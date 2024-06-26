1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Будапешту: история, культура и панорамные виды
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории от местных гидов
Начало: В центре города, перед входом в отель Интерконтине...
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
6 июля в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Будапешт - по следам империи: индивидуальная экскурсия
Вечерний Будапешт покорит красотой и тайнами! Прогулка по главным улицам, Парламент, Базилика святого Иштвана и советы по отдыху
Начало: Около метро Deak Ferenc
Завтра в 17:30
6 июля в 11:30
от €110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Дворы Будапешта: погружение в тайную жизнь города
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Будапешта, заглянув в его тайные дворы и узкие улочки
Завтра в 10:00
6 июля в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прошлое и настоящее тайных обществ
На экскурсии по Будапешту вы узнаете о масонских ложах, ритуалах и символах, которые оставили след в истории города и Европы
Начало: В районе станции метро Oktogon
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
€130 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННелли26 июня 2024Наконец добралась, чтобы написать отзыв. Экскурсия прошла очень насыщенно и интересно! Честно, еще никогда так не проникалась судьбой и историей
- ИИрина23 июня 2024Замечательная экскурсия! Илья обладает настолько глубокими знаниями, что за 2 часа мы получили колоссальное количество знаний, интересных фактов, новых впечатлений. Настоятельно рекомендую экскурсовода и экскурсию!
- IIrina18 июня 2024Прогулка очень понравилась, гид - профессионал своего дела, рассказывает интересно и с любовью к городу.
- ИИлья31 мая 2024Один из лучших гидов
- ССтепан28 мая 2024Были на экскурсии от Ильи про прошлое и настоящее тайных сообществ, отличный маршрут, всё очень понравилось!
- ААнна13 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия Ильи. Несмотря на то, что наша группа из четырёх человек в Будапеште не в первый раз,
- ППётр16 мая 2023Добрый день! Был в Будапеште проездом и не сильно рассчитывал на то, что кто-то согласится провести экскурсию настолько оперативно. Тамара согласилась. Экскурсия
- NNatalija11 августа 2022Сегодня была замечательная экскурсия с Тамарой. Началось наше знакомство с символичного сюрприза. Понемногу знакомились с историей Венгрии и Будапешта. Так тщательно подобран маршрут и истории, вместе с красотой Будапешта, что время пролетело незаметно. Очень не хотелось расставаться… Спасибо, Тамара
- ДДарья26 января 2022Тамара, спасибо! И за всю помощь в том числе! 🙂
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «На выходные»
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