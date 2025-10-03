Мои заказы

Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда

Познакомьтесь с историей Будапешта через аудиогид по замку Буда. Увлекательные рассказы о королях и знаменитостях ждут вас на каждом шагу
Путешествие по Будайской крепости - это возможность увидеть лучшие виды на Будапешт и узнать о его богатой истории.

Аудиогид проведет вас через Королевский дворец, церковь Матьяша и Рыбацкий бастион, раскрывая тайны
легендарных королей и знаменитостей. Программа включает 26 точек интереса, где можно сделать перерыв в кафе или исследовать переулки. Самостоятельная экскурсия доступна в любое время, а вход в крепость бесплатный. Оплата производится онлайн, и аудиогид доступен сразу после активации

5
4 отзыва

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Уникальные аудиокомментарии
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📅 Доступность в любое время
  • 💳 Удобная оплата
  • 🆓 Бесплатный вход в крепость
Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда© Антон
Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда© Антон
Знакомство с Будапештом: аудиогид по замку Буда© Антон
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Церковь Матьяша
  • Рыбацкий бастион
  • Самое старое кафе в Будапеште

Описание аудиогида

Главные точки маршрута:

  • Королевский дворец
  • Церквь Матьяша
  • Рыбацкий бастион
  • Самое старое кафе в Будапеште
  • Первые и последние постройки на холме

Программа включает ещё 26 интересных мест с увлекательными аудиокомментариями. В любой момент вы можете сделать перерыв в кафе или отклониться от маршрута, чтобы заглянуть в интересный переулок.

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия — без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (доступно для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Полная оплата происходит на Трипстере, ничего доплачивать не надо. Оплатить можно как картой банка РФ, так и картой зарубежного банка
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
  • Вход в Будайскую крепость бесплатный

Не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€7
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Венских ворот крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор в Будапеште
Провёл экскурсии для 2830 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
3 окт 2025
Спасибо! Было интересно и фотографии с надписью очень порадовали.
Спасибо! Было интересно и фотографии с надписью очень порадовали.
Е
Елена
16 авг 2025
Решив, осмотреть замок Буда самостоятельно, я взяла экскурсию в формате аудиогида. Это очень удобно: в своем темпе осмотреть одну из основных достопримечательностей Будапешта. На некоторых локациях прослушивала сюжеты повторно, чтоб лучше понять и рассмотреть. С удовольствием порекомендую этот формат экскурсии👍🏻
Мне очень понравилось!
Решив, осмотреть замок Буда самостоятельно, я взяла экскурсию в формате аудиогида. Это очень удобно: в своем темпе осмотреть одну из основных достопримечательностей Будапешта. На некоторых локациях прослушивала сюжеты повторно, чтоб лучше понять и рассмотреть. С удовольствием порекомендую этот формат экскурсии👍🏻
G
Germann
25 мар 2025
Первый раз мы попробовали формат аудиогида и нам очень понравилось. Довольно хорошо составлен маршрут, представлены фотографии на точках остановок по маршруту, помощь сориентироваться на месте. Рассказы небольшие по 2-3 минуты,
но информативные, как раз то, что необходимо туристу в дороге. Плюсы этого варианта: темп движения выбираешь сам, остановки и кофе паузы выбираешь сам,
спокойно делаешь фотографии, если отвлекся, можно прослушать ещё раз, нам повезло,и эта экскурсия была на нескольких языках (по ходу язык можно было переключить, для нас важно, т. к. пользуемся двумя языками), тур можно разделить на несколько раз или пройти сразу- выбираешь сам, после экскурсии информация остается у тебя,и ей можно воспользоваться в любое время и освежить информацию., но и, конечно, цена играет свою роль. Этот вариант подойдет людям, которые любят все делать неспешно, спокойно, без большого скопления людей. Нужны наушники,хотя можно прослушать все и по громкой связи. Минусы: нет живого общения с гидом, некому задать появившийся вопрос, но тут интернет вам в помощь. Для нас этот вариант оказался отличным, хотя в начале немного сомневались. Спасибо ребятам за эту экскурсию. Хотелось бы побольше таких аидиогидов, например, Вену в Австрии, куда едут много русских туристов.

А
Анастасия
9 янв 2025
Посетили с аудиогидом крепость. История города и крепости описана хорошо. Информации достаточно, есть немало интересных фактов, которые не пишут в википедии.

Входит в следующие категории Будапешта

