1 чел. По популярности Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Вам письмо из Хогвартса Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены £450 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. По местам Гарри Поттера в Оксфорде Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма Начало: У вокзала £250 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Исследование Оксфорда Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города £210 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Оксфорда

