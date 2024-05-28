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Не ожидали, что так интересно можно преподносить информацию по данной теме. Влад очень профессиональный, эрудированный, грамотный гид. Владеет обширными знаниями во многих областях, образованный, начитанный, доброжелательный, позитивный, с тонким чувством юмора и такта. Он гибко подстроился под наши пожелания. Мы впервые в этой стране и, не владеем английским языком, поэтому приходилось обращаться к нему за советами и с просьбами, в которых он нам очень сильно помог. Дал много дельных советов. Время пролетело незаметно и весело. Всем рекомендуем Влада, как гида в данной стране! - Лилия. Кто был в Лондоне и не был на экскурсиях с Владом по пабам, тот не видел Лондона! - Алексей.