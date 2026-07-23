69 отзывов оставили туристы

Чтобы проникнуться истинным духом венгерской столицы, нужно пройти по ее главным местам пешком.Так вы увидите не только дворцы и памятники, но и почувствуете ритм города, познакомитесь с его скрытыми местами

и начнете лучше понимать местных жителей. Я проведу вас от самой красивой площади города Вёрёшмарти до дворца Вигадо, где выступали Лист и Брамс, покажу Будайскую гору, здание Парламента, мемориал «Башмачки». И, конечно, вы полюбуетесь видами Будапешта со смотровой площадки на горе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Пешеходный маршрут состоит из двух частей и включает осмотр достопримечательностей центрального района Пешта и Будайской крепости.

Путешествие начинается в сердце Пешта, где улицы наполнены шумом, людьми и жизнью. На прогулке по площадям Эржебет и Вёрёшмарти вы почувствуете атмосферу города: здесь оживлённый парк соседствует с величественными зданиями, что создаёт неповторимый пейзаж. На площади Вигадо полюбуетесь на Будайские холмы и набережную Дуная.

Следующая остановка — Дворец Грешема, пример утончённой архитектуры ар-нуво, чьи фасады словно рассказывают истории ушедшей эпохи. От дворца рукой подать до знаменитого Цепного моста, который стал символом соединения Пешта и Буды, истории и современности, прошлого и настоящего. Затем мы переместимся на площадь Свободы, где гармонично сочетаются элементы венгерского модерна, а каждый уголок словно приглашает остановиться и насладиться архитектурой.

Конечно, мы не пройдём мимо Венгерского парламента — одного из крупнейших и впечатляющих зданий Европы. Неподалёку величественно возвышается базилика Святого Иштвана, где история и духовность переплетаются в каждом камне. Прогулку по Пешту завершает Мемориал жертвам Холокоста на набережной, который трогает до глубины души и оставляет место для тихих размышлений.

По старинному мосту — на лучшую обзорную площадку

Променад продолжится на старинном цепном мосту, соединяющем две исторические части города. Здесь вы узнаете, как строили мост, и какие шутки о нём сочиняют местные жители. Оказавшись на Будайской стороне, поднимитесь на лучшую смотровую площадку на горе, где полюбуетесь открывающимся видом на город и почувствуете истинную атмосферу Будапешта — одного из самых красивых европейских городов. Вы также посетите площадь Вёрёшмарти, которая славится старинными зданиями и знаменитыми кафе, и побываете у дворца Вигадо, где выступали Ференц Лист и Иоганн Брамс.

Организационные детали