Будапешт для своих: стрит-арт и прочие приключения

Будапешт для любителей уличного искусства: индивидуальная экскурсия

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Парадные проспекты, бульвары, роскошные фасады домов, богемные кафе, музеи и соборы Будапешта безусловно заслуживают внимания. Это гостиная города, то, каким он хочет казаться путешественнику.

И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет.
Будапешт для своих: стрит-арт и прочие приключения
Будапешт для своих: стрит-арт и прочие приключения
Будапешт для своих: стрит-арт и прочие приключения
Будапешт для своих: стрит-арт и прочие приключения
Будапешт для своих: стрит-арт и прочие приключения
Будапешт для своих: стрит-арт и прочие приключения
Будапешт для своих: стрит-арт и прочие приключения
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ждет

Парадные проспекты, бульвары, роскошные фасады домов, богемные кафе, музеи и соборы Будапешта безусловно заслуживают внимания. Это гостиная города, то, каким он хочет казаться путешественнику. И не так-то просто за этой ошеломляющей красотой разглядеть Будапешт настоящий, понять, о чем он думает сегодня, чем живут здесь люди, что их волнует. И честнее стрит-арта об этом ничто не расскажет.
Муралы, постеры, трафаретные граффити, уличная скульптура и даже стикеры способны рассказать и об истории страны, исторических травмах и казусах, и о волнующих современных жителей проблемах — месте Венгрии в стремительно меняющемся мире, климатическом кризисе, феминизме, миграционных процессах, джентрификации, футболе, еде и даже о любви.
Исследуя улицы и переулки Будапешта, мы разыщем множество комических и трагических историй, познакомимся с местным юмором и скрытыми от глаз непосвященных культурными отсылками. Заведем знакомство с Ангелом Будапешта и тетей Жужей. Узнаем, что не так с любимой в Венгрии императрицей Сиси. Почитаем местную газету. Узнаем, как муралы помогают очистить воздух. И сделаем еще множество увлекательных вещей.
И конечно, в конце экскурсии мы вам непременно расскажем, какие еще неочевидные для путешественников места в Будапеште никак нельзя пропустить. Приезжайте!

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

напитки и снэки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Напитки и снэки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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