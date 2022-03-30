Татьяна — ваш гид в Будапеште

Провела 577 экскурсий для 746 туристов

Лицензированный гид высшей категории. Окончила факультет международного туризма в университете Будапешта. Больше 35 лет живу в Венгрии. Эта страна стала для меня второй Родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, в провинции и в Вене. Вас ждет качественное обслуживание, интереснейшие рассказы и легенды о венграх, жизнь, быт и культура страны, яркие впечатления от знакомства с разными сторонами многогранного города и провинции. Всегда прошу и подбадриваю путешественников задавать вопросы и комментировать, это делает экскурсию более увлекательной и содержательной, подстраиваясь под ваши интересы. Экскурсии иногда проводит мой муж Габор, профессиональный экскурсовод с безупречным знанием русского языка. Вы будете довольны. Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Мерседес класс Б и класс Е.