Немного истории Это поистине великий период в истории искусства, когда после продолжительной борьбы в середине XVII века семь протестантских мятежных провинций Нидерландов завоевали свою независимость от Испании, что поделило страну на две части: Голландию и Фландрию. С XVII века началось государственное и художественное размежевание, которое породило две национальные художественные школы, единые по происхождению, но разные по сути. Свой вклад в это внесли и конфессиональные разногласия. Фландрия осталась в лоне католицизма, где религиозное искусство также испытывало новый расцвет в XVII веке. В Голландии протестантские ценности привели к значительному сокращению интереса к религиозной живописи и к взрывному распространению светских жанров: портрет или пейзаж, бытовой жанр и натюрморт, подобного которому не знали даже выдающиеся центры искусства в Италии или Франции, что стало своеобразным феноменом в художественном мире Европы XVII века. Великий Рембрандт жил и работал в этот период. Он сумел воплотить в своих портретах весь спектр человеческих переживаний с такой эмоциональной насыщенностью, которой до него не знало изобразительное искусство. А с другой стороны новой границы восходит звезда Рубенса, а вместе с ним зарождается Барокко. Рубенс как раз специализировался на религиозной живописи, на мифологических и аллегорических сюжетах, портретах важных персон, а также писал пейзажи и исторические полотна. При этом Рубенс являлся дипломатом и коллекционером, а его работы безоговорочно принимались как светскими, так и церковными заказчиками, и он практически не подвергался критике при жизни. Важная информация:

После экскурсии гид пригласит вас на чашку чая в атмосферное кафе неподалёку. Вы сможете поделиться своими впечатлениями и обсудить всё, что казалось непонятым или наиболее интересным, а также задать дополнительные вопросы.