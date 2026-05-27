В богатой истории Будапешта есть и эта страница — полтора века турецкого владычества. Знаков тех времен, XVI и XVII столетий, сохранилось немного, и не они составляют славу одного из красивейших городов Европы, но они есть, и я с ними вас познакомлю.

Есть михраб в одной из старых церквей, обращенных турками в мечеть. Есть Розовый холм с гробницей дервиша по имени Гюль-Баба. Есть памятник последнему мусульманскому правителю Буды — да, Будапешт памятлив, и следы прошлого здесь сохраняются веками. И купальни, конечно.

Мы пройдем по улицам Будайского замка, бывшим в свое время резиденцией турецкого паши, я расскажу историю взятия замка турками и — через полтора столетия — австрийцами. Увидим старые памятники и пушки, спустимся в город через Венские ворота и поднимемся по крутой улочке на Розовый холм, где многое напоминает о тех временах. Да и вид оттуда на город незабываемый.