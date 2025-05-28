Индивидуальная
до 6 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Погрузитесь в мир магии, прогуливаясь по местам съёмок Гарри Поттера в Оксфорде. Узнайте истории о знаменитых выпускниках и старинных пабах
Начало: В Оксфорде
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Оксфорд - город научных открытий
Погрузитесь в мир открытий Оксфорда, где учёные и писатели создавали шедевры. Узнайте тайны, вдохновившие Толкина и Льюиса на создание своих миров
Начало: На Хай-стрит в Оксфорде
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
£230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Открывая Оксфорд
Нескучно познакомиться с городом изнутри - через архитектуру, литературу и, конечно, университеты
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
£210 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 мая 2025Большое спасибо за экскурсию и приятный день! Оксфорд очень понравился, услышали много нового и интересного
- ААнна6 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Гидом была Светлана. Денис был организатором/координатором. У Светланы глубокие знания по истории Англии и Оксфорда. Часто бывает, что гид что то прочитал, подучил перед экскурсией, но по факту знает меньше тебя. Так вот, это явно не тот случай
- ДДмитрий29 апреля 2025Это великолепно, легко и не принужденно Ирина погружает в жизнь Оксфорда и его колледжей., проведет в тайные места и позволит
Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду в категории «Популярные места»
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Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в июле 2025
Сейчас в Оксфорде в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 250. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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