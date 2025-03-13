Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Начало: Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорд...
Сегодня в 10:00
24 мар в 10:00
£244 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: В Оксфорде
Завтра в 12:00
22 мар в 12:00
£250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Воссоздать эпизоды из фильмов в университетском городке, вдохновившем Роулинг на романы-бестселлеры
23 мар в 14:00
24 мар в 14:00
£350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина13 марта 2025Богдан очень интересно и подробно рассказал про город и университет, показал много неочевидных интересных мест! 10/10
- ТТатьяна12 февраля 2025Очень интересно и структурировано. Наша поездка стала по-настоящему незабываемой благодаря гиду. Рассказы увлекательные, мы получили ответы на все вопросы и
- ВВладислав4 января 2025Очень хорошая подача и много действительно интересной информации о колледжах и особенностях Оксфорда
Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в марте 2025
Сейчас в Оксфорде в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 244 до 350. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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