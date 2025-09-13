Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Оксфорде на русском языке, цены от £210. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Вам письмо из Хогвартса Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены £450 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Исследование Оксфорда Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города £210 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Оксфорд - город научных открытий А также литературных шедевров, эксцентричных персонажей и русских студентов, о которых я расскажу Начало: На Хай-стрит в Оксфорде £280 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Оксфорда

