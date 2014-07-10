15 отзывов оставили туристы

Еврейский квартал Будапешта - это место, где история встречается с современностью.Здесь, среди старинных улиц, вы найдете следы бурной истории: от времен процветания благодаря еврейской общине до трагических дней гетто.Но это

также район, который сегодня изобилует жизнью: старинные дома превратились в уютные кафе, винтажные магазины и авангардные клубы. Эта экскурсия предлагает не просто осмотр достопримечательностей, а погружение в уникальную атмосферу района, где каждый камень говорит о прошлом, а каждая улица дышит настоящим

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Итак, утром — Будапешт парадно-буржуазный, с Парламентом и кондитерскими, а вечером — в район между Малым и Большим бульваром, за Синагогу на улице Дохань, и дальше, дальше…

А посмотреть-поговорить-подумать здесь есть о чем. На одной и той же улице оставили следы разные эпохи. Я расскажу:

о времени, когда благодаря еврейской общине рос и благоустраивался буржуазный Пешт;

о недолгом, но страшном периоде гетто;

о потрясениях осени 1956-го;

о 2000-х, отмеченных неожиданным всплеском творческой энергии, нашедшей свое место именно здесь и сделавшей Еврейский район если не самым благонравным, то самым изменчивым и живым.

Вы увидите синагогу на улице Дохань, самую большую в Европе, а при желании и еще три на соседних улицах, памятник швейцарскому дипломату Карлу Лутцу, который спас более 60000 евреев и несколько любопытнейших настенных росписей (у каждой — своя история). А еще посетите магазин старинных вещей и настоящую пештскую ромкочму.

Таким образом, вы не только прикоснетесь к богатой и непростой истории венгерских евреев и насладитесь атмосферой самобытного старинного района, но также проникнетесь духом новой жизни, которую вдохнула в ветхие улицы и дома квартала современная пештская молодежь. Такие контрасты как символ жизненной мощи, которая берет верх над катастрофой любого масштаба, нередко вдохновляют людей и на личные победы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в синагогу — почти 10 евро, но оно того стоит.