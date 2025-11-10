читать дальше

местные blue badge guides — сертифицированные английские гиды, которые сразу взяли меня под своё крыло. Я преподавала историю искусств в Лондоне и Шотландии. Работала в арт-галереях (мой бывший босс стал известен благодаря своему проекту Ai-Da). Пять лет я работала гидом в Oxbridge Tours, sightseeing tour agency. Я искусствовед с магистерской степенью от Sotheby’s Institute of Art и Оксфордского университета. Со мной вы откроете Англию, которую даже не представляли!