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прошла замечательно, мы прошли по центру города, посетили все основные достопримечательности, расположенные на стороне Пешт, затем прокатились на очень необычном местом метро и прогулялись по парку. Экскурсия очень интересная и сбалансированная, Тамара рассказала об исторических событиях, ключевых датах и фигурах, но при этом, было много дополнительной интересной информации (обойдусь без спойлеров:)). Тамара приятный, воспитанный и интересный человек, если вы будете Будапеште и у вас найдется 2-2,5 часа -очень рекомендую! Спасибо!