16 отзывов оставили туристы

Описание экскурсии
Эстергом — колыбель венгерского государства
Путешествие начнется с первого стольного города королевства и резиденции кардинала католической церкви Венгрии. На территории древнего Эстергома вы узнаете об основных этапах его насыщенной жизни и посетите главный символ города — базилику Св. Адальберта, крупнейшую в Венгрии, где отдельное внимание уделим встроенной часовне, что старше храма на 300 лет. Я познакомлю вас деталями памятника эпохи Ренессанса и историей его появления. А также расскажу о самом большом алтарном образе Вознесения Пресвятой Девы Марии, написанном на цельном куске холста. По желанию, заедем в словацкий городок Штурово на правом берегу Дуная — оттуда вам откроются лучшие виды на Эстергомскую базилику.
Вишеград — очарование провинции
Далее вы отправитесь в малюсенький город, расположенный в весьма живописном и богатом событиями месте. Я расскажу о средневековой истории Вишеградской крепости, Габсбургах, Дракуле и саммите Вишеградской четвёрки. Круглый год вас будет ждать неповторимый вид дунайского пейзажа с долинами и лесистыми горами на лучшей смотровой площадке Вишеграда.
По субботам (а летом и в среду), в каменном дворе крепости проводится театрализованный рыцарский турнир ордена святого Георгия, где правила и опасности точно такие же, как в 15 веке. Здесь не играют в прошлое — его оживляют. Средневековые флаги, костюмированные короли, шуты, рыцари в доспехах и кольчугах, лязг оружия, дробь барабанов, стрельба из оружия — зрелищное представление для взрослых и детей. Продолжительность шоу — около 30–40 минут.
Также по желанию сможем пообедать в стилизованном «королевском» ресторане «Ренессанс».
Сентендре — православный центр Венгрии
Завершающим пунктом станет город, основанный в 17-м веке сербами, спасавшимися от турецкого нашествия. Гуляя по извилистым улочкам, рассматривая православные и католические храмы и разноцветные дома, вы узнаете, что стало причиной процветания Сентендре. Также я поясню, откуда здесь такое количество интересных музеев — марципана, Рождества, вин (где проводится лучшая дегустация в окрестностях Будапешта). И, конечно, проходя мимо многочисленных лавочек, я познакомлю вас с аутентичными изделиями народного творчества — фарфором и традиционными вышивками — и гастрономическими штучками: гусиной печенью и видами салями.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Билеты в Эстергомскую базилику — €8 за чел.
- Вход в Вишеградскую крепость — €8 за чел.
- Музей марципана — €6 за чел.
- Рыцарский турнир (по желанию) — €9 за чел., с обедом в ресторане со средневековой атмосферой — €36 за чел.
- Дегустация вин в Сентендре — от €15 за чел.
- Обед, дегустация и другие личные расходы
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Это небольшое путешествие за пределы Будапешта стало для нас настоящим открытием и превзошло все ожидания.