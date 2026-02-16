4 отзыва оставили туристы

Центральный рынок. Здесь вы попробуете соленья, выпечку, лавандовое желе, шоколад, венгерские колбаски и копчёности. Будет пара секретных дегустаций. При желании купите по выгодной цене свежие овощи и фрукты, грибы, трюфеля и местный мёд. Кроме того, мы прогуляемся по выставке, где представлены все виды вина, производимого в стране.
«Вкусная» история столицы
Не только традиционная «летопись» города откроется вам на экскурсии. Я поделюсь деталями его гастрономической судьбы. Вы услышите легенды Центрального рынка: о кудрявых свинках и серой корове, о счастливой курице и великолепном гусе. Поймёте, как появились гуляш, паприкаш, перкельт и какое угощение местные любят больше всего. Я расскажу о 22 винных регионах страны и напитке, который делают только в Венгрии.
В конце экскурсии я рассекречу любимые гастроточки местных и поделюсь списком ресторанов и кафе с хорошей кухней и скидками. Вы точно будете знать, что и где попробовать! Подскажу, что купить из венгерских гастрономических сувениров, и по возможности помогу со скидкой.
Организационные детали
Все дегустации входят в стоимость эккурсии
Продолжительность экскурсии — 2 часа. Протяжённость маршрута — 2 км.
Рынок открыт до 18:00, но лавки закрываются в 16:00. В воскресенье открыт для туристов, но закрыты лавки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральном рынке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1463 туристов
Живу в Будапеште, лицензированный гид, делюсь любовью и знаниями о городе. Мои прогулки — озорные и тёплые, дружелюбные и эмоциональные, вкусные и комфортные. Тайные уголки и дворики, классика и нетуристические читать дальшеуменьшить
маршруты, информация из первых рук, судьбы и истории жителей города, фарфор, наука, гастрономия и архитектура — всё это на моих экскурсиях.
Прекрасный организатор и переводчик. По образованию педагог, владею французским и венгерским языками. А ещё я написала детскую книгу-экскурсию с дополненной виртуальной реальностью о Будапеште и книгу о венгерских кофейнях и сладостях.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Громадное спасибо Валерии за замечательную экскурсию. Просто на одном дыхании. Смело рекомендуем
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Olga
Замечательная экскурсия. Попробовала новые целительные напитки и закусок. Гид рассказывает интересно и по рекомендации попробовали ресторан с приготовлением мяса на раскалённом камне. Интересные блюда на местном рынке - каждый продукт, конфетка - с историей 👍
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Максим
Всё очень понравилось. Было всё вкусно, интересно и весело. Очень много узнал о гастрономии Венгрии, много чего нового попробовал, а также набрал с собой. Рекомендую!
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Михаил
После нескольких туров, познакомивших нас с историей Венгрии и достопримечательностями Будапешта, гастрономические приключения – это то, что было необходимо для разгрузки мозга и прочих конечностей. Для нас эта тема представляла читать дальшеуменьшить
особый интерес, поскольку мы почитаем кулинарию одним из своих приятных хобби. Кроме того, знакомство с особенностями венгерской кухни позволяет не только пополнить свою коллекцию кулинарных рецептов, но и, что даже важнее, ближе и глубже познакомиться с гастрономическими пристрастиями венгров, которые, несомненно, являются частью их менталитета. Авторский тур нашего гида Валерии как нельзя лучше способствовал этому знакомству. Неспешная прогулка по тихим улочкам Будапешта, чашечка кофе в одном из лучших кафе города и, наконец, красочная экскурсия по Центральному рынку, сопровождаемая дегустацией наиболее значимых национальных продуктов и содержательными комментариями Валерии – все это оставило очень приятное впечатление. Валерия, несомненно, является очень опытным гидом, глубоко владеющим предметом и легкой, непринужденной манерой общения со своими подопечными. В дополнение к познавательной информации о гастрономических особенностях Венгрии, Валерия снабдила нас перечнем лучших ресторанов Будапешта, который помог нам достойно организовать наши ланчи и обеды, за что мы ей особо признательны.
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Светлана
Хорошим тоном при планировании путешествия в любую страну станет бронирование экскурсий по трем основным направлениям: 1. Гастрономическое приключение 2. Основные достопримечательности 3. Обратная сторона города. Наше гастрономическое путешествие началось прямо от отеля. читать дальшеуменьшить
Валерия великолепный гид! Экскурсия прошла на одном дыхании. Попробовали различные традиционные блюда, пили вкуснейшее кофе, наслаждались вкусным тортом Добош, продегустировали токайские вина. Валерия - человек увлекающийся, по ходу экскурсии вы не только узнаете о популярной венгерской еде, попробуете ее,но и услышите много всяких вкусных и интересных фишек от гида (сохраним интригу). Однозначно время пролетит незаметно! Спасибо огромное Валерии! А уж фиалки в сахаре - это самое изысканное лакомство!
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О
Ольга
Прекрасная предновогодняя, вкусная экскурсия. Валерия великолепный рассказчик, умеющий с невероятным интересом представить всю вкусовую палитру Венгрии. Быть в Будапеште и не попробовать все разнообразие венгерской кухни невозможно. Всем советую экскурсию. читать дальшеуменьшить
Мясные и сладкие вкусняшки- это дорогого стоит, а необычный кофе с еврейским пироженым заслуживает отдельной похвалы! Валерии желаем новых необычных экскурсий, новых книг и историй о такой замечательной стране, как Венгрия
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