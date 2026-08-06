16 отзывов оставили туристы

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Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре

Встретиться с северовенгерским колоритом в трех проявлениях и дополнить знания об истории страны
Вы посетите три совершенно разных по атмосфере города, каждый из которых расскажет о своей главе в пестрой жизни Венгрии и подарит незабываемые пейзажи дунайских просторов. В Эстергоме вы познакомитесь с
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историей крупнейшего собора страны, базилики Св. Адальберта, и, при желании, оцените его лучший ракурс с противоположного, уже словацкого, берега.

В Вишеграде вас ждет встреча с одной из самых высоких и внушительных фортификаций романского стиля, сохранившихся в Центральной Европе, рассказы о Габсбургах, Дракуле и саммите V4.

А обаятельный Сентендре погрузит в сербские сюжеты, калейдоскоп народных изделий и колоритных музеев.

5
57 отзывов
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре

Описание экскурсии

Эстергом — колыбель венгерского государства

Путешествие начнется с первого стольного города королевства и резиденции кардинала католической церкви Венгрии. На территории древнего Эстергома вы узнаете об основных этапах его насыщенной жизни и посетите главный символ города — базилику Св. Адальберта, крупнейшую в Венгрии, где отдельное внимание уделим встроенной часовне, что старше храма на 300 лет. Я познакомлю вас деталями памятника эпохи Ренессанса и историей его появления. А также расскажу о самом большом алтарном образе Вознесения Пресвятой Девы Марии, написанном на цельном куске холста. По желанию, заедем в словацкий городок Штурово на правом берегу Дуная — оттуда вам откроются лучшие виды на Эстергомскую базилику.

Вишеград — очарование провинции

Далее вы отправитесь в малюсенький город, расположенный в весьма живописном и богатом событиями месте. Я расскажу о средневековой истории Вишеградской крепости, Габсбургах, Дракуле и саммите Вишеградской четвёрки. Круглый год вас будет ждать неповторимый вид дунайского пейзажа с долинами и лесистыми горами на лучшей смотровой площадке Вишеграда.

По субботам (а летом и в среду), в каменном дворе крепости проводится театрализованный рыцарский турнир ордена святого Георгия, где правила и опасности точно такие же, как в 15 веке. Здесь не играют в прошлое — его оживляют. Средневековые флаги, костюмированные короли, шуты, рыцари в доспехах и кольчугах, лязг оружия, дробь барабанов, стрельба из оружия — зрелищное представление для взрослых и детей. Продолжительность шоу — около 30–40 минут.

Также по желанию сможем пообедать в стилизованном «королевском» ресторане «Ренессанс».

Сентендре — православный центр Венгрии

Завершающим пунктом станет город, основанный в 17-м веке сербами, спасавшимися от турецкого нашествия. Гуляя по извилистым улочкам, рассматривая православные и католические храмы и разноцветные дома, вы узнаете, что стало причиной процветания Сентендре. Также я поясню, откуда здесь такое количество интересных музеев — марципана, Рождества, вин (где проводится лучшая дегустация в окрестностях Будапешта). И, конечно, проходя мимо многочисленных лавочек, я познакомлю вас с аутентичными изделиями народного творчества — фарфором и традиционными вышивками — и гастрономическими штучками: гусиной печенью и видами салями.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Билеты в Эстергомскую базилику — €8 за чел.
  • Вход в Вишеградскую крепость — €8 за чел.
  • Музей марципана — €6 за чел.
  • Рыцарский турнир (по желанию) — €9 за чел., с обедом в ресторане со средневековой атмосферой — €36 за чел.
  • Дегустация вин в Сентендре — от €15 за чел.
  • Обед, дегустация и другие личные расходы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1482 туристов
Лицензированный гид высшей категории. Диплом факультета международного туризма Будапештского университета. Живу в Венгрии с 1985 года. Эта страна стала для меня второй родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, провинции и
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Вене. Вас ждёт качественное обслуживание, интересные рассказы и легенды о венграх, жизни, быте и культуре страны, яркие впечатления от знакомства с разными сторонами многогранного города и провинции. Всегда поощряю путешественников задавать вопросы и комментировать: это делает экскурсию более увлекательной и содержательной. Подстраиваюсь под интересы гостей. По желанию сделаю для вас отличные фото с лучших ракурсов. Просите, не пожалеете. Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Mercedes B- и E-класса.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
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2
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1
I
Очень интересная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом! По пути следования Татьяна увлекательно рассказала и об истории Венгрии, и об истории городов, которые мы посетили. Видно, что Татьяна искренне любит
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Венгрию и умеет передать это настроение другим.
Вся экскурсия проходила в спокойном режиме, мы без спешки посетили основные достопримечательности, погуляли по улицам городов.
Татьяна прекрасный фотограф, умеет выбрать красивый ракурс, специально заехали в Словакию, чтобы сделать панорамные фотографии Эстергома!
Огромное спасибо Татьяне! Благодарим за прекрасно проведенный день!
Всем рекомендуем воспользоваться услугами Татьяны!

Очень интересная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом! По пути следования Татьяна увлекательно рассказала и об
Очень интересная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом! По пути следования Татьяна увлекательно рассказала и об
Очень интересная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом! По пути следования Татьяна увлекательно рассказала и об
Очень интересная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом! По пути следования Татьяна увлекательно рассказала и об
Очень интересная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом! По пути следования Татьяна увлекательно рассказала и об
Очень интересная и познавательная экскурсия с прекрасным гидом! По пути следования Татьяна увлекательно рассказала и об
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Р
Начну с главного! Татьяна, пожалуй наше главное открытие в Венгрии.
Удивительно интересный и умный человек. С колосальнейшими знаниями. И самое главное Татьяна любит то чем занимается. Она ценит ваше время и
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готова жертвовать своим. Удивительный маршрут, язык повествования, открытость и желание, чтобы у вас остались самые позитивные эмоции. Очень достойная и интеллегентная леди. Ее знают и уважают местные везде, куда бы мы ни приехали. Ты становишься участником их непринужденных разговоров и не чувствуешь себя туристом, на котором хотят нажиться. Вобщем, если задача не просто чтото увидеть и услышать, а поймать состояние, то это сюда.
Благодарю, Татьяну за лучший день в Венгрии

Начну с главного! Татьяна, пожалуй наше главное открытие в Венгрии.
Начну с главного! Татьяна, пожалуй наше главное открытие в Венгрии.
Начну с главного! Татьяна, пожалуй наше главное открытие в Венгрии.
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С
Татьяна провела нам невероятную экскурсию, очень много впечатлений получили. Мы посетили много интересных локаций, виды там завораживают. Атмосфера на протяжении всего времени была настолько позитивной, что улыбка и тепло внутри осталось как хорошее послевкусие. Спасибо, Татьяне!!
Татьяна провела нам невероятную экскурсию, очень много впечатлений получили. Мы посетили много интересных локаций, виды там
Татьяна провела нам невероятную экскурсию, очень много впечатлений получили. Мы посетили много интересных локаций, виды там
Татьяна провела нам невероятную экскурсию, очень много впечатлений получили. Мы посетили много интересных локаций, виды там
Татьяна провела нам невероятную экскурсию, очень много впечатлений получили. Мы посетили много интересных локаций, виды там
Татьяна провела нам невероятную экскурсию, очень много впечатлений получили. Мы посетили много интересных локаций, виды там
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А
Экскурсия очень насыщенная, увлекательная, прошла на одном дыхании. Несомненно в этом заслуга гида Татьяны. информация подавалась настолько интересно и познавательно, что было полное ощущение прекрасного путешествия с давним другом, который показывает тебе лучшие кусочки своих любимых мест. Наши ожидания были полностью оправданы. Рекомендую
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А
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».

Это небольшое путешествие за пределы Будапешта стало для нас настоящим открытием и превзошло все ожидания.
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Татьяна не просто показывала достопримечательности, она с огромной любовью и глубоким знанием рассказывала историю этих удивительных мест, оживляя прошлое интересными фактами, историческими справками и личными наблюдениями. Благодаря ей Венгия открылась для нас с новой, совершенно незнакомой стороны.

Отдельно хочется отметить её профессионализм: информация подавалась четко, структурированно и в то же время очень увлекательно. Чувствовалось, что Татьяна не просто выполняет работу, а искренне любит то, о чем рассказывает. А её человеческие качества – доброжелательность, внимательность и чувство юмора – создали по-настоящему теплую и комфортную атмосферу в нашей группе.

Впечатление исключительно положительное! Однозначно рекомендую Татьяну как блестящего специалиста и замечательного человека, с которым путешествие становится по-настоящему ярким и содержательным.

Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».+2
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».
Хочется выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне за незабываемую поездку по маршруту «Излучины Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре».
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Алексей
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных исторических моментов, обед был просто выше всяких ожиданий, очень вкусным и в очень необычном месте)) Экскурсия прошла очень комфортно и превзошла все ожидания👍😉
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных+2
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных
Огромное спасибо Татьяне за отлично проведённое время. Экскурсия была очень увлекательная и интересная, наполнена множеством интересных
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