читать дальше прониклись атмосферой университета. Спасибо за великолепно проведенное время. Очень рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет узнать Оксфорд не только снаружи, но и изнутри.

Очень интересно и структурировано. Наша поездка стала по-настоящему незабываемой благодаря гиду. Рассказы увлекательные, мы получили ответы на все вопросы и