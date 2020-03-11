16 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Эстергом — колыбель венгерского государства

Путешествие начнется с первого стольного города королевства и резиденции кардинала католической церкви Венгрии. На территории древнего Эстергома вы узнаете об основных этапах его насыщенной жизни и посетите главный символ города — базилику Св. Адальберта, крупнейшую в Венгрии, где отдельное внимание уделим встроенной часовне, что старше храма на 300 лет. Я познакомлю вас деталями памятника эпохи Ренессанса и историей его появления. А также расскажу о самом большом алтарном образе Вознесения Пресвятой Девы Марии, написанном на цельном куске холста. По желанию, заедем в словацкий городок Штурово на правом берегу Дуная — оттуда вам откроются лучшие виды на эстергомскую базилику, а еще появится шанс отведать отличное местное пиво «Золотой Фазан».

Вишеград — очарование провинции

Далее вы отправитесь в малюсенький город, расположенный в весьма живописном и богатом событиями месте. Я расскажу о средневековой истории Вишеградской крепости, Габсбургах, Дракуле и саммите Вишеградской четвёрки. В летнее время вы сможете посетить рыцарские театрализованные игры, пострелять из настоящего лука или арбалета и даже подержать на руке охотничьего сокола — словом, почувствовать себя знатным гостем средневекового замка. И круглый год вас будет ждать неповторимый вид дунайского пейзажа с долинами и лесистыми горами на лучшей смотровой площадке Вишеграда.

Сентендре — православный центр Венгрии

Завершающим пунктом станет город, основанный в 17-м веке сербами, спасавшимися от турецкого нашествия. Гуляя по извилистым улочкам, рассматривая православные и католические храмы и разноцветные дома, вы узнаете, что стало причиной процветания Сентендре. Также я поясню, откуда здесь такое количество интересных музеев — марципана, Рождества, вин (где проводится лучшая дегустация в окрестностях Будапешта). И, конечно, проходя мимо многочисленных лавочек, я познакомлю вас с аутентичными изделиями народного творчества — фарфором и традиционными вышивками — и гастрономическими штучками: гусиной печенью и видами салями.

В течение дня, по вашему желанию, выделим время для посещения уютного заведения, где вы познакомитесь с национальной кухней.