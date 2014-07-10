15 отзывов оставили туристы

📜 Погружение в богатую историю еврейского квартала
🎨 Оценка уникального стрит-арта
🏛️ Посещение крупнейшей синагоги в Европе
🕍 Открытие памятника Карлу Лутцу
🍻 Атмосфера авангардных ромкочм
🛍️ Винтажные лавки и уютные кафе
Что можно увидеть
Синагога на улице Дохань
Памятник Карлу Лутцу
Настенные росписи
Магазин старинных вещей
Ромкочма
Описание экскурсии
Итак, утром — Будапешт парадно-буржуазный, с Парламентом и кондитерскими, а вечером — в район между Малым и Большим бульваром, за Синагогу на улице Дохань, и дальше, дальше…
А посмотреть-поговорить-подумать здесь есть о чем. На одной и той же улице оставили следы разные эпохи. Я расскажу:
о времени, когда благодаря еврейской общине рос и благоустраивался буржуазный Пешт;
о недолгом, но страшном периоде гетто;
о потрясениях осени 1956-го;
о 2000-х, отмеченных неожиданным всплеском творческой энергии, нашедшей свое место именно здесь и сделавшей Еврейский район если не самым благонравным, то самым изменчивым и живым.
Вы увидите синагогу на улице Дохань, самую большую в Европе, а при желании и еще три на соседних улицах, памятник швейцарскому дипломату Карлу Лутцу, который спас более 60000 евреев и несколько любопытнейших настенных росписей (у каждой — своя история). А еще посетите магазин старинных вещей и настоящую пештскую ромкочму.
Таким образом, вы не только прикоснетесь к богатой и непростой истории венгерских евреев и насладитесь атмосферой самобытного старинного района, но также проникнетесь духом новой жизни, которую вдохнула в ветхие улицы и дома квартала современная пештская молодежь. Такие контрасты как символ жизненной мощи, которая берет верх над катастрофой любого масштаба, нередко вдохновляют людей и на личные победы.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в синагогу — почти 10 евро, но оно того стоит.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 984 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор читать дальшеуменьшить
книг о Венгрии. В 2013 г. в издательстве «Афиша» вышел мой путеводитель по Будапешту. А в 2016 г. издательство НЛО выпустило вторую книгу — «Триумф красной герани». Тут уже речь шла не о достопримечательностях, а о том, что они значат для истории Венгрии, для её культуры, для нас. За этой книгой последовала ещё одна, написанная в соавторстве с коллегами, — о будапештских кофейнях, их нравах и традициях. Недавняя книга «Семь ключей о Пеште» рассказывает историю Венгрии (а, значит, и Европы), так, как она запечатлелась в будапештской архитектуре. А она здесь неожиданно великолепная и на редкость красноречивая.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
С большим удовольствием поделюсь своими впечатлениями об экскурсии по Будапешту с Анной. Настоящий профессионал своего дела! Не просто знающий экскурсовод, но и очень интересный собеседник, внимательный и отзывчивый человек. Мы читать дальшеуменьшить
как всегда засыпали ее вопросами на самые разные темы, и Анна терпеливо на все нам отвечала, объясняла. Прогулка с ней по Будапешту запомниться на долго, потому что она умеет внести в свой рассказ простые и очень интересные факты, которые навсегда останутся в памяти. Жаль, что мы были в городе так не долго! В Будапешт нужно ехать минимум на неделю, столько красивых и интересных мест мы не успели посетить! В следующий раз, я надеюсь, так и будет, и все это время мы проведем в сопровождении Анны. Она не просто экскурсовод, искусствовед по образованию,она выпустила свой путеводитель по городу, создала авторский сайт о нем, и является корреспондентом журнала GEO! Вы встречали таких экскурсоводов?!!! Спешите познакомиться!
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И
Ирина
Сказать, что экскурсия великолепная - это ничего не сказать. Нам с мамой очень понравилось. У Анны прекрасный стиль, прекрасные знания об истории и культуре. Помимо Еврейского квартала мы получили за читать дальшеуменьшить
время экскурсии много полезной информации и советов (практических и культурных) для дальнейшего пребывания в городе. Анна поделилась с нами ее наблюдениями о тонкостях венгерской души, у нее замечательный язык и манера подачи информации. Всем оень советую!!!
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Татьяна
В Еврейский Квартал нельзя не влюбиться! А Анна прекрасно в этом поможет. Интересные рассказы, увлекательные истории, знание материала. Плюс огромное спасибо Анне за рекомендации и советы по тому,куда сходить в городе. Это полезно. Посещение Синагоги тоже обязательно в этой экскурсии-оно того стоит. Хотя я включила бы её посещение в стоимость,учитывая стоимость. Но это не упрёк,конечно! Спасибо Анна! Мне всё очень понравилось.
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Аня
Анна провела интересную, живую, информативную экскурсию по еврейскому кварталу для нашей группы из шести человек. Анна настоящий мастер, который знает как удержать внимание используя шутки, интересные факты и примеры. Наша трех-часовая экскурсия пролетела очень быстро, несмотря на жару и палящее солнце. Если мы вернёмся когда-нибудь в Будапешт, обязательно постараемся взять туры с Анной опять.
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А
Анатолий
Отличная экскурсия о будапештской истории! Еврейство - занимательный фон. Анна - прекрасный рассказчик, увлекающий, влюбляющий вас в Венгрию! Её обширные знания, умение провести диалектические параллели из прошлого в настоящее, оригинальное чувство юмора и колорит дает возможность почуствовать характер страны и ее жителей. Большое спасибо!
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Ольга
Великолепна экскурсия,прекрасный гид,обладающий талантом непревзойденного рассказчика,настоящий знаток истории и культуры Будапешта. Мы получили огромное удовольствие от общения с Анной. Всем кто собирается в Будапешт рекомендуем воспользоваться ее услугами, не пожалеете. Время пролетит незаметно а вы узнаете массу интереснейших вещей.
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