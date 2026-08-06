16 отзывов оставили туристы

Вы посетите три совершенно разных по атмосфере города, каждый из которых расскажет о своей главе в пестрой жизни Венгрии и подарит незабываемые пейзажи дунайских просторов. В Эстергоме вы познакомитесь с

историей крупнейшего собора страны, базилики Св. Адальберта, и, при желании, оцените его лучший ракурс с противоположного, уже словацкого, берега. В Вишеграде вас ждет встреча с одной из самых высоких и внушительных фортификаций романского стиля, сохранившихся в Центральной Европе, рассказы о Габсбургах, Дракуле и саммите V4. А обаятельный Сентендре погрузит в сербские сюжеты, калейдоскоп народных изделий и колоритных музеев.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Эстергом — колыбель венгерского государства

Путешествие начнется с первого стольного города королевства и резиденции кардинала католической церкви Венгрии. На территории древнего Эстергома вы узнаете об основных этапах его насыщенной жизни и посетите главный символ города — базилику Св. Адальберта, крупнейшую в Венгрии, где отдельное внимание уделим встроенной часовне, что старше храма на 300 лет. Я познакомлю вас деталями памятника эпохи Ренессанса и историей его появления. А также расскажу о самом большом алтарном образе Вознесения Пресвятой Девы Марии, написанном на цельном куске холста. По желанию, заедем в словацкий городок Штурово на правом берегу Дуная — оттуда вам откроются лучшие виды на Эстергомскую базилику.

Вишеград — очарование провинции

Далее вы отправитесь в малюсенький город, расположенный в весьма живописном и богатом событиями месте. Я расскажу о средневековой истории Вишеградской крепости, Габсбургах, Дракуле и саммите Вишеградской четвёрки. Круглый год вас будет ждать неповторимый вид дунайского пейзажа с долинами и лесистыми горами на лучшей смотровой площадке Вишеграда.

По субботам (а летом и в среду), в каменном дворе крепости проводится театрализованный рыцарский турнир ордена святого Георгия, где правила и опасности точно такие же, как в 15 веке. Здесь не играют в прошлое — его оживляют. Средневековые флаги, костюмированные короли, шуты, рыцари в доспехах и кольчугах, лязг оружия, дробь барабанов, стрельба из оружия — зрелищное представление для взрослых и детей. Продолжительность шоу — около 30–40 минут.

Также по желанию сможем пообедать в стилизованном «королевском» ресторане «Ренессанс».

Сентендре — православный центр Венгрии

Завершающим пунктом станет город, основанный в 17-м веке сербами, спасавшимися от турецкого нашествия. Гуляя по извилистым улочкам, рассматривая православные и католические храмы и разноцветные дома, вы узнаете, что стало причиной процветания Сентендре. Также я поясню, откуда здесь такое количество интересных музеев — марципана, Рождества, вин (где проводится лучшая дегустация в окрестностях Будапешта). И, конечно, проходя мимо многочисленных лавочек, я познакомлю вас с аутентичными изделиями народного творчества — фарфором и традиционными вышивками — и гастрономическими штучками: гусиной печенью и видами салями.

Организационные детали

Дополнительные расходы