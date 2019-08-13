2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Золотой век голландской и фламандской живописи в Национальной галерее
Начало: По договорённости
Расписание: Режим работы Национальной галереи ежедневно с 10:00 до 18:00. По пятницам с 10:00 до 21:00.
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
£295 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Выставка «Ван Гог: поэты и любовники» в Национальной галерее до 19.01.25
Начало: Кафе музея Национальной галереи
Завтра в 10:00
7 дек в 10:00
£295 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Тур по Лондону
Начало: Обсуждается после бронирования
Расписание: по договоренности с гидом
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
£200 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Национальной галерее: французский импрессионизм и его наследие
Погрузитесь в мир французского импрессионизма в Национальной галерее Лондона. Обсуждение и чай в музейном кафе включены
Начало: National Gallery, WC2N 5DN Лондон
Завтра в 09:00
8 дек в 09:00
£295 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира13 августа 2019Экскурсия в Лондонскую Национальную галереюГид просто замечательный. Очень интересно и захватывающе рассказывает. Единственный минус, это место встречи. Мы пришли во время, но встретиться не
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Национальная галерея»
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