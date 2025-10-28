Экскурсия из Будапешта к излучине Дуная - это уникальная возможность увидеть величественную базилику в Эстергоме, исследовать Вышеградскую крепость и прогуляться по колоритным улочкам Сентендре. Туристы смогут насладиться обедом в средневековом стиле, где подают суп из косули и вино в чарках. Программа также включает посещение музея марципана и возможность приобрести сладкие сувениры. Это идеальный способ провести день, погрузившись в атмосферу прошлого

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Эстергом. Вы увидите базилику — главный католический храм страны и одну из крупнейших церквей Европы. Посетите крипту, где похоронены венгерские архиепископы.

Вышеград. Побываете в городе, вдохновлявшем папских нунциев и художников. Рассмотрите Вышеградскую крепость и башню Соломона, где, по преданию, держали в плену Влада Цепеша, ставшего прототипом графа Дракулы.

Обед в стиле Средневековья. В аутентичном ресторане под звуки лютни вас ждёт настоящий пир. Вам подадут суп из косули в глиняной посуде. А официанты, одетые в костюмы Средневековья, нальют вино в настоящие чарки!

Сентендре. На обратном пути прогуляемся по старинным улочкам городка, где сербы и венгры создали архитектурный шедевр. Вы увидите барочные фасады, черепичные крыши, уютные площади и православные храмы. Завершим день в музее марципана и местной кондитерской, где можно купить сладкий сувенир.

Примерный тайминг маршрута:

9:00 — выезд из Будапешта

10:30 — экскурсия по Эстергому

11:30 — отправление в Вышеград

12:00 — осмотр города и Вышеградской крепости

13:00 — обед в аутентичном ресторане

14:30 — переезд в Сентендре

15:00 — обзорная экскурсия по Сентендре

15:30 — свободное время в городе

17:00 — отправление обратно в Будапешт

17:45 — прибытие к месту встречи

Организационные детали