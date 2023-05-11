Будапешт для любителей уличного искусства: индивидуальная экскурсия
Парадные проспекты, бульвары, роскошные фасады домов, богемные кафе, музеи и соборы Будапешта безусловно заслуживают внимания. Это гостиная города, то, каким он хочет казаться путешественнику.
И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет.
И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Парадные проспекты, бульвары, роскошные фасады домов, богемные кафе, музеи и соборы Будапешта безусловно заслуживают внимания. Это гостиная города, то, каким он хочет казаться путешественнику. И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет.
Муралы, постеры, трафаретные граффити, уличная скульптура и даже стикеры способны рассказать и об истории страны, исторических травмах и казусах, и о волнующих современных жителей проблемах — месте Венгрии в стремительно меняющемся мире, климатическом кризисе, феминизме, миграционных процессах, джентрификации, футболе, еде и даже о любви.
Исследуя улицы и переулки Будапешта, мы разыщем множество комических и трагических историй, познакомимся с местным юмором и скрытыми от глаз непосвященных культурными отсылками. Заведем знакомство с Ангелом Будапешта и тетей Жужей. Узнаем, что не так с любимой в Венгрии императрицей Сиси. Почитаем местную газету. Узнаем, как муралы помогают очистить воздух. И сделаем еще множество увлекательных вещей.
И конечно, в конце экскурсии мы вам непременно расскажем, какие еще неочевидные для путешественников места в Будапеште никак нельзя пропустить. Приезжайте!
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
напитки и снэки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Напитки и снэки
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании