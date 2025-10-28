Мои заказы

Из Будапешта - к излучине Дуная (средневековый обед включён)

Откройте для себя излучину Дуная, посетите Эстергом, Вышеград и Сентендре. Насладитесь средневековым обедом и уникальной атмосферой
Экскурсия из Будапешта к излучине Дуная - это уникальная возможность увидеть величественную базилику в Эстергоме, исследовать Вышеградскую крепость и прогуляться по колоритным улочкам Сентендре. Туристы смогут насладиться обедом в средневековом стиле, где подают суп из косули и вино в чарках. Программа также включает посещение музея марципана и возможность приобрести сладкие сувениры. Это идеальный способ провести день, погрузившись в атмосферу прошлого
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение величественной базилики в Эстергоме
  • 🛡️ Исследование Вышеградской крепости
  • 🍲 Средневековый обед с вином
  • 🎨 Прогулка по улочкам Сентендре
  • 🍬 Визит в музей марципана
Что можно увидеть

  • Базилика в Эстергоме
  • Вышеградская крепость
  • Музей марципана

Описание экскурсии

Эстергом. Вы увидите базилику — главный католический храм страны и одну из крупнейших церквей Европы. Посетите крипту, где похоронены венгерские архиепископы.

Вышеград. Побываете в городе, вдохновлявшем папских нунциев и художников. Рассмотрите Вышеградскую крепость и башню Соломона, где, по преданию, держали в плену Влада Цепеша, ставшего прототипом графа Дракулы.

Обед в стиле Средневековья. В аутентичном ресторане под звуки лютни вас ждёт настоящий пир. Вам подадут суп из косули в глиняной посуде. А официанты, одетые в костюмы Средневековья, нальют вино в настоящие чарки!

Сентендре. На обратном пути прогуляемся по старинным улочкам городка, где сербы и венгры создали архитектурный шедевр. Вы увидите барочные фасады, черепичные крыши, уютные площади и православные храмы. Завершим день в музее марципана и местной кондитерской, где можно купить сладкий сувенир.

Примерный тайминг маршрута:

9:00 — выезд из Будапешта
10:30 — экскурсия по Эстергому
11:30 — отправление в Вышеград
12:00 — осмотр города и Вышеградской крепости
13:00 — обед в аутентичном ресторане
14:30 — переезд в Сентендре
15:00 — обзорная экскурсия по Сентендре
15:30 — свободное время в городе
17:00 — отправление обратно в Будапешт
17:45 — прибытие к месту встречи

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на Mercedes-Benz Sprinter или аналогичной модели, билеты в Базилику, обед с вином
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Вышеградскую крепость — €5,5 за чел. и музей марципана — €4 за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Будапешта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ангелина
Ангелина — Организатор в Будапеште
Провела экскурсии для 63 туристов
Попробуйте Венгрию на вкус! Не представляете жизни без новых впечатлений? Тогда нам по пути! Заверяем, что наши экскурсии будут увлекательными и познавательными, а наши высокопрофессиональные лицензированные гиды расскажут и покажут
читать дальше

всё наилучшее и помогут вам полюбить Венгрию так же, как мы! Предлагаем групповые и индивидуальные, пешеходные и автобусные, авторские и тематические экскурсии, прогулки на кораблике и гастроприключения — в Будапеште и по всей Венгрии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
Татьяна
28 окт 2025
Экскурсия превосходная благодаря гиду Лидии! Средневековый обед выше всех похвал!
Благодарю за поездку,с ее помощью Венгрия еще больше вошла в душу!
Рекомендую всем однозначно!
Э
Эдуард
29 июл 2025
Очень интересная экскурсия и гид Марина великолепно провела ее, всем рекомендую эту экскурсию и Марина просто великолепна как рассказчик, удачи всем в путешествиях

