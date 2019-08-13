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смогли. Напротив есть стелла и ее ни с чем не перепутаешь. В музей вход не один, а на право, у всех своё. Так же вопрос по оплате, написано доплатить в евро, что мы и сделали, но гид удивился, т. к. ждал от нас фунты.