В богатой истории Будапешта есть и эта страница — полтора века турецкого владычества.
Знаков тех времен, XVI и XVII столетий, сохранилось немного, и не они составляют славу одного из красивейших городов Европы, но они есть, и я с ними вас познакомлю.
Знаков тех времен, XVI и XVII столетий, сохранилось немного, и не они составляют славу одного из красивейших городов Европы, но они есть, и я с ними вас познакомлю.
Описание экскурсии
Есть михраб в одной из старых церквей, обращенных турками в мечеть. Есть Розовый холм с гробницей дервиша по имени Гюль-Баба. Есть памятник последнему мусульманскому правителю Буды — да, Будапешт памятлив, и следы прошлого здесь сохраняются веками. И купальни, конечно.
Мы пройдем по улицам Будайского замка, бывшим в свое время резиденцией турецкого паши, я расскажу историю взятия замка турками и — через полтора столетия — австрийцами. Увидим старые памятники и пушки, спустимся в город через Венские ворота и поднимемся по крутой улочке на Розовый холм, где многое напоминает о тех временах. Да и вид оттуда на город незабываемый.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 977 туристов
Учителя научили меня «читать» архитектуру. Ученики — рассказывать о ней. Я искусствовед по образованию, преподаватель по опыту работы и вот уже десять лет — гид по прекрасному городу и автор
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии на «История и наследие турецкого владычества»
Мини-группа
до 12 чел.
Буда с высоты истории: прогулка по Будайской крепости
Рассмотреть самобытную архитектуру района венгерских королей
Начало: Возле Цепного моста, со стороны Буды
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
€21 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогулка по крепостному району Будапешта, где история оживает. Узнайте о королевских резиденциях и полюбуйтесь видами на Дунай
Начало: У входа в отель Hilton Budapest
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€116 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда
Познакомьтесь с историей Будапешта через аудиогид по замку Буда. Увлекательные рассказы о королях и знаменитостях ждут вас на каждом шагу
Начало: У Венских ворот крепости
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€12 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Очарование Будайской крепости: путешествие сквозь века
Начало: Хилтон Будапешт, Будапешт, Хесс Андраш тер 1-3, 10
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
от €372 за экскурсию