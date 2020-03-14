69 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка по площади Сечени и набережной Дуная

Вы побываете на площади Сечени и познакомитесь с ее главным украшением — Дворцом Грешем. Истинный шедевр ар-нуво, дворец поразит вас своим архитектурным величием и задаст тон всей прогулке. Вы также увидите здание Венгерской Академии наук, расположенное неподалеку. Рассмотрев достопримечательности площади, прогуляемся по набережной, откуда видны Будайская гора, здание Парламента и гора Геллерт. Отдельное время уделим самой пронзительной достопримечательности — мемориалу жертвам холокоста «Башмачки». Я расскажу об истории появлении памятника в Будапеште и объясню, какое значение он имеет для города.

По старинному мосту — на лучшую обзорную площадку

Прогулка продолжится на старинном цепном мосту, соединяющем две исторические части города. Здесь вы узнаете, как строили мост, и какие шутки о нем сочиняют местные жители. Оказавшись на Будайской стороне, поднимитесь на лучшую смотровую площадку на горе, где полюбуетесь открывающимся видом на город и почувствуете истинную атмосферу Будапешта — одного из самых красивых европейских городов. Вы также посетите площадь Вёрёшмарти, которая славится старинными зданиями и знаменитыми кафе, и побываете у дворца Вигадо, где выступали Ференц Лист и Иоганн Брамс.