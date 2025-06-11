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Экскурсии в Вену из Будапешта

Найдено 3 экскурсии в категории «Вена» в Будапеште на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Трансфер из Будапешта в Вену
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
Завтра в 13:30
17 июл в 00:30
€250 за всё до 3 чел.
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
На автобусе
12 часов
76 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Погрузитесь в атмосферу Вены, наслаждаясь историей и архитектурой, от Парламента до Хофбурга, с возможностью попробовать знаменитый венский кофе
Начало: У входа в отель «Al Habtoor Palace»
Расписание: в среду в 08:00
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€115 за человека
Имперская Вена - из Будапешта
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
Имперская Вена - из Будапешта
Проведите день в Вене с комфортом: трансфер, гид и знаковые места столицы. Насладитесь историей и свободным временем для прогулок
Начало: У Большой синагоги
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
€100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 июня 2025
    Трансфер из Будапешта в Вену
    Доехали хорошо, приятный, вежливый водитель. Рекомендую
  • Е
    Елена
    2 апреля 2025
    Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
    Поездка была замечательно организована для малой группы, под нашу желаемую дату, с выездом из Будапешта. Гид забрала нас прямо из
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    отеля, что тоже было очень удобно. Трехчасовая дорога пролетела не заметно, благодаря безопасному вождению водителя и комфортабельному Мерседесу на 6 посадочных мест, были технические остановки (для туристов с детьми - это, наверное, важно). Эрика-наш гид-экскурсовод - большой профессионал, отлично разговаривает на нескольких языках, замечательно выстраивает маршрут и подачу материала. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все достопримечательности, которые хотелось увидеть в этот день. Всё было очень информативно и интересно. Было свободное время около двух часов, самостоятельно пообедали (комплексный обед со шницелем и штруделем 20 евро) и посетили сокровищницу Габсбургов (билет 18 евро). Для русскоговорящих туристов: бронировали и оплачивали экскурсию из России, оплачивали в рублях, организатор все время была на связи, можно с детьми, т. к. темп экскурсии умеренный, будет и интересно и можно подвигаться. Вообще мы очень довольны нашей поездкой. Спасибо организаторам данной экскурсии!

    Поездка была замечательно организована для малой группы, под нашу желаемую дату, с выездом из Будапешта. ГидПоездка была замечательно организована для малой группы, под нашу желаемую дату, с выездом из Будапешта. ГидПоездка была замечательно организована для малой группы, под нашу желаемую дату, с выездом из Будапешта. ГидПоездка была замечательно организована для малой группы, под нашу желаемую дату, с выездом из Будапешта. Гид
  • О
    Ольга
    31 марта 2025
    Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
    Эрика-замечательный и мужественный экскурсовод! Не смотря на дождь,который не прекращался ни на одну минуту,она нас прогнала по всему маршруту! Вымокли,но благодарны!
  • E
    Elena
    30 марта 2025
    Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
    Несмотря на проливной дождь в Вене, поездка оставила замечательное впечатление, благодаря гиду Эрике с содержательной программой и интересным рассказом и профессионал ному водителю Спасибо!
  • Л
    Лилиана
    5 января 2025
    Трансфер из Будапешта в Вену
    Большая благодарность Ирине и ее команде за такой комфортный проезд из Будапешта в Вену❗️ Прекрасный способ добраться из одной страны в другую без длительного ожидания самолета или поезда)) 100% рекомендуем ❗️
  • Я
    Яна
    2 декабря 2024
    Трансфер из Будапешта в Вену
    Отличный вариант. Бронирование эффективное, Ирина отвечает на вопросы быстро. Водитель был вовремя, доехали прекрасно. Очень адекватная цена.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Вена»

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  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Церковь Святого Матьяша
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Королевский дворец
  9. Площадь Героев
  10. Гора Геллерт
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Вена" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Вена», 82 ⭐ отзыва, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь