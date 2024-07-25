4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Начало: Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорд...
3 окт в 10:00
4 окт в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: автобусная экскурсия с гидом
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: В 8:30 по графику.
30 сен в 08:30
1 окт в 08:30
$230 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Воссоздать эпизоды из фильмов в университетском городке, вдохновившем Роулинг на романы-бестселлеры
Завтра в 09:30
27 сен в 09:00
£350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 июля 2024Очень содержательная экскурсия. Прекрасно подобран материал
- KKateryna14 июля 2024Все очень понравилось. Спасибо Богдану за содержательность, он ответил на все наши вопросы развернуто и было в местах очень весело. Рекомендуем!
- ИИгорь8 июля 2024Отличная экскурсия, рекомендую. Ольга проявила находчивость и мы попали в Крайст Черч, хотя заранее не бронировали билеты.
Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в сентябре 2024
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