Большое спасибо за экскурсию и приятный день! Оксфорд очень понравился, услышали много нового и интересного

А Анна

Очень понравилась экскурсия. Гидом была Светлана. Денис был организатором/координатором. У Светланы глубокие знания по истории Англии и Оксфорда. Часто бывает, что гид что то прочитал, подучил перед экскурсией, но по факту знает меньше тебя. Так вот, это явно не тот случай