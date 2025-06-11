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отеля, что тоже было очень удобно. Трехчасовая дорога пролетела не заметно, благодаря безопасному вождению водителя и комфортабельному Мерседесу на 6 посадочных мест, были технические остановки (для туристов с детьми - это, наверное, важно). Эрика-наш гид-экскурсовод - большой профессионал, отлично разговаривает на нескольких языках, замечательно выстраивает маршрут и подачу материала. Несмотря на сильный дождь, мы обошли все достопримечательности, которые хотелось увидеть в этот день. Всё было очень информативно и интересно. Было свободное время около двух часов, самостоятельно пообедали (комплексный обед со шницелем и штруделем 20 евро) и посетили сокровищницу Габсбургов (билет 18 евро). Для русскоговорящих туристов: бронировали и оплачивали экскурсию из России, оплачивали в рублях, организатор все время была на связи, можно с детьми, т. к. темп экскурсии умеренный, будет и интересно и можно подвигаться. Вообще мы очень довольны нашей поездкой. Спасибо организаторам данной экскурсии!