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побываю в этих местах!!! И вот… чудесная, осенняя прогулка и мы в окрестностях Балатона!!!

За поездку мы …. Поплавали в уникальном термальном озере-источнике Хевиз, одним из семи природных чудес Венгрии, который пропитал нас своими целебными водами и омолодил….. в местном ресторанчике вкусили гуся с венгерским вином, побывали в городке Тихань, с потрясающими видами на озеро, с домиками, как куколки с камышовыми крышами, или обвешанными красным перцем, там же есть пару магазинчиков фиолетового цвета, где продают разные интересности из лаванды, особенно рекомендую джин и тоник, а любителям кофе, как мы, придутся по душе капсулы…., съели все знаменитые десерты Венгрии на берегу Балатона, прокатились по городку Кестхей, где находится дворец Фештеич! И много увидели того, что невозможно описать словами!!!! И в эту красоту нас отвезла Татьяна!!!! Спасибо Вам, за возможность почувствовать атмосферу и душу страны! Наш день был насыщенным, познавательным, оздоровительным в замечательной компании с замечательным человеком и гидом!!! Искренняя благодарность за встречу с Вами и Венгрией!!! 🙏❤️