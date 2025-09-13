Индивидуальная
до 6 чел.
Вам письмо из Хогвартса
Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
£450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследование Оксфорда
Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
£210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оксфорд - город научных открытий
А также литературных шедевров, эксцентричных персонажей и русских студентов, о которых я расскажу
Начало: На Хай-стрит в Оксфорде
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
£280 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оксфорде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в сентябре 2025
Сейчас в Оксфорде в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 450. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Оксфорде (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 5 ⭐ отзывов, цены от £210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь