Откройте для себя излучину Дуная: Эстергом, Вишеград и Сентендре ждут вас с богатой историей и живописными видами
Излучина Дуная - это место, где история встречается с красотой природы. Эстергом, первая столица Венгрии, впечатляет величественной базиликой и Королевским дворцом. Вишеград удивляет крепостью и легендами о графе Дракуле. Сентендре, город художников, очаровывает музеями и архитектурой. Это путешествие - идеальный способ познакомиться с культурой и историей Венгрии
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. Весной и осенью также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат и сокращенные часы работы некоторых музеев.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Базилика Святого Адальберта
Королевский дворец
Крепость Вишеград
Музей короля Матьяша
Музей марципана
Описание экскурсии
Эстергом — первая столица Венгрии
Эстергом считается колыбелью государственности Венгрии и ее религиозным центром. Вы увидите здесь крупнейшую церковь страны — живописно расположенную на холме базилику Святого Адальберта — и узнаете, что хранится в ее сокровищнице. А также погуляете по восстановленным руинам Королевского дворца и оцените величественный мост Марии-Валерии. Я расскажу, как развивался город и какие интересные события в нем происходили.
Вишеград — летняя резиденция королей
В Вишеграде вы осмотрите крепость XIII века, где хранятся старинные доспехи, охотничьи трофеи и оружие — и подниметесь на холм с потрясающими видами. Кроме того, вас ждет увлекательный рассказ об узниках башни Соломона, среди которых был сам граф Дракула. А еще мы можем посетить музей короля Матьяша — он находится в бывшем Королевском дворце, найденном под руинами в 30-е годы прошлого столетия.
Сентендре — город художников и музеев
Основанный в XI веке на месте древнего римского поселения, Сентендре пережил множество войн и наводнений, но всегда отстраивался заново. Я проведу вас по его очаровательным мощеным улицам и раскрою, почему Сентендре так популярен среди живописцев и скульпторов. Расшифрую особенности местной архитектуры и покажу самые известные музеи: марципана, керамики, вина, транспорта и Рождества.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
Если вы захотите посетить музеи или церкви, входные билеты оплачиваются дополнительно
Еда и напитки не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1719 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анжелика, я лицензированный гид по Будапешту и Венгрии. С большим удовольствием познакомлю вас с любимым городом. Расскажу о самых значимых событиях страны, великолепных памятниках архитектуры, гостеприимных людях, гастрономических шедеврах Венгрии, великолепных винах и чудодейственных термальных источниках. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
Вячеслав
Классический маршрут по излучине Дуная. Отдельная благодарность Анжелике на экскурсию по дарохранилищу базилики в Эстергоме. Также нужно отметить, что гид на протяжении всего маршрута сопровождает вас. Куда бы ни пошли - она читать дальшеуменьшить
рядом. Подскажет, что посмотреть, где перекусить, поможет с выбором сувениров. Обсудили все возможные темы - от вампиров до современной экономики Венгрии. Спасибо Анжелике за откровенность, хотя иногда чувствовал себя неловко под ее взглядом строгой учительницы. Завершилась экскурсия на Рыбацком бастионе Будапешта, куда Анжелика благосклонно согласилась нас подвезти.
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В
Валерия
Интересные локации, занимательная беседа, отличный водитель!!!! Анжелика, большое спасибо! Рекомендую всем!
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Ю
Юлия
Провела потрясающий день с Анжеликой, увидела великолепные исторические и захватывающие дух места с видами на Дунай, зелёные горы. Узнала много интересных исторических фактов о древних столицах Венгрии, особое восхищение вызвала читать дальшеуменьшить
сокровищница в Базилике. Продегустировала лучшие вина Венгрии, погуляла по милым средневековым улочкам и набережной Дуная Сентендре. Настоятельно рекомендую эту экскурсию вместе с Анжеликой всем, кто приезжает в Венгрию, получите незабываемые впечатления:)
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О
Ольга
Мы провели прекрасный день с Анжеликой. Она влюбила нас в Венгрию. Мы увидели и старейшую базилику, и замок с прекраснейшими видами. Сентендре был аутентичен очень. Нам не помешал даже дождь. И завершением дня стал вкуснейший ужин.
Анжелика
Ответ организатора:
Благодарю за Ваш отзыв, Ольга! Мне было очень приятно познакомиться со всеми вами и работать для вас!
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Алексей
Интересная экскурсия, чтобы выбраться из столицы и немножко познакомиться со страной. Гид прекрасно владеет материалом, ненавязчива и компетентна. Рекомендую.
Анжелика
Ответ организатора:
Благодарю за Ваш отзыв, Алексей! Очень рада, что экскурсия Вам понравилась!
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Е
Елена
Большое спасибо за очень хорошо организованную экскурсию. Мы в восторге от поездки и нашего гида.
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