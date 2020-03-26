В рамках данной программы вам предлагается экскурсия по излучине Дуная. Вы посетите города Эстергом, Вышеград, Сентэндре.

Город Эстергом — центр католической церкви Венгрии и бывшая столица. В осмотр города входит посещение Базилики.

Город Вышеград — другая бывшая столица, впоследствии летняя резиденция венгерских королей. В программу экскурсии входит осмотр музейной экспозиции крепости XIII-XV веков, панорама излучины Дуная.

Город Сентэндре — город художников, музеев, центр православия в Венгрии. У вас будет возможность посетить Музей марципана, прогуляться по историческому центру, по улице сувенирных лавочек.

Важная информация: с 22 ноября 2021 по 28 февраля 2022 года Вышеградская крепость будет закрыта по понедельникам, вторникам, средам и четвергам.