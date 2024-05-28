1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с лондонской культурой пабов: история и традиции
Погрузитесь в атмосферу старинных лондонских пабов, узнайте их истории и традиции, насладитесь уникальной культурой
Сегодня в 13:00
10 июня в 20:00
£206 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по волшебному миру Гарри Поттера в Лондоне
Погружение в мир Гарри Поттера: от платформы 9¾ до дома Сириуса Блэка. Узнайте секреты съёмок и истории о Джоан Роулинг
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее: путешествие сквозь искусство
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Импрессионисты в Национальной галерее Лондона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по следам Ленина в Лондоне: революционные места и пабы
Погрузитесь в историю революционного Лондона, пройдя по местам, связанным с жизнью Ленина и его встречами с единомышленниками
Начало: Метро Russel square
12 июня в 19:00
13 июня в 19:00
от £160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн: глубокое погружение
Погрузитесь в мир абстракционизма в Тейт Модерн. Откройте для себя тайны цвета и формы в сопровождении опытного гида
8 июля в 10:00
9 июля в 10:00
£280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По следам Уильяма Шекспира: индивидуальная экскурсия по Лондону
На этой экскурсии вы узнаете, каким был Лондон времен Шекспира, посетите места, где он жил и работал, и услышите увлекательные истории о его жизни и творчестве
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
£260 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гринвич и пиратский паб в доках Ист-Энда
История морской Британии, капитанов короны, астрономов и пиратов
21 окт в 11:30
22 окт в 11:30
£260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Соперники эпохи Возрождения
Знакомство с работами Рафаэля, да Винчи, Микеланджело и Тициана в Национальной Галерее
Начало: У входа в Национальную галерею ведущего в Sainsbur...
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
£260 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
В одном кадре с Лондоном
Фотопрогулка по знаменитым локациям или тайным лондонским уголкам
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от £260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
История преступления и наказания в Лондоне
Погрузиться в мрачные воспоминания Туманного Альбиона
Начало: Возле станции метро «St Paul»
3 сен в 19:00
4 сен в 19:00
£320 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия была восхитительной))) мы посетили очень интересные и старейшие Пабы Лондона, каждый из которых со своей историей, своей атмосферой и конечно уникальным интерьером! Владу огромное спасибо за погружение в культуру Англии!
- ЕЕлена28 мая 2024Это была одна из самых запоминающихся экскурсий))) мы до сих пор ее вспоминаем и любим рассказывать нашим друзьям)))) спасибо Владу
- ААлексей27 мая 2024Очень рады, что выбрали экскурсию пабы в Лондоне с Владом. Это один из лучших гидов, с которым нам посчастливилось познакомиться!
- ДДарья26 мая 2024Отличная экскурсия-прогулка, которая позволила мне увидеть Лондон с нового, очень неожиданного ракурса. Сам маршрут составлен классно: одновременно компактно и с
- ООльга11 мая 2024Замечательная наполненная экскурсия! Отлично подходит для подростков! Дарья - интересный рассказчик, предлагает оригинальный маршрут, интересные факты не только по теме
- ЕЕлена28 апреля 2024Сегодня были с внучкой 14 лет на экскурсии с Дарьей. Получили огромное удовольствие. Мы уже многое видели и Даша старалась
- LLena23 апреля 2024Огромное удовольствие от экскурсии, большое спасибо Дарье за столь интересную и познавательную экскурсию. Сын 8 лет остался в полном восторге.
- ЮЮлия1 апреля 2024Почему-то у Татьяны нет отзывов на экскурсию про импрессионистов, считаю это крайне несправедливым!) Хочу выразить свою благодарность Татьяне за проведение экскурсии, было интересно и познавательно. Татьяна дала информацию в полном объеме, подавала информацию интересно. Татьяна профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!!
- ССергей27 марта 2024Экскурсия нам понравилась. Гид работает неформально, отвечает на все интересующие вопросы, информацию представляет в доступной и увлекательной форме. Экскурсия организована
- ЕЕвгения18 января 2024На экскурсию ходили. Гид и сама экскурсия понравились. Нас было несколько человек разного возраста 19-55 лет)и всем было интересно и комфортно. Мы очень довольны экскурсией. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Ночные»
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