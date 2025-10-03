Путешествие по Будайской крепости - это возможность увидеть лучшие виды на Будапешт и узнать о его богатой истории.
Аудиогид проведет вас через Королевский дворец, церковь Матьяша и Рыбацкий бастион, раскрывая тайны
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Уникальные аудиокомментарии
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📅 Доступность в любое время
- 💳 Удобная оплата
- 🆓 Бесплатный вход в крепость
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Церковь Матьяша
- Рыбацкий бастион
- Самое старое кафе в Будапеште
Описание аудиогида
Главные точки маршрута:
- Королевский дворец
- Церквь Матьяша
- Рыбацкий бастион
- Самое старое кафе в Будапеште
- Первые и последние постройки на холме
Программа включает ещё 26 интересных мест с увлекательными аудиокомментариями. В любой момент вы можете сделать перерыв в кафе или отклониться от маршрута, чтобы заглянуть в интересный переулок.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Вход в Будайскую крепость бесплатный
Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Венских ворот крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Будапеште
Провёл экскурсии для 2830 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Татьяна
3 окт 2025
Спасибо! Было интересно и фотографии с надписью очень порадовали.
Е
Елена
16 авг 2025
Решив, осмотреть замок Буда самостоятельно, я взяла экскурсию в формате аудиогида. Это очень удобно: в своем темпе осмотреть одну из основных достопримечательностей Будапешта. На некоторых локациях прослушивала сюжеты повторно, чтоб лучше понять и рассмотреть. С удовольствием порекомендую этот формат экскурсии👍🏻
Мне очень понравилось!
Мне очень понравилось!
G
Germann
25 мар 2025
Первый раз мы попробовали формат аудиогида и нам очень понравилось. Довольно хорошо составлен маршрут, представлены фотографии на точках остановок по маршруту, помощь сориентироваться на месте. Рассказы небольшие по 2-3 минуты,
А
Анастасия
9 янв 2025
Посетили с аудиогидом крепость. История города и крепости описана хорошо. Информации достаточно, есть немало интересных фактов, которые не пишут в википедии.
Входит в следующие категории Будапешта
