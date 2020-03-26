Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре

Смешанная: автомобильно-пешеходная

5
11 отзывов
Индивидуальная
Смешанная: автомобильно-пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид, совмещающий функцию водителя (гид-водитель).
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом - Вышеград - Сентендре

Что вас ожидает 🤩

  • Излучина Дуная
  • Музей марципана
  • Базилика Святого Адальберта
  • Вышеградская Крепость
  • Эстергом
  • Вишеград
  • Сентэндре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

В рамках данной программы вам предлагается экскурсия по излучине Дуная. Вы посетите города Эстергом, Вышеград, Сентэндре.

Город Эстергом — центр католической церкви Венгрии и бывшая столица. В осмотр города входит посещение Базилики.

Город Вышеград — другая бывшая столица, впоследствии летняя резиденция венгерских королей. В программу экскурсии входит осмотр музейной экспозиции крепости XIII-XV веков, панорама излучины Дуная.

Город Сентэндре — город художников, музеев, центр православия в Венгрии. У вас будет возможность посетить Музей марципана, прогуляться по историческому центру, по улице сувенирных лавочек.

Важная информация: с 22 ноября 2021 по 28 февраля 2022 года Вышеградская крепость будет закрыта по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед
  • Дегустация
  • Билет в Базилику и музей марципана оплачивается дополнительно на месте. Стоимость входных билетов - 18 Евро за человека
  • Стоимость дегустации 6-10 Евро на человека
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно. в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно. в 08:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Ю
26 мар 2020
Очень важная, по моему мнению, экскурсия для знакомства с историей и природой Венгрии. Гид Александр просто покорил глубокими знаниями и оригинальной подачей материала.
А
15 мар 2020
Экскурсия нашей компании из 4 человек очень понравилась. Александр (наш гид!) просто "живет" в историческом материале -экскурсия была естественна, занимательна и познавательна - в отличие от стандартных, зазубренно-отработанных традиционных экскурсий, на которые частенько попадали. В довершение экскурсии был замечательный и обильный обед в сельском ресторане, где мы попробовали разнообразные блюда венгерской кухни. Все обошлось нам в 42 евро на четверых. Очень благодарны. Впечатлений масса.
Экскурсия нашей компании из 4 человек очень понравилась. Александр (наш гид!) просто "живет" в историческом материале
Б
30 дек 2019
Огромное спасибо за экскурсию! Очень порадовало, что в зависимости от количества людей, была скорректирована экскурсия. Мы обошли все достопримечательности в спокойной обстановке. Очень мило общались с Еленой. Для первого знакомства с историей страны и народа очень стоящая экскурсия!
T
1 дек 2019
Немного не повезло с погодой. Но в целом от экскурсии осталось хорошее впечатление. Гид, Георгий, хорошо знает историю своей родины и с любовью о ней рассказывает.
Немного не повезло с погодой. Но в целом от экскурсии осталось хорошее впечатление. Гид, Георгий, хорошоНемного не повезло с погодой. Но в целом от экскурсии осталось хорошее впечатление. Гид, Георгий, хорошо
С
17 окт 2019
Этот день стал самым замечательным днём в Венгрии. Экскурсоводом был местный житель по имени Андрей, на русском языке, связались заранее по телефону,практически весь передвигались на комфортном микроавтобусе. Экскурсия прошла в неформальной атмосфере, узнали и увидели очень много. Спасибо этому доброму человеку!
С
3 авг 2019
Спасибо за очень интересный рассказ! Узнали много нового и о истории самой Венгрии, и о городах, где проходила экскурсия, а также получили полезные советы для нашего дальнейшего путешествия! Слушать было интересно и приятно, поездка оставила только приятные воспоминания!
М
8 июля 2019
Экскурсия очень понравилась! Спасибо нашему прекрасному гиду -Андрею!
О
13 мая 2019
Брали инд. тур. Гид был отличный, постоянно был с нами в контакте, обсуждали, делились информацией. Отличные воспоминания.
J
4 сен 2018
Индивидуальная экскурсия с экскурсоводом Ольгой. Хочу отметить большое внимание к нашим пожеланиям и глубокое знание материала.
s
20 фев 2018
Шикарная экскурсия! Очень интересная, насыщенная и оставила самые яркие впечатления о стране! Были в феврале, погода была разная. Но в Эстергоме лежал девствнный снег и я с детьми получила настоящую зимнюю сказку! Огромное спасибо всей вашей команде за отличную организацию! И отдельное спасибо гиду Александру! Много информации, много истории и ни один вопрос не остался без ответа! Очень рады, что взяли эту экскурсию! Буду продолжать обращаться к вам за помощью и в другие путешествия!
А
22 дек 2017
Замечательная экскурсия и экскурсовод Андрей!
Все вовремя, везде успели, интересные места, вкусный обед. Даже хмурая погода не омрачила наши впечатления, замечательная страна. Андрей потрясающий экскурсовод и приятный собеседник, узнали много нового, интересного. Индивидуальные экскурсии это очень удобно и комфортно. Спасибо за экскурсию!

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