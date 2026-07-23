Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. Весной и осенью также приятно, но возможны дожди. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодный климат и сокращенные часы работы некоторых музеев.

Излучина Дуная - это место, где история встречается с красотой природы. Эстергом, первая столица Венгрии, впечатляет величественной базиликой и Королевским дворцом. Вишеград удивляет крепостью и легендами о графе Дракуле. Сентендре, город художников, очаровывает музеями и архитектурой. Это путешествие - идеальный способ познакомиться с культурой и историей Венгрии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эстергом — первая столица Венгрии

Эстергом считается колыбелью государственности Венгрии и ее религиозным центром. Вы увидите здесь крупнейшую церковь страны — живописно расположенную на холме базилику Святого Адальберта — и узнаете, что хранится в ее сокровищнице. А также погуляете по восстановленным руинам Королевского дворца и оцените величественный мост Марии-Валерии. Я расскажу, как развивался город и какие интересные события в нем происходили.

Вишеград — летняя резиденция королей

В Вишеграде вы осмотрите крепость XIII века, где хранятся старинные доспехи, охотничьи трофеи и оружие — и подниметесь на холм с потрясающими видами. Кроме того, вас ждет увлекательный рассказ об узниках башни Соломона, среди которых был сам граф Дракула. А еще мы можем посетить музей короля Матьяша — он находится в бывшем Королевском дворце, найденном под руинами в 30-е годы прошлого столетия.

Сентендре — город художников и музеев

Основанный в XI веке на месте древнего римского поселения, Сентендре пережил множество войн и наводнений, но всегда отстраивался заново. Я проведу вас по его очаровательным мощеным улицам и раскрою, почему Сентендре так популярен среди живописцев и скульпторов. Расшифрую особенности местной архитектуры и покажу самые известные музеи: марципана, керамики, вина, транспорта и Рождества.

Организационные детали