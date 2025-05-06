Парадные проспекты, бульвары, роскошные фасады домов, богемные кафе, музеи и соборы Будапешта безусловно заслуживают внимания. Это гостиная города, то, каким он хочет казаться путешественнику.
И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет.
И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет.
Описание экскурсииЧто вас ждет Парадные проспекты, бульвары, роскошные фасады домов, богемные кафе, музеи и соборы Будапешта безусловно заслуживают внимания. Это гостиная города, то, каким он хочет казаться путешественнику. И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет. Муралы, постеры, трафаретные граффити, уличная скульптура и даже стикеры способны рассказать и об истории страны, исторических травмах и казусах, и о волнующих современных жителей проблемах — месте Венгрии в стремительно меняющемся мире, климатическом кризисе, феминизме, миграционных процессах, джентрификации, футболе, еде и даже о любви. Исследуя улицы и переулки Будапешта, мы разыщем множество комических и трагических историй, познакомимся с местным юмором и скрытыми от глаз непосвященных культурными отсылками. Заведем знакомство с Ангелом Будапешта и тетей Жужей. Узнаем, что не так с любимой в Венгрии императрицей Сиси. Почитаем местную газету. Узнаем, как муралы помогают очистить воздух. И сделаем еще множество увлекательных вещей. И конечно, в конце экскурсии мы вам непременно расскажем, какие еще неочевидные для путешественников места в Будапеште никак нельзя пропустить. Приезжайте!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Напитки и снеки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Бронировали экскурсию заранее на двоих человек, внесли предоплату, через пару минут на почту пришло подтверждение и вся необходимая информация об экскурсии. Нашего гида звали Анна, связали с ней накануне, очень
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