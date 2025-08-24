В разгар лета Будапешт предлагает уникальный способ сбежать от жары. Путешествие начинается с подъёма на канатной дороге Либегё, где открываются виды на город и природу. Затем экскурсия продолжится на смотровой

башне Эржебет, откуда видны Дунай и зелёные холмы. Детская железная дорога подарит путешествие через сосновый лес, а прохладная пещера Паль-Вёльдьи станет настоящим спасением от жары. Завершение дня на площади Колоши с её уютными кафе и винными лавками добавит приятные впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–4 человек или €19 за человека, если вас больше

от €90 за 1–4 человек или €19 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Кресельная подвесная дорога Либегё

За 12 минут мы поднимемся над зелёными склонами Будайских гор. Под ногами останутся лесные кроны, где обитают редкие птицы, а вокруг — охраняемый природный парк. Вы насладитесь свежим ветерком и полюбуетесь городом с высоты, а я расскажу необычную историю названия этой канатной дороги.

Смотровая башня Эржебет

На вершине горы Янош вам откроется круговая панорама Будапешта. Мы поднимемся на башню в неороманском стиле и увидим волны Дуная и бескрайнюю зелень холмов.

Здесь, на самой высокой точке города, в 1942 году была зафиксирована рекордная температура — 29,1 °C.

Детская железная дорога: от Яношхедь до Хювёшвёльдь

Прокатимся по уникальной узкоколейке через сосновый лес — это самая длинная в мире железная дорога, которую полностью обслуживают дети.

Хювёшвёльдь — прохладная долина в сердце Будайских гор

Мы прогуляемся по тенистым тропинкам, наслаждаясь дачной атмосферой рядом с мегаполисом.

Это любимое место отдыха горожан, откуда начинается множество пеших маршрутов.

Пещера Паль-Вёльдьи

Шагнув внутрь, словно попадаешь в другой мир: прохлада, причудливые формы стен, эхо шагов. В этой пещере, скрытой под городской застройкой, температура круглый год держится на уровне +11 °C — прохлада здесь гарантирована.

В стенах до сих пор можно разглядеть отпечатки морских раковин и кораллов — память о времени, когда здесь плескалось древнее море.

Площадь Колоши

Завершим день в уютном уголке города с кафе, винными лавками и маленьким рынком. Здесь приятно отдохнуть после долгого дня, выпить чашку кофе или бокал венгерского вина.

Организационные детали

Обратите внимание: к сожалению, люди с ограниченной мобильностью не смогут принять участие в этой программе.

На маршруте будут подъёмы, спуски и крутые лестницы. Также не рекомендую этот маршрут для людей с боязнью высоты и клаустрофобией — на канатной дороге нет закрытых кабинок, а в пещере много узких проходов.

Дополнительно оплачиваются расходы на автобус, канатную дорогу, детскую железную дорогу и в пещеру — в общей сложности примерно €23 (9200 форинтов) за чел.