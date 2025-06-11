Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
Завтра в 13:30
17 июл в 00:30
€250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Погрузитесь в атмосферу Вены, наслаждаясь историей и архитектурой, от Парламента до Хофбурга, с возможностью попробовать знаменитый венский кофе
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
Расписание: в среду в 08:00
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€115 за человека
Индивидуальная
Имперская Вена - из Будапешта
Проведите день в Вене с комфортом: трансфер, гид и знаковые места столицы. Насладитесь историей и свободным временем для прогулок
Начало: У Большой синагоги
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна11 июня 2025Доехали хорошо, приятный, вежливый водитель. Рекомендую
- ЕЕлена2 апреля 2025Поездка была замечательно организована для малой группы, под нашу желаемую дату, с выездом из Будапешта. Гид забрала нас прямо из
- ООльга31 марта 2025Эрика-замечательный и мужественный экскурсовод! Не смотря на дождь,который не прекращался ни на одну минуту,она нас прогнала по всему маршруту! Вымокли,но благодарны!
- EElena30 марта 2025Несмотря на проливной дождь в Вене, поездка оставила замечательное впечатление, благодаря гиду Эрике с содержательной программой и интересным рассказом и профессионал ному водителю Спасибо!
- ЛЛилиана5 января 2025Большая благодарность Ирине и ее команде за такой комфортный проезд из Будапешта в Вену❗️ Прекрасный способ добраться из одной страны в другую без длительного ожидания самолета или поезда)) 100% рекомендуем ❗️
- ЯЯна2 декабря 2024Отличный вариант. Бронирование эффективное, Ирина отвечает на вопросы быстро. Водитель был вовремя, доехали прекрасно. Очень адекватная цена.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Вена»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Вена" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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