Эпсли-хаус в центре Лондона - это не просто музей, а место, где оживает история. Здесь жил герцог Веллингтон, победивший Наполеона при Ватерлоо. Экскурсия включает осмотр боевых орденов, коллекции картин и уникальных артефактов. На крыше арки Веллингтона открывается потрясающий вид на Лондон. Это идеальная возможность узнать больше о жизни и карьере одного из величайших полководцев Англии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная коллекция артефактов
- 🎨 Шедевры известных художников
- 📜 История победы над Наполеоном
- 👑 Дары от русских монархов
- 🏙️ Вид на Лондон с арки Веллингтона
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Эпсли-хаус
- Арка Веллингтона
- Картинная галерея
- Скульптура Наполеона
Описание экскурсии
Мы пройдём по залам особняка и закончим экскурсию на крыше арки Веллингтона.
Вы увидите:
- Все (или практически все) боевые ордена герцога Веллингтона
- Табакерки, шпаги, сабли и маршальские жезлы герцога
- Севрский «египетский» фарфоровый сервиз, изготовленный для Жозефины Богарне — тот самый «второй» сервиз. Первый был подарен русскому царю и хранится в Музее керамики Кусково (126 предметов) и в Государственном Эрмитаже (10 предметов)
- Гигантскую скульптуру Наполеона в виде бога войны Марса, выполненную итальянским скульптором Антонио Канова
- Картинную галерею герцога Веллингтона с шедеврами Веласкеса, Тициана, Ван Дейка и Корреджо
- Дары, врученные Веллингтону русскими монархами Александром I и Николаем I
- Портрет Веллингтона, выполненный Франсиско Гойей, и портрет Веллингтона кисти Томаса Лоуренса
- Галерею героев битвы при Ватерлоо
- Сапоги Веллингтона (если они будут выставлены) — я расскажу, чем они знамениты
- Вид на Лондон с высоты арки Веллингтона
Во время экскурсии:
- Мы обсудим историю семейства Уэлсли и становление Веллингтона как полководца и парламентария. А также вспомним политические реформы, им проведённые
- Вкратце рассмотрим биографию Наполеона и сравним её с биографией Веллингтона
- Порассуждаем об английских интерьерах 18–19 веков и европейской политике, которая разворачивалась на их фоне
- Затронем тему визита царя Александра I в Лондон в 1814 году, когда в городе происходило чествование союзников в войне с Наполеоном
- Вспомним скандальные кражи, которые произошли в музее Веллингтона
- Поговорим о потомках Веллингтона и их занимательных судьбах
Организационные детали
Билет в музей оплачивается отдельно — 11 фунтов за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в Англии более 20 лет, успела изучить практически все уголки страны. Начала водить экскурсии с 2000 года ещё будучи студенткой Оксфордского университета.
Входит в следующие категории Лондона
