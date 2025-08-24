Мои заказы

Сбежать от жары в Будапеште

Когда лето в разгаре, Будайские горы предлагают прохладу и приключения. Канатная дорога, пещеры и ретро-поезд - всё это в одном туре
В разгар лета Будапешт предлагает уникальный способ сбежать от жары. Путешествие начинается с подъёма на канатной дороге Либегё, где открываются виды на город и природу. Затем экскурсия продолжится на смотровой
читать дальше

башне Эржебет, откуда видны Дунай и зелёные холмы.

Детская железная дорога подарит путешествие через сосновый лес, а прохладная пещера Паль-Вёльдьи станет настоящим спасением от жары. Завершение дня на площади Колоши с её уютными кафе и винными лавками добавит приятные впечатления

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Прогулка по Будайским горам
  • 🚠 Подъём на канатной дороге
  • 🚂 Путешествие на детской железной дороге
  • 🕳️ Посещение прохладной пещеры
  • ☕ Отдых на площади Колоши
Сбежать от жары в Будапеште© Золтан
Сбежать от жары в Будапеште© Золтан
Сбежать от жары в Будапеште© Золтан

Что можно увидеть

  • Кресельная подвесная дорога Либегё
  • Смотровая башня Эржебет
  • Детская железная дорога
  • Пещера Паль-Вёльдьи
  • Площадь Колоши

Описание экскурсии

Кресельная подвесная дорога Либегё

За 12 минут мы поднимемся над зелёными склонами Будайских гор. Под ногами останутся лесные кроны, где обитают редкие птицы, а вокруг — охраняемый природный парк. Вы насладитесь свежим ветерком и полюбуетесь городом с высоты, а я расскажу необычную историю названия этой канатной дороги.

Смотровая башня Эржебет

На вершине горы Янош вам откроется круговая панорама Будапешта. Мы поднимемся на башню в неороманском стиле и увидим волны Дуная и бескрайнюю зелень холмов.
Здесь, на самой высокой точке города, в 1942 году была зафиксирована рекордная температура — 29,1 °C.

Детская железная дорога: от Яношхедь до Хювёшвёльдь

Прокатимся по уникальной узкоколейке через сосновый лес — это самая длинная в мире железная дорога, которую полностью обслуживают дети.

Хювёшвёльдь — прохладная долина в сердце Будайских гор

Мы прогуляемся по тенистым тропинкам, наслаждаясь дачной атмосферой рядом с мегаполисом.
Это любимое место отдыха горожан, откуда начинается множество пеших маршрутов.

Пещера Паль-Вёльдьи

Шагнув внутрь, словно попадаешь в другой мир: прохлада, причудливые формы стен, эхо шагов. В этой пещере, скрытой под городской застройкой, температура круглый год держится на уровне +11 °C — прохлада здесь гарантирована.
В стенах до сих пор можно разглядеть отпечатки морских раковин и кораллов — память о времени, когда здесь плескалось древнее море.

Площадь Колоши

Завершим день в уютном уголке города с кафе, винными лавками и маленьким рынком. Здесь приятно отдохнуть после долгого дня, выпить чашку кофе или бокал венгерского вина.

Организационные детали

Обратите внимание: к сожалению, люди с ограниченной мобильностью не смогут принять участие в этой программе.
На маршруте будут подъёмы, спуски и крутые лестницы. Также не рекомендую этот маршрут для людей с боязнью высоты и клаустрофобией — на канатной дороге нет закрытых кабинок, а в пещере много узких проходов.

  • Дополнительно оплачиваются расходы на автобус, канатную дорогу, детскую железную дорогу и в пещеру — в общей сложности примерно €23 (9200 форинтов) за чел.
  • Эта экскурсия специально разработана с учётом комфортного темпа, чтобы все участники могли насладиться достопримечательностями без спешки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Западного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Золтан
Золтан — ваш гид в Будапеште
Провёл экскурсии для 316 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Золтан, я лицензированный гид, с 2005 года провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Будапешту. В том числе пешеходные и велосипедные маршруты. Я стараюсь максимально прислушаться к пожеланиям
читать дальше

туристов и предложить им интересные варианты программ. С удовольствием стану для вас не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по по Будапешту. Приходите на мои экскурсии в первый день приезда в город — и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе. Все экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и откуда можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов. Я с радостью покажу вам необычные места, скрытые уголки. Работая гидом, я не просто делаю экскурсии, я стараюсь передать свою страсть к Будапешту, чтобы ваше путешествие стало незабываемым, и вы захотели вернуться сюда снова и снова.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Michael
Michael
24 авг 2025
Экскурсия очень понравилась.
Для желающих интересно и познавательно провести день лучше не придумаешь.
Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.Экскурсия очень понравилась.

Входит в следующие категории Будапешта

Похожие экскурсии из Будапешта

Будапешт - гордость мадьяров
На машине
3.5 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт - гордость мадьяров: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, где каждый уголок расскажет свою историю. Вместе с коренным жителем вы увидите город глазами мадьяров
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 09:00
20 ноя в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Сладкий Будапешт
Пешая
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сладкий Будапешт: уникальное путешествие по миру венгерских десертов
Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
€195 за всё до 5 чел.
Будапешт как на ладони
На машине
4.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Будапешт с высоты птичьего полета
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будапеште