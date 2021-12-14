Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!

Насыщенное авто-пешеходное путешествие по живописной Излучине Дуная

Излучина Дуная — один из самых красивых районов Венгрии, сочетающий многовековую историю, старинную архитектуру и богатую культуру.

Мы посетим три сказочных города: Эстергом, Вишеград и Сентендре.

Погуляем по колоритным улицам, посмотрим на цветные дома с черепичными крышами, поднимемся на древнюю крепость и полюбуемся изящными храмами.
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Из Будапешта — в Эстергом, Вишеград и Сентендре!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Эстергом — первая столица Венгрии

Эстергом считается колыбелью государственности Венгрии и ее религиозным центром. Вы увидите здесь крупнейшую церковь страны — живописно расположенную на холме базилику Святого Адальберта — и узнаете, что хранится в ее сокровищнице. А также погуляете по восстановленным руинам Королевского дворца и оцените величественный мост Марии-Валерии. Я расскажу, как развивался город и какие интересные события в нем происходили.

Вишеград — летняя резиденция королей

В Вишеграде вы осмотрите крепость XIII века, где хранятся старинные доспехи, охотничьи трофеи и оружие — и подниметесь на холм с потрясающими видами. Кроме того, вас ждет увлекательный рассказ об узниках башни Соломона, среди которых был сам граф Дракула. А еще мы можем посетить музей короля Матьяша — он находится в бывшем Королевском дворце, найденном под руинами в 30-е годы прошлого столетия.

Сентендре — город художников и музеев

Основанный в XI веке на месте древнего римского поселения, Сентендре пережил множество войн и наводнений, но всегда отстраивался заново. Я проведу вас по его очаровательным мощеным улицам и раскрою, почему Сентендре так популярен среди живописцев и скульпторов. Расшифрую особенности местной архитектуры и покажу самые известные музеи: марципана, керамики, вина, транспорта и Рождества.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Если вы захотите посетить музеи или церкви, входные билеты оплачиваются дополнительно
  • Еда и напитки не включены в стоимость

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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