Отправьтесь в увлекательное путешествие по суше и воде на уникальном плавучем автобусе.
Прокатитесь по оживлённым улицам Будапешта, а затем — прямо в воды Дуная, чтобы увидеть город с новой стороны. Это яркий и необычный способ познакомиться со столицей Венгрии.
Описание экскурсииДва приключения в одной поездке Исследуйте Будапешт по суше и воде, не меняя транспорт. Во время этой экскурсии вас ждёт поездка на плавучем автобусе: сначала по оживлённым улицам города, а затем по волнам Дуная. Полюбуйтесь знаменитыми достопримечательностями столицы, не выходя из комфортабельного салона. Погружение в Дунай Настоящий восторг ждёт, когда автобус плавно нырнёт в воды великой реки. Плывите по Дунаю и наслаждайтесь видами элегантного Будапешта, отражающегося в воде. Во время короткого маршрута вы увидите город с необычного ракурса — это захватывающее зрелище. Лучшее из двух миров После водной части путешествия автобус снова вернётся на берег, чтобы вы могли почувствовать атмосферу города. Вместо того чтобы выбирать между автобусной экскурсией и речной прогулкой, насладитесь двойным удовольствием и откройте для себя Будапешт сразу с двух сторон. Важная информация:
4 раза в день с апреля по октябрь и 3 раза в день с ноября по март
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Иштвана Сеченьи
- Улица Дьёрдя Дожи
- Улица Драва
- Улица Андраши
- Улица Йожефа Аттилы
- Площадь Героев
- Речной круиз (около 20 минут)
- Улица Байчи-Жилинского
Что включено
- Экскурсия на плавучем автобусе
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Budapest, Széchenyi István tér 7, 1051 Hungary
Когда и сколько длится?
Когда: 4 раза в день с апреля по октябрь и 3 раза в день с ноября по март
Экскурсия длится около 49 минут 58 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Не допускается: курение в автомобиле, напитки и еда в автомобиле, нескладные и электрические инвалидные коляски
- С апреля по октябрь экскурсии проводятся 4 раза в день, а с ноября по март - 3 раза в день
- На автобусе отсутствует туалет, однако поблизости есть рестораны, где можно им воспользоваться
- Во время короткой поездки автобус не доезжает до здания Парламента и Цепного моста
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Глеб
27 дек 2024
Персонал был очень дружелюбным и отзывчивым. Перед тем как спуститься в реку, мы проехали небольшой маршрут по городу, сопровождался он интересным аудиогидом. Круиз по реке оказался отличным опытом — определённо стоит того!
М
Майя
17 мар 2024
Это опыт, который нельзя пропустить! Идея транспорта, превращающегося из автобуса в лодку, может и не нова, но всё прошло идеально и было очень весело. Определённо рекомендую!
А
Анастасия
9 мар 2024
Очень необычное впечатление от поездки на водном автобусе, особенно в моменты, когда он въезжает в реку и выходит на берег. Великолепные виды прекрасного Будапешта!
Т
Татьяна
11 янв 2020
Е
Екатерина
12 дек 2019
Отличное соотношение цены и качества. Рада, что купили билет заранее. Отличный гид и потрясающие впечатления, когда автобус заезжает в Дунай. Определенно рекомендую!
Э
Эдуард
7 дек 2019
Потрясающий тур и опыт. Правда в самом автобусе было немного холодно (в декабре), советую одеваться теплее или брать накидки.
С
Станислав
3 дек 2019
Особенно впечатлило, когда автобус ныряет в Дунай, очень захватывает. Благодаря экскурсии вы убиваете сразу двух зайцев: и город смотрите и получаете своеобразный круиз.
А
Антон
30 июн 2019
Незабываемая экскурсия с моей семьей. Моя жена боится воды … но она была просто в восторге, победив свой страх. Конечно, для меня самая удивительная часть - это заход автобуса в воду. Почти перекрыло воспоминания о самой экскурсии.
L
Lili
5 июн 2019
Если вы никогда не ездили на плавучем автобусе, то попробуйте! Это было весело. От себя: я бы хотела, чтобы гид объяснял на каком-то одном языке, потому что я все время упускала из виду, о какой достопримечательности идет речь. Автобус едет на протяжении всего тура и не останавливается вообще.
А
Аноним
3 апр 2019
Интересный вариант для экскурсии на городском автобусе, очень нравится идея речного автобуса / лодки. Гид был очень восторженным, и я был впечатлен тем, на скольких языках она могла говорить. Но
Y
YULIYA
28 мар 2018
Необычно. Испытываешь страх, когда автобус вдруг съезжает в воду, отлично подобранная музыка для этого момента. На обратном пути информация повторялась. Было бы хорошо добавить историю возникновения Венгрии или Будапешта.
D
Dima
3 апр 2017
Было очень приятно ездить и плавать на уникальном автобусе. Незабываемый опыт и надеюсь, что смогу повторить его в будущем с друзьями)
S
Svetlana
13 ноя 2016
Это было интересно, и тур на воде был очень крутым:) К сожалению, в тот день лил дождь, поэтому красивых фото не получилось. Но организаторы молодцы, проделали большую работу …
