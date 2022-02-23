Граффити и стрит-арт Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Граффити и уличное искусство» в Будапеште на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Будапештский стрит-арт
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапештский стрит-арт: путешествие по миру граффити
Погрузитесь в мир стрит-арта Будапешта, где каждая стена рассказывает свою уникальную историю через муралы и настенные росписи
««Настенные росписи», «стрит-арт», «муралы» — всё это об одном: берётся бетонный забор, серая стена гаража или пустой брандмауэр высотой в пять этажей и превращается в картину»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
194 за всё до 10 чел.
Стрит-арт и новый взгляд на Еврейский квартал Будапешта
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Стрит-арт и новый взгляд на Еврейский квартал Будапешта
Начало: По договоренности
«Мы увидим разнообразные инсталляции, муралы и граффити и попытаемся разгадать, о чем же через эти произведения искусства авторы пытаются говорить с нами, зрителями»
7 ноя в 09:00
8 ноя в 09:00
120 за всё до 10 чел.
Будапешт для своих: стрит-арт, газеты и другие чудеса
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: стрит-арт, газеты и другие чудеса
Освоиться в современном городе, расшифровать уличное искусство и завести необычные знакомства
«Мы отправимся рассматривать муралы, постеры, трафаретные граффити, уличную скульптуру и даже стикеры»
7 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    23 февраля 2022
    Будапештский стрит-арт
    Шикарная экскурсия, очень увлекательная, Анна прекрасно рассказала о важных событиях в жизни города и показала наглядные свидетельства; увлекательно и артистично. Рекомендуем экскурсию, не пожалеете, даже дети 10,11 и 15 лет были восхищены 🤩безумно понравилось, спасибо 🔥
  • А
    Анна
    29 июля 2018
    Будапештский стрит-арт
    Анна - волшебница, изумительный рассказчик и настоящий проводник Города. Вместе со стрит-артом перелистывает для путешественников страницы социальной истории. Спасибо за прогулку.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Граффити и уличное искусство»

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  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в ноябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Граффити и уличное искусство" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 194. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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