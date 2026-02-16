4 отзыва оставили туристы

Будапешт прекрасен: старинные достопримечательности, красивые набережные и вкуснейшая еда. Я предлагаю вам исследовать город с гастрономического ракурса. Мы пойдём на центральный рынок, где вы попробуете местные лакомства и услышите всё самое интересное о венгерской кухне.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лучшие гастроточки Будапешта

Центральный рынок. Здесь вы попробуете соленья, выпечку, лавандовое желе, шоколад, венгерские колбаски и копчёности. Будет пара секретных дегустаций. При желании купите по выгодной цене свежие овощи и фрукты, грибы, трюфеля и местный мёд. Кроме того, мы прогуляемся по выставке, где представлены все виды вина, производимого в стране.

«Вкусная» история столицы

Не только традиционная «летопись» города откроется вам на экскурсии. Я поделюсь деталями его гастрономической судьбы. Вы услышите легенды Центрального рынка: о кудрявых свинках и серой корове, о счастливой курице и великолепном гусе. Поймёте, как появились гуляш, паприкаш, перкельт и какое угощение местные любят больше всего. Я расскажу о 22 винных регионах страны и напитке, который делают только в Венгрии.

В конце экскурсии я рассекречу любимые гастроточки местных и поделюсь списком ресторанов и кафе с хорошей кухней и скидками.

Вы точно будете знать, что и где попробовать! Подскажу, что купить из венгерских гастрономических сувениров, и по возможности помогу со скидкой.

Организационные детали