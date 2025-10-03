читать дальше

но информативные, как раз то, что необходимо туристу в дороге. Плюсы этого варианта: темп движения выбираешь сам, остановки и кофе паузы выбираешь сам,

спокойно делаешь фотографии, если отвлекся, можно прослушать ещё раз, нам повезло,и эта экскурсия была на нескольких языках (по ходу язык можно было переключить, для нас важно, т. к. пользуемся двумя языками), тур можно разделить на несколько раз или пройти сразу- выбираешь сам, после экскурсии информация остается у тебя,и ей можно воспользоваться в любое время и освежить информацию., но и, конечно, цена играет свою роль. Этот вариант подойдет людям, которые любят все делать неспешно, спокойно, без большого скопления людей. Нужны наушники,хотя можно прослушать все и по громкой связи. Минусы: нет живого общения с гидом, некому задать появившийся вопрос, но тут интернет вам в помощь. Для нас этот вариант оказался отличным, хотя в начале немного сомневались. Спасибо ребятам за эту экскурсию. Хотелось бы побольше таких аидиогидов, например, Вену в Австрии, куда едут много русских туристов.