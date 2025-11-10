Мои заказы

Веллингтон и Наполеон: визит в Эпсли-хаус с оксфордским искусствоведом

Погрузитесь в атмосферу 19 века, посетив дом герцога Веллингтона. Узнайте о его победах и взгляните на уникальные артефакты
Эпсли-хаус в центре Лондона - это не просто музей, а место, где оживает история. Здесь жил герцог Веллингтон, победивший Наполеона при Ватерлоо. Экскурсия включает осмотр боевых орденов, коллекции картин и уникальных артефактов. На крыше арки Веллингтона открывается потрясающий вид на Лондон. Это идеальная возможность узнать больше о жизни и карьере одного из величайших полководцев Англии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная коллекция артефактов
  • 🎨 Шедевры известных художников
  • 📜 История победы над Наполеоном
  • 👑 Дары от русских монархов
  • 🏙️ Вид на Лондон с арки Веллингтона
Что можно увидеть

  • Эпсли-хаус
  • Арка Веллингтона
  • Картинная галерея
  • Скульптура Наполеона

Описание экскурсии

Мы пройдём по залам особняка и закончим экскурсию на крыше арки Веллингтона.

Вы увидите:

  • Все (или практически все) боевые ордена герцога Веллингтона
  • Табакерки, шпаги, сабли и маршальские жезлы герцога
  • Севрский «египетский» фарфоровый сервиз, изготовленный для Жозефины Богарне — тот самый «второй» сервиз. Первый был подарен русскому царю и хранится в Музее керамики Кусково (126 предметов) и в Государственном Эрмитаже (10 предметов)
  • Гигантскую скульптуру Наполеона в виде бога войны Марса, выполненную итальянским скульптором Антонио Канова
  • Картинную галерею герцога Веллингтона с шедеврами Веласкеса, Тициана, Ван Дейка и Корреджо
  • Дары, врученные Веллингтону русскими монархами Александром I и Николаем I
  • Портрет Веллингтона, выполненный Франсиско Гойей, и портрет Веллингтона кисти Томаса Лоуренса
  • Галерею героев битвы при Ватерлоо
  • Сапоги Веллингтона (если они будут выставлены) — я расскажу, чем они знамениты
  • Вид на Лондон с высоты арки Веллингтона

Во время экскурсии:

  • Мы обсудим историю семейства Уэлсли и становление Веллингтона как полководца и парламентария. А также вспомним политические реформы, им проведённые
  • Вкратце рассмотрим биографию Наполеона и сравним её с биографией Веллингтона
  • Порассуждаем об английских интерьерах 18–19 веков и европейской политике, которая разворачивалась на их фоне
  • Затронем тему визита царя Александра I в Лондон в 1814 году, когда в городе происходило чествование союзников в войне с Наполеоном
  • Вспомним скандальные кражи, которые произошли в музее Веллингтона
  • Поговорим о потомках Веллингтона и их занимательных судьбах

Организационные детали

Билет в музей оплачивается отдельно — 11 фунтов за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ирина
Ирина — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в Англии более 20 лет, успела изучить практически все уголки страны. Начала водить экскурсии с 2000 года ещё будучи студенткой Оксфордского университета. Моими учителями были
читать дальше

местные blue badge guides — сертифицированные английские гиды, которые сразу взяли меня под своё крыло. Я преподавала историю искусств в Лондоне и Шотландии. Работала в арт-галереях (мой бывший босс стал известен благодаря своему проекту Ai-Da). Пять лет я работала гидом в Oxbridge Tours, sightseeing tour agency. Я искусствовед с магистерской степенью от Sotheby’s Institute of Art и Оксфордского университета. Со мной вы откроете Англию, которую даже не представляли!

Входит в следующие категории Лондона

