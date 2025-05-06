Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Парадные проспекты, бульвары, роскошные фасады домов, богемные кафе, музеи и соборы Будапешта безусловно заслуживают внимания. Это гостиная города, то, каким он хочет казаться путешественнику.



И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет. 5 1 отзыв

SNURK.TRAVEL Ваш гид в Будапеште Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €220 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇬🇧 🇷🇺 2 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Парадные проспекты, бульвары, роскошные фасады домов, богемные кафе, музеи и соборы Будапешта безусловно заслуживают внимания. Это гостиная города, то, каким он хочет казаться путешественнику. И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет. Муралы, постеры, трафаретные граффити, уличная скульптура и даже стикеры способны рассказать и об истории страны, исторических травмах и казусах, и о волнующих современных жителей проблемах — месте Венгрии в стремительно меняющемся мире, климатическом кризисе, феминизме, миграционных процессах, джентрификации, футболе, еде и даже о любви. Исследуя улицы и переулки Будапешта, мы разыщем множество комических и трагических историй, познакомимся с местным юмором и скрытыми от глаз непосвященных культурными отсылками. Заведем знакомство с Ангелом Будапешта и тетей Жужей. Узнаем, что не так с любимой в Венгрии императрицей Сиси. Почитаем местную газету. Узнаем, как муралы помогают очистить воздух. И сделаем еще множество увлекательных вещей. И конечно, в конце экскурсии мы вам непременно расскажем, какие еще неочевидные для путешественников места в Будапеште никак нельзя пропустить. Приезжайте!

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Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Напитки и снеки Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.