  1. Экскурсии

Будайская крепость - королевский маршрут

4.9
19 отзывов
Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Персональная пешеходная экскурсия ⛳ по крепостному району Будапешта, на которой вы узнаете историю 📖 ансамбля Королевского дворца, церкви Матьяша, Рыбацкого бастиона, Президентского дворца и других заслуживающих внимания мест.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €67 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Будайская крепость - королевский маршрут
Будайская крепость - королевский маршрут

Что вы увидите

  • Королевский дворец
  • Крепостной квартал
  • Рыбацкий Бастин
  • Собор Матяша
  • Президентский дворец
  • фуникулер
Увлекательная пешеходная экскурсия ⛳ по крепостному району Будапешта, на которой гид расскажет много интересного об ансамбле Королевского дворца, церкви Матьяша, Рыбацком бастионе, Президентском дворце и многое другое.
Крепостной район Будапешта делится на две части: Старый город 🏙️ и район Королевского дворца.
В Старом городе вы прочувствуете колорит Средневековья: пройдете вдоль булыжных мостовых и разноцветных домиков. Узнаете истории 📖 древних архитектурных ансамблей и полюбуетесь лучшим видом на Дунай.
Знакомство с крепостным районом Будапешта начнем у собор Матяша. Белокаменные стены, крыша, покрытая разноцветной черепицей, витражи на окнах, готические башенки — вы удивитесь особенной нарядности храма. Вы побываете у Рыбацкого бастиона. Архитектурный комплекс включает в себя широкую галерею и расположенную перед ней площадь. C галереи бастиона полюбуетесь великолепным видом на Дунай, зданием Венгерского парламента и районом Пешта. На площади перед бастионом расположен памятник Св. Иштвану, первому королю, создавшему венгерское государство. А на пьедестале монумента рассмотрите сцены из истории Венгрии и жизни монарха.
Далее встретитесь с одним из символов города — величественным дворцом в Буде. В течение столетий он служил главной королевской резиденцией. Гид расскажет о том, что было и что сегодня находится в Королевском дворце.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • питание
Начало
🚩 Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Место завершения
🏁 Будайская крепость
Будайская крепость - королевский маршрут
Будайская крепость - королевский маршрут
Будайская крепость - королевский маршрут
Будайская крепость - королевский маршрут

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Thermal. hungary
Thermal. hungary
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

19 отзывов оставили туристы

Thermal. hungary проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в Вену
64
12 часов
Экскурсия в Вену
42 отзыва
Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
160
4 часа
Самые главные достопримечательности Будапешта за 4 часа
35 отзывов
«Визитные карточки» Будапешта — пешеходный тур
95
3 часа
«Визитные карточки» Будапешта — пешеходный тур
21 отзыв
Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом
40
2 часа
Теплоходная прогулка по Дунаю с обедом
17 отзывов
Трансфер в Хайдусобосло туда и обратно с ожиданием до 6 часов
200
12 часов
Трансфер в Хайдусобосло туда и обратно с ожиданием до 6 часов
12 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Будапеште

Прогулки по Будапешту
От 65
3 часа
Прогулки по Будапешту
514 отзывов
Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
18
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
265 отзывов
Ночная панорама и жизнь Будапешта
46
3 часа
Ночная панорама и жизнь Будапешта
180 отзывов
Открыть лучшие клубы и бары города в компании диджея на автомобиле
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград (пн, сб)
65
9 часов
Излучина Дуная: Сентэндре, Эстергом, Вышеград (пн, сб)
157 отзывов
Интересный Будапешт: история и современность
104
4 часа
Интересный Будапешт: история и современность
132 отзыва
Попасть в ритм города и увидеть его изнутри
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
скидка40%
50
30
1.5 часа
Прогулка по Будапешту и легендарным руин-барам
129 отзывов
Открыть для себя две грани динамичной столицы Венгрии