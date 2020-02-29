4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Лучшие гастроточки Будапешта

Отправной локацией маршрута станет Центральный рынок. Здесь вы попробуете соленья, дичь, рыбу, венгерские колбаски и копчености. При желании купите по выгодной цене свежие овощи и фрукты, грибы, трюфеля и местный мед. Кроме того, мы прогуляемся по выставке, где представлены все виды вина, производимого в стране.

После рынка вы продегустируете самый вкусный гуляш в Будапеште, токайское вино и гусиную печень. А если захотите сладкого, то мы сделаем остановку на кофе и свежайшую выпечку.

«Вкусная» история столицы

Не только традиционная «летопись» города откроется вам на экскурсии. Я поделюсь деталями его гастрономической судьбы. Вы услышите легенды Центрального рынка: о кудрявых свинках и серой корове, о счастливой курице и великолепном гусе. Поймёте, как появились гуляш, паприкат и перкельт и какое угощение местные любят больше всего. Я расскажу о 22 винных регионах страны и напитке, который делают только в Венгрии.

В конце экскурсии я рассекречу любимые гастроточки местных и поделюсь списком ресторанов и кафе с хорошей кухней и скидками.