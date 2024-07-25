Пешие экскурсии-прогулки в Оксфорде с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Оксфорде на русском языке, цены от £206. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие в Оксфорд
Пешая
18 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Начало: Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорд...
3 окт в 10:00
4 окт в 10:00
£206 за всё до 6 чел.
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: автобусная экскурсия с гидом
Пешая
На автобусе
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: автобусная экскурсия с гидом
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: В 8:30 по графику.
30 сен в 08:30
1 окт в 08:30
$230 за человека
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Воссоздать эпизоды из фильмов в университетском городке, вдохновившем Роулинг на романы-бестселлеры
Завтра в 09:30
27 сен в 09:00
£350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 июля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Очень содержательная экскурсия. Прекрасно подобран материал
  • K
    Kateryna
    14 июля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Все очень понравилось. Спасибо Богдану за содержательность, он ответил на все наши вопросы развернуто и было в местах очень весело. Рекомендуем!
  • И
    Игорь
    8 июля 2024
    Путешествие в Оксфорд
    Отличная экскурсия, рекомендую. Ольга проявила находчивость и мы попали в Крайст Черч, хотя заранее не бронировали билеты.

Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду в категории «Пешеходные»

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  2. Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне: автобусная экскурсия с гидом
  3. «Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в сентябре 2024
Сейчас в Оксфорде в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 206 до 350. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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