро «St Paul»
3 сен в 19:00
4 сен в 19:00
£320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Экскурсия была восхитительной))) мы посетили очень интересные и старейшие Пабы Лондона, каждый из которых со своей историей, своей атмосферой и конечно уникальным интерьером! Владу огромное спасибо за погружение в культуру Англии!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Это была одна из самых запоминающихся экскурсий))) мы до сих пор ее вспоминаем и любим рассказывать нашим друзьям)))) спасибо Владу
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    за это погружение в культуру Англии! Пабы, которые мы посетили, не похожи друг на друга, каждый со своей историей, своей атмосферой, уникальными интерьерами! Теперь у нас есть парочка любимых мест в Лондоне)))

  • А
    Алексей
    27 мая 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Очень рады, что выбрали экскурсию пабы в Лондоне с Владом. Это один из лучших гидов, с которым нам посчастливилось познакомиться!
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    Не ожидали, что так интересно можно преподносить информацию по данной теме. Влад очень профессиональный, эрудированный, грамотный гид. Владеет обширными знаниями во многих областях, образованный, начитанный, доброжелательный, позитивный, с тонким чувством юмора и такта. Он гибко подстроился под наши пожелания. Мы впервые в этой стране и, не владеем английским языком, поэтому приходилось обращаться к нему за советами и с просьбами, в которых он нам очень сильно помог. Дал много дельных советов. Время пролетело незаметно и весело. Всем рекомендуем Влада, как гида в данной стране! - Лилия. Кто был в Лондоне и не был на экскурсиях с Владом по пабам, тот не видел Лондона! - Алексей.

  • Д
    Дарья
    26 мая 2024
    Ленин в Лондоне
    Отличная экскурсия-прогулка, которая позволила мне увидеть Лондон с нового, очень неожиданного ракурса. Сам маршрут составлен классно: одновременно компактно и с
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    широким охватом разных мест. Не успеваешь устать, но успеваешь много раз удивиться. Маргарита — чудесный рассказчик, очень глубоко разбирающийся в теме, увлеченный и умеющий увлечь. С удовольствием бы посетила другие экскурсии Маргариты (и надеюсь, что такие будут).

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
    Замечательная наполненная экскурсия! Отлично подходит для подростков! Дарья - интересный рассказчик, предлагает оригинальный маршрут, интересные факты не только по теме
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    Гарри Поттера, но и о городе по ходу маршрута. Ответы на любые вопросы. Мне и моим дочерям-подросткам (15 и 12 лет) очень понравилось! Рекомендую!

  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
    Сегодня были с внучкой 14 лет на экскурсии с Дарьей. Получили огромное удовольствие. Мы уже многое видели и Даша старалась
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    нам показать новые места. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Кроме запланированных мест, мы ещё по ходу умудрились заглянуть в Скотланд Ярд, Панкрас, собор Святого Павла и ещё парочку мест. У Даши всегда есть туз в рукаве. Очень рекомендую. Внучка вроде летала в облаках, но сказала, что это лучший экскурсовод!

  • L
    Lena
    23 апреля 2024
    Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
    Огромное удовольствие от экскурсии, большое спасибо Дарье за столь интересную и познавательную экскурсию. Сын 8 лет остался в полном восторге.
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    Дарья сумела с первых минут расположить к себе сына и завладеть его вниманием. Сама экскурсия не только по следам Гарри Поттера, но и еще по необычному Лондону, который видишь совершенно с другой стороны. Столько интересных фактов о фильме, о местах, где именно его снимали и просто о городе. Могу только от души порекомендовать.

  • Ю
    Юлия
    1 апреля 2024
    Импрессионисты в Национальной галерее
    Почему-то у Татьяны нет отзывов на экскурсию про импрессионистов, считаю это крайне несправедливым!) Хочу выразить свою благодарность Татьяне за проведение экскурсии, было интересно и познавательно. Татьяна дала информацию в полном объеме, подавала информацию интересно. Татьяна профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!!
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Импрессионисты в Национальной галерее
    Экскурсия нам понравилась. Гид работает неформально, отвечает на все интересующие вопросы, информацию представляет в доступной и увлекательной форме. Экскурсия организована
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    хорошо, проводится в полном обьеме, как по времени, так и информативно. Гид готов, по желанию клиента расширить рамки темы экскурсии. Гид работает ответственно и профессионально. Очень рекомендуем воспользоваться услугами Татьяны Власюк, всем кто хочет ознакомиться с достопримечательностями Лондона. Спасибо!

  • Е
    Евгения
    18 января 2024
    Тур по старинным пабам Лондона
    На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Ночные»

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  3. Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
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Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Ночные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 160 до 320. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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