Увлекательная пешеходная экскурсия ⛳ по крепостному району Будапешта, на которой гид расскажет много интересного об ансамбле Королевского дворца, церкви Матьяша, Рыбацком бастионе, Президентском дворце и многое другое.

Крепостной район Будапешта делится на две части: Старый город 🏙️ и район Королевского дворца.

В Старом городе вы прочувствуете колорит Средневековья: пройдете вдоль булыжных мостовых и разноцветных домиков. Узнаете истории 📖 древних архитектурных ансамблей и полюбуетесь лучшим видом на Дунай.

Знакомство с крепостным районом Будапешта начнем у собор Матяша. Белокаменные стены, крыша, покрытая разноцветной черепицей, витражи на окнах, готические башенки — вы удивитесь особенной нарядности храма. Вы побываете у Рыбацкого бастиона. Архитектурный комплекс включает в себя широкую галерею и расположенную перед ней площадь. C галереи бастиона полюбуетесь великолепным видом на Дунай, зданием Венгерского парламента и районом Пешта. На площади перед бастионом расположен памятник Св. Иштвану, первому королю, создавшему венгерское государство. А на пьедестале монумента рассмотрите сцены из истории Венгрии и жизни монарха.

Далее встретитесь с одним из символов города — величественным дворцом в Буде. В течение столетий он служил главной королевской резиденцией. Гид расскажет о том, что было и что сегодня находится в Королевском дворце.