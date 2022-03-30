​​Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон

Полюбоваться венгерской природой, искупаться в термальном озере и осмотреть дворец графа Фештетич

Индивидуальная
Мы отправимся в фантастически красивые места с застывшими вулканами, величественными горами, виноградниками и потрясающими видами северного берега «венгерского моря» — озера Балатон.

Вы побываете в идиллическом городке Тихань и на респектабельном курорте Балатонфюред, оцените графский дворец и окунетесь в теплые воды биотермального озера.
​​Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
​​Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
​​Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
​​Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
​​Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
​​Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
​​Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
​​Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
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Что вас ожидает

Большое путешествие по Венгрии

Я приготовила для вас маршрут, сочетающий удивительные пейзажи, изысканную архитектуру и очарование маленьких городов. В программе экскурсии:

  • Биотермальное озеро Хевиз — вы сможете искупаться в нем в любое время года. Зимой температура воды в озере около 25 градусов, а летом — до 36.
  • Дворец графа Фештетич — построенный в середине XVIII века на французский манер, он запомнится вам великолепием фасада и роскошью внутреннего убранства. Мы насладимся прилегающим к нему старинным парком и по желанию посетим экспозицию дворца с оригинальной обстановкой и самой красивой частной библиотекой Европы.
  • Полуостров и город Тихань — мы пройдем по мощеным извилистым улицам и полюбуемся очаровательными домами из вулканического туфа. Вдохнем присущий этому региону аромат лаванды, раскроем секрет тиханьского эха и рассмотрим местные поделки. А еще поднимемся на смотровую площадку средневекового аббатства с роскошными видами.
  • Балатонфюред — самый популярный курорт Балатона, знаменитый живописными панорамами озера и респектабельной атмосферой. Мы прогуляемся по тенистым аллеям и попробуем минеральную воду из углекислого источника. Заглянем в известную кондитерскую и отведаем любимые пирожные венгерской элиты 19 века.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Мерседес Б или Е класса
  • Посещение дворца Фештетич возможно только летом и при наличии времени
  • Входные билеты не включены в стоимость: дворец Фештичей — 8 евро, озеро Хевиз — 10-12 евро
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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