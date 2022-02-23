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1 чел. По популярности Пешая 2 отзыва 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи ««Настенные росписи», «стрит-арт», «муралы» — всё это об одном: берётся бетонный забор, серая стена гаража или пустой брандмауэр высотой в пять этажей и превращается в картину» € 194 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Стрит-арт и новый взгляд на Еврейский квартал Будапешта Начало: По договоренности «Мы увидим разнообразные инсталляции, муралы и граффити и попытаемся разгадать, о чем же через эти произведения искусства авторы пытаются говорить с нами, зрителями» € 120 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Будапешт для своих: стрит-арт, газеты и другие чудеса Освоиться в современном городе, расшифровать уличное искусство и завести необычные знакомства «Мы отправимся рассматривать муралы, постеры, трафаретные граффити, уличную скульптуру и даже стикеры» от € 180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Будапешта Последние отзывы на экскурсии Л Людмила Будапештский стрит-арт Шикарная экскурсия, очень увлекательная, Анна прекрасно рассказала о важных событиях в жизни города и показала наглядные свидетельства; увлекательно и артистично. Рекомендуем экскурсию, не пожалеете, даже дети 10,11 и 15 лет были восхищены 🤩безумно понравилось, спасибо 🔥

А Анна Будапештский стрит-арт Анна - волшебница, изумительный рассказчик и настоящий проводник Города. Вместе со стрит-артом перелистывает для путешественников страницы социальной истории. Спасибо за прогулку.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Граффити и уличное искусство»

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