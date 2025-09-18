Лондонская Национальная галерея в своих 12-ти залах хранит потрясающую коллекцию и гордится шедеврами Рембрандта, Рубенса, Рейнсдала, ван Дейка, Франса Халса, Райчел Рюйш, де Хоха, Вермеера, Брейгеля и многих других.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Немного истории Это поистине великий период в истории искусства, когда после продолжительной борьбы в середине XVII века семь протестантских мятежных провинций Нидерландов завоевали свою независимость от Испании, что поделило страну на две части: Голландию и Фландрию. С XVII века началось государственное и художественное размежевание, которое породило две национальные художественные школы, единые по происхождению, но разные по сути. Свой вклад в это внесли и конфессиональные разногласия. Фландрия осталась в лоне католицизма, где религиозное искусство также испытывало новый расцвет в XVII веке. В Голландии протестантские ценности привели к значительному сокращению интереса к религиозной живописи и к взрывному распространению светских жанров: портрет или пейзаж, бытовой жанр и натюрморт, подобного которому не знали даже выдающиеся центры искусства в Италии или Франции, что стало своеобразным феноменом в художественном мире Европы XVII века. Великий Рембрандт жил и работал в этот период. Он сумел воплотить в своих портретах весь спектр человеческих переживаний с такой эмоциональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное искусство. А с другой стороны новой границы восходит звезда Рубенса, а вместе с ним зарождается Барокко. Рубенс как раз специализировался на религиозной живописи, на мифологических и аллегорических сюжетах, портретах важных персон, а также писал пейзажи и исторические полотна. При этом Рубенс являлся дипломатом и коллекционером, а его работы безоговорочно принимались как светскими, так и церковными заказчиками, и он практически не подвергался критике при жизни. Важная информация:
После экскурсии гид пригласит вас на чашку чая в атмосферное кафе неподалёку. Вы сможете поделиться своими впечатлениями и обсудить всё, что казалось непонятым или наиболее интересным, а также задать дополнительные вопросы.
Режим работы Национальной галереи ежедневно с 10:00 до 18:00. По пятницам с 10:00 до 21:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Режим работы Национальной галереи ежедневно с 10:00 до 18:00. По пятницам с 10:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- После экскурсии гид пригласит вас на чашку чая в атмосферное кафе неподалёку. Вы сможете поделиться своими впечатлениями и обсудить всё
- Что казалось непонятым или наиболее интересным
- А также задать дополнительные вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
до 6 чел.
Импрессионисты в Национальной галерее
Погрузитесь в мир импрессионизма с профессиональным гидом. Узнайте о Моне, Ван Гоге, Ренуаре и других мастерах, чьи работы хранятся в Национальной галерее
Начало: В Национальной галерее
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянский Ренессанс в Национальной галерее
Погрузитесь в эпоху Ренессанса, исследуя шедевры Леонардо да Винчи, Рафаэля и Боттичелли в Национальной галерее Лондона
Завтра в 10:00
20 сен в 10:00
£295 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шедевры абстракционизма в Тейт Модерн: глубокое погружение
Погрузитесь в мир абстракционизма в Тейт Модерн. Откройте для себя тайны цвета и формы в сопровождении опытного гида
Завтра в 13:00
20 сен в 10:30
£295 за всё до 6 чел.