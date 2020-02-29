4 отзыва оставили туристы

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Гастрономические приключения в Будапеште

Продегустировать венгерские деликатесы, оценить токайское вино и узнать всё о местной кухне

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на Центральном рынке
  • Заказать экскурсию

195 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Valerie
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Valerie – Гид в Будапеште
Будапешт прекрасен: старинные достопримечательности 🏛️, красивые 🤩 набережные и вкуснейшая еда.

Я предлагаю вам исследовать город 🏙️ с гастрономического ракурса.

В наш маршрут войдут места, где подают лучшие колбаски, гусиную печень, гуляш, десерты и вино.

Вы попробуете местные лакомства и услышите всё самое интересное о венгерской кухне.
Гастрономические приключения в Будапеште
Гастрономические приключения в Будапеште

Что вас ожидает

Лучшие гастроточки Будапешта
Отправной локацией маршрута станет Центральный рынок. Здесь вы попробуете соленья, дичь, рыбу, венгерские колбаски и копчености. При желании купите по выгодной цене свежие овощи и фрукты, грибы, трюфеля и местный мед. Кроме того, мы прогуляемся по выставке, где представлены все виды вина, производимого в стране.
После рынка вы продегустируете самый вкусный гуляш в Будапеште, токайское вино и гусиную печень. А если захотите сладкого, то мы сделаем остановку на кофе и свежайшую выпечку.

«Вкусная» история столицы
Не только традиционная «летопись» города откроется вам на экскурсии. Я поделюсь деталями его гастрономической судьбы. Вы услышите легенды Центрального рынка: о кудрявых свинках и серой корове, о счастливой курице и великолепном гусе. Поймёте, как появились гуляш, паприкат и перкельт и какое угощение местные любят больше всего. Я расскажу о 22 винных регионах страны и напитке, который делают только в Венгрии.

В конце экскурсии я рассекречу любимые гастроточки местных и поделюсь списком ресторанов и кафе с хорошей кухней и скидками.

Организационные детали

  • Все дегустации входят в стоимость экскурсии
  • При желании заглянем в ресторан на венгерские стейки или в кафе на кофе и сладкую выпечку. Еда и напитки в этих местах оплачиваются дополнительно.
  • Продолжительность экскурсии — 2-3 часа. Протяжённость маршрута — 2 км.
Гастрономические приключения в Будапеште
Гастрономические приключения в Будапеште
Гастрономические приключения в Будапеште
Гастрономические приключения в Будапеште
Гастрономические приключения в Будапеште

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на Центральном рынке.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valerie
Valerie
23 года живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь своей любовью и знаниями о городе. Со мной можно поехать на киностудию и в винные провинции, в Сентендре и в замок вечной любви. У меня озорные и теплые, дружелюбные, эмоциональные прогулки. Прекрасный организатор, переводчик.
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4 отзыва оставили туристы

29 февраля 2020
Часто заказываем экскурсии на трипстере, Валерия одна из лучших экскурсоводов! Маршрут насыщенный, интересный, вкусный и сытный), в этот день есть больше не хотелось, зато вечером вернулись в кафе где были с гидом выпить вина, очень уж понравилось. Рекомендуем экскурсию и гида!!!
14 февраля 2020
Для нас мужем это была восьмая экскурсия от Трипстер и самая-самая лучшая. Валери - прекрасный рассказчик. Она выбрала такой интересный маршрут от нашего отеля до рынка. Наша экскурсия из гастрономической превратилась в историческую 🥰. Но и гастрономическая часть была интересна, познавательна и вкусна! Валерия, спасибо! Трипстер - мое открытие 2019!
Светлана
28 ноября 2019
Хорошим тоном при планировании путешествия в любую страну станет бронирование экскурсий по трем основным направлениям: 1. Гастрономическое приключение 2. Основные достопримечательности 3. Обратная сторона города. Наше гастрономическое путешествие началось прямо от отеля. Валерия великолепный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании. Попробовали различные традиционные блюда, пили вкуснейшее кофе, наслаждались вкусным тортом Добош, продегустировали токайские вина. Валерия - человек увлекающийся, по ходу экскурсии вы не только узнаете о популярной венгерской еде, попробуете ее, но и услышите много всяких вкусных и интересных фишек от гида (сохраним интригу). Однозначно время пролетит незаметно! Спасибо огромное Валерии! А уж фиалки в сахаре - это самое изысканное лакомство!
7 ноября 2019
Все было очень интересно, познавательно и очень доступно

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