16 отзывов оставили туристы

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Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре

Встретиться с северовенгерским колоритом в трех проявлениях и дополнить знания об истории страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча возле вашего отеля
  • Заказать экскурсию

315 за экскурсию

У этой экскурсии16 отзывов
4.88
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
Татьяна – Гид в Будапеште
Вы посетите три совершенно разных по атмосфере города, каждый из которых расскажет о своей главе в пестрой жизни Венгрии и подарит незабываемые пейзажи дунайских просторов. В Эстергоме вы познакомитесь с историей крупнейшего собора страны, базилики Св. Адальберта, и, при желании, оцените его лучший ракурс с противоположного, уже словацкого, берега. В Вишеграде вас ждет встреча с одной из самых высоких и внушительных фортификаций романского стиля, сохранившихся в Центральной Европе, рассказы о Габсбургах, Дракуле и саммите V4. А обаятельный Сентендре погрузит в сербские сюжеты, калейдоскоп народных изделий и колоритных музеев.
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре

Что вас ожидает

Эстергом — колыбель венгерского государства
Путешествие начнется с первого стольного города королевства и резиденции кардинала католической церкви Венгрии. На территории древнего Эстергома вы узнаете об основных этапах его насыщенной жизни и посетите главный символ города — базилику Св. Адальберта, крупнейшую в Венгрии, где отдельное внимание уделим встроенной часовне, что старше храма на 300 лет. Я познакомлю вас деталями памятника эпохи Ренессанса и историей его появления. А также расскажу о самом большом алтарном образе Вознесения Пресвятой Девы Марии, написанном на цельном куске холста. По желанию, заедем в словацкий городок Штурово на правом берегу Дуная — оттуда вам откроются лучшие виды на эстергомскую базилику, а еще появится шанс отведать отличное местное пиво «Золотой Фазан».

Вишеград — очарование провинции
Далее вы отправитесь в малюсенький город, расположенный в весьма живописном и богатом событиями месте. Я расскажу о средневековой истории Вишеградской крепости, Габсбургах, Дракуле и саммите Вишеградской четвёрки. В летнее время вы сможете посетить рыцарские театрализованные игры, пострелять из настоящего лука или арбалета и даже подержать на руке охотничьего сокола — словом, почувствовать себя знатным гостем средневекового замка. И круглый год вас будет ждать неповторимый вид дунайского пейзажа с долинами и лесистыми горами на лучшей смотровой площадке Вишеграда.

Сентендре — православный центр Венгрии
Завершающим пунктом станет город, основанный в 17-м веке сербами, спасавшимися от турецкого нашествия. Гуляя по извилистым улочкам, рассматривая православные и католические храмы и разноцветные дома, вы узнаете, что стало причиной процветания Сентендре. Также я поясню, откуда здесь такое количество интересных музеев — марципана, Рождества, вин (где проводится лучшая дегустация в окрестностях Будапешта). И, конечно, проходя мимо многочисленных лавочек, я познакомлю вас с аутентичными изделиями народного творчества — фарфором и традиционными вышивками — и гастрономическими штучками: гусиной печенью и видами салями.

В течение дня, по вашему желанию, выделим время для посещения уютного заведения, где вы познакомитесь с национальной кухней.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу или мой коллега, также профессиональный гид
  • Обед, дегустация, входные билеты и другие личные расходы не входят в стоимость экскурсии
  • По пути возможно посетить территорию самого элитного университета Венгрии с выдающейся современной архитектурой
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре
Излучина Дуная: Эстергом, Вишеград, Сентендре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала возле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Являюсь лицензированным гидом высшей категории. Окончила факультет международного туризма в университете Будапешта. Больше 35 лет живу в Венгрии. Эта страна стала для меня второй Родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, в провинции и в Вене. Вас ждет качественное обслуживание, интереснейшие рассказы и легенды о венграх, и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами многогранного города и провинции. Экскурсии иногда проводит мой муж Габор, профессиональный экскурсовод с безупречным знанием русского языка. Вы будете довольны. Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Мерседес класс Б и класс Е.
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16 отзывов оставили туристы

11 марта 2020
Всем, добрый вечер. Сегодня в Венгрии была шикарная погода)) И у нас, как раз, в этот солнечный день, прошла экскурсия «Излучина Дуная» с Татьяной. Гид она очень знающая, внимательная, интересно рассказывала, на любой вопрос у неё есть ответ, хорошо вела машину и абсолютно ни чем нас не напрягала😊 Первая остановка была в необычном институте! Следом, мы посетили 3 маленьких, красивых, уютных, каждый со своей атмосферой, гостеприимных города. В Эстергоме открывается потрясающий вид с Базилики. Плюс заехали в соседнюю страну, Словакию. В Вишеграде походили по крепости, где узнали много интересных исторических фактов. В Сентендре, мы очень вкусно поели, продегустировали местные вина, походили по музеям и просто насладились приятной атмосферой. Экскурсия класс!!! Всем советую ехать на экскурсию с Татьяной! Вы останетесь в полном восторге, как мы!!!
3 марта 2020
Нам с мужем очень понравилась экскурсия и экскурсовод Татьяна. Очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, подстраивается под интересы туристов. Брали 8-часовую экскурсию, и посетили все те места, что планировали. Хорошая организация. Благодарим. И хотим с Вами посетить ещё и Вену)
22 января 2020
Провели прекрасный предпраздничный день в обществе Татьяны. Очень интересная и содержательная экскурсия. Узнали для себя очень много новых исторических фактов. Был сюрпризом заезд на территорию Словакии. Очень рекомендую посетить экскурсии Татьяны!
Ольга
10 января 2020
Спасибо Габору за замечательную экскурсию! Отличный рассказчик, знаток истории, и человек который вдохновил нас на дальнейший поездки в Венгрию!
8 января 2020
Фантастический день в приятном сопровождении Татьяны. Это удивительная поездка, очень содержательная и интересная. Сочетание гармонии и любопытства. Татьяна без сомнения профессионал, чувствующий своих гостей, спасибо огромное за ответы на все наши вопросы и отклик на наши пожелания:) Мы м мужем в восторге от проведённого в компании Татьяны дня полного приятных эмоций 😉
10 ноября 2019
Экскурсию проводил Габор, интересно, познавательно, посмотрели удивительные места Венгрии. Заехали в Католический университет - бесподобное место! Мне, как преподавателю ВУЗа, очень захотелось тут поработать))) ну или поучиться))) Сентендре - чисто туристический городок, сплошные торговые лавки. Музеи здесь все условные, предназначены в основном для активизации последующей продажи. Много красивых фотографий сделали. Габор рассказывал интересно, подробно отвечал на вопросы. Единственный неприятный момент, это то, что обед Габора в рыцарском ресторане без согласования включили в счёт нам. Это около 2000руб. Мы, промолчав, заплатили, но если для вас финансовая сторона имеет значение - обсудите этот вопрос с гидом. Экскурсия не дешевая, плюс мы оставили Габору сдачу (13 евро). И надо было хотя бы поставить нас в известность о том, что мы должны дополнительно заплатить за обед гида. Но в целом экскурсия прошла хорошо)
1 октября 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия. Много интересного. Увидели местный колорит. Незабываемые виды дуная с высоты. Попробовали местную кухню обалденно вкусную местную уху!!!Огромное спасибо гиду Татьяне!!!
26 августа 2019
По пути нашей экскурсии увидели красивые места, типичные венгерские деревни и небольшие городки, заехали на территорию Словакии, чтобы с их стороны полюбоваться на Эстергом, посетили крепость Вышеграда, отведали венгерскую кухню в уютном ресторане на берегу Дуная, погуляли по маленьким улочкам города Сентендре. За время поездки узнали много интересных исторических фактов и легенд.
19 августа 2019
Были с Татьяной на экскурсии «Излучина Дуная» 6 августа. Очень красивая поездка, удобная, комфортная, но мне не хватило истории, легенд, рассказов, хотя с другой стороны, экскурсия не отягощена датами и именами. Все остальное было великолепно, красивые места, фотографии получились фантастические, уютный Сентендре, вкусный обед, дегустация токайских вин и марципанов, сувениры, вернулись в детство в музее рождественских игрушек, забрали нас от отеля и туда же привезли, что очень удобно в незнакомом городе. Спасибо Татьяне за этот прекрасный день!
10 августа 2019
Экскурсия была на высшем уровне, спасибо гиду.
Ещё 6 отзывов

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