69 отзывов оставили туристы

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Пешком по главным местам Будапешта

Величественные площади и дворцы, важные памятники и прекрасный вид со смотровой площадки на горе
Чтобы проникнуться истинным духом венгерской столицы, нужно пройти по ее главным местам пешком.

Так вы увидите не только дворцы и памятники, но и почувствуете ритм города, познакомитесь с его скрытыми местами
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и начнете лучше понимать местных жителей.

Я проведу вас от самой красивой площади города Вёрёшмарти до дворца Вигадо, где выступали Лист и Брамс, покажу Будайскую гору, здание Парламента, мемориал «Башмачки». И, конечно, вы полюбуетесь видами Будапешта со смотровой площадки на горе.

5
182 отзыва
Пешком по главным местам Будапешта
Пешком по главным местам Будапешта
Пешком по главным местам Будапешта

Описание билета

Пешеходный маршрут состоит из двух частей и включает осмотр достопримечательностей центрального района Пешта и Будайской крепости.

Путешествие начинается в сердце Пешта, где улицы наполнены шумом, людьми и жизнью. На прогулке по площадям Эржебет и Вёрёшмарти вы почувствуете атмосферу города: здесь оживлённый парк соседствует с величественными зданиями, что создаёт неповторимый пейзаж. На площади Вигадо полюбуетесь на Будайские холмы и набережную Дуная.

Следующая остановка — Дворец Грешема, пример утончённой архитектуры ар-нуво, чьи фасады словно рассказывают истории ушедшей эпохи. От дворца рукой подать до знаменитого Цепного моста, который стал символом соединения Пешта и Буды, истории и современности, прошлого и настоящего. Затем мы переместимся на площадь Свободы, где гармонично сочетаются элементы венгерского модерна, а каждый уголок словно приглашает остановиться и насладиться архитектурой.

Конечно, мы не пройдём мимо Венгерского парламента — одного из крупнейших и впечатляющих зданий Европы. Неподалёку величественно возвышается базилика Святого Иштвана, где история и духовность переплетаются в каждом камне. Прогулку по Пешту завершает Мемориал жертвам Холокоста на набережной, который трогает до глубины души и оставляет место для тихих размышлений.

По старинному мосту — на лучшую обзорную площадку

Променад продолжится на старинном цепном мосту, соединяющем две исторические части города. Здесь вы узнаете, как строили мост, и какие шутки о нём сочиняют местные жители. Оказавшись на Будайской стороне, поднимитесь на лучшую смотровую площадку на горе, где полюбуетесь открывающимся видом на город и почувствуете истинную атмосферу Будапешта — одного из самых красивых европейских городов. Вы также посетите площадь Вёрёшмарти, которая славится старинными зданиями и знаменитыми кафе, и побываете у дворца Вигадо, где выступали Ференц Лист и Иоганн Брамс.

Организационные детали

  • Для переезда из Пешта в Буду можно воспользоваться общественным транспортом, стоимость билета на 1 поездку — 500 форинтов
  • Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель «Al Habtoor Palace»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 182 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
158
4
10
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6
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Дмитрий
Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию по Будапешту! Очень активная, увлекательная и невероятно интересная подача. Елена — потрясающе эрудированный гид, чувствуется глубокое знание города, истории и культуры. Экскурсия прошла легко, с юмором и живым общением, время пролетело совершенно незаметно. Однозначно рекомендую всем, кто хочет не просто посмотреть Будапешт, а действительно узнать и полюбить этот город!
Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию по Будапешту! Очень активная, увлекательная и невероятно интересная подача. Елена
Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию по Будапешту! Очень активная, увлекательная и невероятно интересная подача. Елена
Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию по Будапешту! Очень активная, увлекательная и невероятно интересная подача. Елена
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М
Благодарим Елену за экскурсию! Интересно, познавательно и увлекательно! 3 часа прогулки по Будапешту пролетели на одном дыхании. Однозначно рекомендуем!
Благодарим Елену за экскурсию! Интересно, познавательно и увлекательно! 3 часа прогулки по Будапешту пролетели на одном
Благодарим Елену за экскурсию! Интересно, познавательно и увлекательно! 3 часа прогулки по Будапешту пролетели на одном
Благодарим Елену за экскурсию! Интересно, познавательно и увлекательно! 3 часа прогулки по Будапешту пролетели на одном
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И
Восхитительно, провели время
Восхитительно, провели время
Восхитительно, провели время
Восхитительно, провели время
Восхитительно, провели время
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Ekaterina
Неспешная и очень увлекательная трехчасовая прогулка по городу. Особенно хочу отметить гида Елену… человек с огромным багажом информации, которую доносит очень доступно и интересно. Понравился и сам маршрут, который прошел по самым знаковым местам этого чудесного города
Неспешная и очень увлекательная трехчасовая прогулка по городу. Особенно хочу отметить гида Елену… человек с огромным
Неспешная и очень увлекательная трехчасовая прогулка по городу. Особенно хочу отметить гида Елену… человек с огромным
Неспешная и очень увлекательная трехчасовая прогулка по городу. Особенно хочу отметить гида Елену… человек с огромным
Неспешная и очень увлекательная трехчасовая прогулка по городу. Особенно хочу отметить гида Елену… человек с огромным
Неспешная и очень увлекательная трехчасовая прогулка по городу. Особенно хочу отметить гида Елену… человек с огромным
Неспешная и очень увлекательная трехчасовая прогулка по городу. Особенно хочу отметить гида Елену… человек с огромным
Неспешная и очень увлекательная трехчасовая прогулка по городу. Особенно хочу отметить гида Елену… человек с огромным
Неспешная и очень увлекательная трехчасовая прогулка по городу. Особенно хочу отметить гида Елену… человек с огромным+1
Неспешная и очень увлекательная трехчасовая прогулка по городу. Особенно хочу отметить гида Елену… человек с огромным
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А
Были на экскурсии «Пешком по главным местам Будапешта». Очень понравилось! Эрика — замечательный гид: рассказывает интересно, легко и с любовью к городу. Было увлекательно и взрослым, и подростку. Увидели главные достопримечательности, узнали много интересных фактов и получили полезные рекомендации. Спасибо Эрике за прекрасную экскурсию!
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Julia
Большое спасибо экскурсоводу Елене за интересную и увлекательную экскурсию! Всё было очень познавательно, доступно и с душой. Остались только приятные впечатления. Рекомендую!
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