Что вас ждет

Парадные проспекты, бульвары, роскошные фасады домов, богемные кафе, музеи и соборы Будапешта безусловно заслуживают внимания. Это гостиная города, то, каким он хочет казаться путешественнику. И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет.

Муралы, постеры, трафаретные граффити, уличная скульптура и даже стикеры способны рассказать и об истории страны, исторических травмах и казусах, и о волнующих современных жителей проблемах — месте Венгрии в стремительно меняющемся мире, климатическом кризисе, феминизме, миграционных процессах, джентрификации, футболе, еде и даже о любви.

Исследуя улицы и переулки Будапешта, мы разыщем множество комических и трагических историй, познакомимся с местным юмором и скрытыми от глаз непосвященных культурными отсылками. Заведем знакомство с Ангелом Будапешта и тетей Жужей. Узнаем, что не так с любимой в Венгрии императрицей Сиси. Почитаем местную газету. Узнаем, как муралы помогают очистить воздух. И сделаем еще множество увлекательных вещей.

И конечно, в конце экскурсии мы вам непременно расскажем, какие еще неочевидные для путешественников места в Будапеште никак нельзя пропустить. Приезжайте!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

напитки и снэки.