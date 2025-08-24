5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулка по Будайским горам
- 🚠 Подъём на канатной дороге
- 🚂 Путешествие на детской железной дороге
- 🕳️ Посещение прохладной пещеры
- ☕ Отдых на площади Колоши
Что можно увидеть
- Кресельная подвесная дорога Либегё
- Смотровая башня Эржебет
- Детская железная дорога
- Пещера Паль-Вёльдьи
- Площадь Колоши
Описание экскурсии
Кресельная подвесная дорога Либегё
За 12 минут мы поднимемся над зелёными склонами Будайских гор. Под ногами останутся лесные кроны, где обитают редкие птицы, а вокруг — охраняемый природный парк. Вы насладитесь свежим ветерком и полюбуетесь городом с высоты, а я расскажу необычную историю названия этой канатной дороги.
Смотровая башня Эржебет
На вершине горы Янош вам откроется круговая панорама Будапешта. Мы поднимемся на башню в неороманском стиле и увидим волны Дуная и бескрайнюю зелень холмов.
Здесь, на самой высокой точке города, в 1942 году была зафиксирована рекордная температура — 29,1 °C.
Детская железная дорога: от Яношхедь до Хювёшвёльдь
Прокатимся по уникальной узкоколейке через сосновый лес — это самая длинная в мире железная дорога, которую полностью обслуживают дети.
Хювёшвёльдь — прохладная долина в сердце Будайских гор
Мы прогуляемся по тенистым тропинкам, наслаждаясь дачной атмосферой рядом с мегаполисом.
Это любимое место отдыха горожан, откуда начинается множество пеших маршрутов.
Пещера Паль-Вёльдьи
Шагнув внутрь, словно попадаешь в другой мир: прохлада, причудливые формы стен, эхо шагов. В этой пещере, скрытой под городской застройкой, температура круглый год держится на уровне +11 °C — прохлада здесь гарантирована.
В стенах до сих пор можно разглядеть отпечатки морских раковин и кораллов — память о времени, когда здесь плескалось древнее море.
Площадь Колоши
Завершим день в уютном уголке города с кафе, винными лавками и маленьким рынком. Здесь приятно отдохнуть после долгого дня, выпить чашку кофе или бокал венгерского вина.
Организационные детали
Обратите внимание: к сожалению, люди с ограниченной мобильностью не смогут принять участие в этой программе.
На маршруте будут подъёмы, спуски и крутые лестницы. Также не рекомендую этот маршрут для людей с боязнью высоты и клаустрофобией — на канатной дороге нет закрытых кабинок, а в пещере много узких проходов.
- Дополнительно оплачиваются расходы на автобус, канатную дорогу, детскую железную дорогу и в пещеру — в общей сложности примерно €23 (9200 форинтов) за чел.
- Эта экскурсия специально разработана с учётом комфортного темпа, чтобы все участники могли насладиться достопримечательностями без спешки.
