15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Итак, утром — Будапешт парадно-буржуазный, с Парламентом и кондитерскими, а вечером — в район между Малым и Большим бульваром, за Синагогу на улице Дохань, и дальше, дальше…

А посмотреть-поговорить-подумать здесь есть о чем. На одной и той же улице оставили следы разные эпохи. Я расскажу:

о времени, когда благодаря еврейской общине рос и благоустраивался буржуазный Пешт;

о недолгом, но страшном периоде гетто;

о потрясениях осени 1956-го;

о 2000-х, отмеченных неожиданным всплеском творческой энергии, нашедшей свое место именно здесь и сделавшей Еврейский район если не самым благонравным, то самым изменчивым и живым.

Вы увидите синагогу на улице Дохань, самую большую в Европе, а при желании и еще три на соседних улицах, памятник швейцарскому дипломату Карлу Лутцу, который спас более 60000 евреев и несколько любопытнейших настенных росписей (у каждой — своя история). А еще посетите магазин старинных вещей и настоящую пештскую ромкочму.

Таким образом, вы не только прикоснетесь к богатой и непростой истории 📖 венгерских евреев и насладитесь атмосферой самобытного старинного района, но также проникнетесь духом новой жизни, которую вдохнула в ветхие улицы и дома квартала современная пештская молодежь. Такие контрасты как символ жизненной мощи, которая берет верх над катастрофой любого масштаба, нередко вдохновляют людей и на личные победы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в синагогу — почти 10 евро, но оно того стоит.