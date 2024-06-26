Экскурсии выходного дня в Будапеште

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Будапеште на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Будапешту
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
511 отзывов
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
6 июля в 15:15
25 за человека
Будапешт - по следам империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 17:30
6 июля в 11:30
от 110 за всё до 6 чел.
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Прошлое и настоящее тайных обществ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
36 отзывов
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
130 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нелли
    26 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Будапешту
    Наконец добралась, чтобы написать отзыв. Экскурсия прошла очень насыщенно и интересно! Честно, еще никогда так не проникалась судьбой и историей
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    страны и города. Отдельный респект гиду, Илья – очень толковый рассказчик, который знает о Будапеште, вплоть до мельчайшей детали. Однозначно, советую эту экскурсию)

  • И
    Ирина
    23 июня 2024
    Прошлое и настоящее тайных обществ
    Замечательная экскурсия! Илья обладает настолько глубокими знаниями, что за 2 часа мы получили колоссальное количество знаний, интересных фактов, новых впечатлений. Настоятельно рекомендую экскурсовода и экскурсию!
  • I
    Irina
    18 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Будапешту
    Прогулка очень понравилась, гид - профессионал своего дела, рассказывает интересно и с любовью к городу.
  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Будапешту
    Один из лучших гидов
  • С
    Степан
    28 мая 2024
    Прошлое и настоящее тайных обществ
    Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!
  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Прошлое и настоящее тайных обществ
    Нам очень понравилась экскурсия Ильи. Несмотря на то, что наша группа из четырёх человек в Будапеште не в первый раз,
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    мы как будто заново открыли для себя многие места и узнали новое из истории тайных обществ. Илья отлично знает предмет и горит своим делом, поэтому способен зажечь интерес в слушателях. Что особенно понравилось: прекрасно поставленная речь, знание нюансов обеих культур (венгерской и русской), умение услышать собеседника и ответить по существу. Рекомендуем!

  • П
    Пётр
    16 мая 2023
    Будапешт - по следам империи
    Добрый день! Был в Будапеште проездом и не сильно рассчитывал на то, что кто-то согласится провести экскурсию настолько оперативно. Тамара согласилась. Экскурсия
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    прошла замечательно, мы прошли по центру города, посетили все основные достопримечательности, расположенные на стороне Пешт, затем прокатились на очень необычном местом метро и прогулялись по парку. Экскурсия очень интересная и сбалансированная, Тамара рассказала об исторических событиях, ключевых датах и фигурах, но при этом, было много дополнительной интересной информации (обойдусь без спойлеров:)). Тамара приятный, воспитанный и интересный человек, если вы будете Будапеште и у вас найдется 2-2,5 часа -очень рекомендую! Спасибо!

  • N
    Natalija
    11 августа 2022
    Будапешт - по следам империи
    Сегодня была замечательная экскурсия с Тамарой. Началось наше знакомство с символичного сюрприза. Понемногу знакомились с историей Венгрии и Будапешта. Так тщательно подобран маршрут и истории, вместе с красотой Будапешта, что время пролетело незаметно. Очень не хотелось расставаться… Спасибо, Тамара
  • Д
    Дарья
    26 января 2022
    Будапешт - по следам империи
    Тамара, спасибо! И за всю помощь в том числе! 🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ежедневная прогулка по Будапешту
  2. Будапешт - по следам империи
  3. Дворы Будапешта: тайная жизнь города
  4. Прошлое и настоящее тайных обществ
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Парламент
  2. Самое главное
  3. Рыбацкий бастион
  4. Дунай
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Площадь Героев
  7. Базилика святого Иштвана
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2024
Сейчас в Будапеште в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 267. Туристы уже оставили гидам 611 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 611 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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