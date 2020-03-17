15 отзывов оставили туристы

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Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней

Прикоснуться к богатой и непростой судьбе старинного района и проникнуться духом его новой жизни

5
15 отзывов
Anna
Anna – Гид из Будапешта
У еврейского квартала Будапешта непростая судьба, но сейчас здесь можно найти не только отголоски сложных времен — поэзию руин и запустений, следы обстрелов 56-го года, осыпавшуюся сто лет назад штукатурку и прочую меланхолию.

Сегодня здесь царит и иная, контрастная печали атмосфера: квартал отдали молодежи.

А это значит, за тяжелыми дверями старых домов по ночам оживают ромкочмы — клубы с музыкой, пивом и авангардными интерьерами, а с приходом дня на стенах расцветает очередной стрит-арт и двери для гостей распахивают винтажные лавки и уютные кафе.

На этой прогулке 👣 я погружу вас в контрасты еврейского района, рассказывая о его прошлом и настоящем.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €260 за экскурсию

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Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней

Что вас ожидает

Итак, утром — Будапешт парадно-буржуазный, с Парламентом и кондитерскими, а вечером — в район между Малым и Большим бульваром, за Синагогу на улице Дохань, и дальше, дальше…

А посмотреть-поговорить-подумать здесь есть о чем. На одной и той же улице оставили следы разные эпохи. Я расскажу:

  • о времени, когда благодаря еврейской общине рос и благоустраивался буржуазный Пешт;
  • о недолгом, но страшном периоде гетто;
  • о потрясениях осени 1956-го;
  • о 2000-х, отмеченных неожиданным всплеском творческой энергии, нашедшей свое место именно здесь и сделавшей Еврейский район если не самым благонравным, то самым изменчивым и живым.

Вы увидите синагогу на улице Дохань, самую большую в Европе, а при желании и еще три на соседних улицах, памятник швейцарскому дипломату Карлу Лутцу, который спас более 60000 евреев и несколько любопытнейших настенных росписей (у каждой — своя история). А еще посетите магазин старинных вещей и настоящую пештскую ромкочму.

Таким образом, вы не только прикоснетесь к богатой и непростой истории 📖 венгерских евреев и насладитесь атмосферой самобытного старинного района, но также проникнетесь духом новой жизни, которую вдохнула в ветхие улицы и дома квартала современная пештская молодежь. Такие контрасты как символ жизненной мощи, которая берет верх над катастрофой любого масштаба, нередко вдохновляют людей и на личные победы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в синагогу — почти 10 евро, но оно того стоит.

Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
В 2013 году в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. Книга получилась немаленькая, очень многое осталось за кадром — Будапешт сам как большая книга, читать его можно бесконечно... А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую — «Триумф красной герани». Тут уже речь идет не о том, что где находится, а о том, что оно значит — для истории Венгрии, для ее культуры, для нас... Будапешт прочитывать — улицу за улицей, площади, скверы, монументы и дворики — особенно интересно. Загадочный венгерский язык делает страну малоизвестной окружающему миру... Между тем здесь своя, очень интересная и поучительная история, своя великолепная (неожиданно великолепная!) архитектура, свой стиль жизни: неторопливый, доброжелательный, именно такой, какой нужен во время отпуска. Но, кажется, Будапешт всегда именно так и живет.
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15 отзывов оставили туристы

17 марта 2020
Интересный рассказ человека, который любит город. Не заученный текст, а живые эмоции и огромное желание донести красоту каждого конкретного места до гостей столицы.
9 октября 2019
Анна лучшая из лучших. Глубокие знания и великолепное умение преподнести. Трудно остаться безразличным.
3 октября 2019
Потрясающе профессионально, кинематографичная экскурсия, живая👍👍👍
Наталья
18 сентября 2018
Потрясающая прогулка вышла у нас с Анной! Она крутой рассказчик. Даже моему пятнадцатилетнему сыну, которого кроме спорта мало, что интересует, было интересно. Вместо 2, 5 часов прогуляли 3, 5. Пожалела лишь о том, что были в Будапеште всего полтора дня. Иначе бы сходили с Анной на все ее экскурсии.
14 апреля 2018
Анна замечательный гид и очень интересный рассказчик!
24 января 2017
Огромное спасибо за прекрасный день!!!! Все очень понравилось !!! Хочется вернуться и еще раз встретиться с Анной и с Будапештом!!!
16 сентября 2016
Отличная экскурсия о будапештской истории! Еврейство - занимательный фон. Анна - прекрасный рассказчик, увлекающий, влюбляющий вас в Венгрию! Её обширные знания, умение провести диалектические параллели из прошлого в настоящее, оригинальное чувство юмора и колорит дает возможность почуствовать характер страны и ее жителей. Большое спасибо!
11 сентября 2016
Интересная экскурсия, можно назвать экскурсия по необычным местам где любят гулять местные будапешцы
14 апреля 2016
Анна - замечательный гид! Экскурсия нам очень понравилась! Всем советуем!
Дмитрий
25 июля 2015
Интересно, задорно, очень познавательно. Факты о Будапеште, его жизни и жителях- не из интернета. Все просто идеально. 4 часов- как будто и не было! Огромное спасибо Анне за профессионализм и любовь к Будапешту! Рекомендуем всем!
12 мая 2015
Большое спасибо Анне за проведенную экскурсию, за возможность взглянуть на Будапешт не только через парадный вход, но и через "замочную скважину".
Татьяна
21 января 2015
В Еврейский Квартал нельзя не влюбиться! А Анна прекрасно в этом поможет. Интересные рассказы, увлекательные истории, знание материала. Плюс огромное спасибо Анне за рекомендации и советы по тому, куда сходить в городе. Это полезно. Посещение Синагоги тоже обязательно в этой экскурсии-оно того стоит. Хотя я включила бы её посещение в стоимость, учитывая стоимость. Но это не упрёк, конечно! Спасибо Анна! Мне всё очень понравилось.
10 июля 2014
С большим удовольствием поделюсь своими впечатлениями об экскурсии по Будапешту с Анной. Настоящий профессионал своего дела! Не просто знающий экскурсовод, но и очень интересный собеседник, внимательный и отзывчивый человек. Мы как всегда засыпали ее вопросами на самые разные темы, и Анна терпеливо на все нам отвечала, объясняла. Прогулка с ней по Будапешту запомниться на долго, потому что она умеет внести в свой рассказ простые и очень интересные факты, которые навсегда останутся в памяти. Жаль, что мы были в городе так не долго! В Будапешт нужно ехать минимум на неделю, столько красивых и интересных мест мы не успели посетить! В следующий раз, я надеюсь, так и будет, и все это время мы проведем в сопровождении Анны. Она не просто экскурсовод, искусствовед по образованию, она выпустила свой путеводитель по городу, создала авторский сайт о нем, и является корреспондентом журнала GEO! Вы встречали таких экскурсоводов?!!! Спешите познакомиться!
30 июня 2014
Сказать, что экскурсия великолепная - это ничего не сказать. Нам с мамой очень понравилось. У Анны прекрасный стиль, прекрасные знания об истории и культуре. Помимо Еврейского квартала мы получили за время экскурсии много полезной информации и советов (практических и культурных) для дальнейшего пребывания в городе. Анна поделилась с нами ее наблюдениями о тонкостях венгерской души, у нее замечательный язык и манера подачи информации. Всем оень советую!!!
Ольга
28 февраля 2014
Великолепна экскурсия, прекрасный гид, обладающий талантом непревзойденного рассказчика, настоящий знаток истории и культуры Будапешта. Мы получили огромное удовольствие от общения с Анной. Всем кто собирается в Будапешт рекомендуем воспользоваться ее услугами, не пожалеете. Время пролетит незаметно а вы узнаете массу интереснейших вещей.

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