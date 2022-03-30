Лицензированный гид высшей категории. Окончила факультет международного туризма в университете Будапешта. Больше 35 лет живу в Венгрии. Эта страна стала для меня второй Родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, в провинции и в Вене. Вас ждет качественное обслуживание, интереснейшие рассказы и легенды о венграх, жизнь, быт и культура страны, яркие впечатления от знакомства с разными сторонами многогранного города и провинции. Всегда прошу и подбадриваю путешественников задавать вопросы и комментировать, это делает экскурсию более увлекательной и содержательной, подстраиваясь под ваши интересы. Экскурсии иногда проводит мой муж Габор, профессиональный экскурсовод с безупречным знанием русского языка. Вы будете довольны. Экскурсии проводятся на комфортабельных автомобилях Мерседес класс Б и класс Е.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Большое путешествие по Венгрии
Я приготовила для вас маршрут, сочетающий удивительные пейзажи, изысканную архитектуру и очарование маленьких городов. В программе экскурсии:
Биотермальное озеро Хевиз — вы сможете искупаться в нем в любое время года. Зимой температура воды в озере около 25 градусов, а летом — до 36.
Дворец графа Фештетич — построенный в середине XVIII века на французский манер, он запомнится вам великолепием фасада и роскошью внутреннего убранства. Мы насладимся прилегающим к нему старинным парком и по желанию посетим экспозицию дворца с оригинальной обстановкой и самой красивой частной библиотекой Европы.
Полуостров и город Тихань — мы пройдем по мощеным извилистым улицам и полюбуемся очаровательными домами из вулканического туфа. Вдохнем присущий этому региону аромат лаванды, раскроем секрет тиханьского эха и рассмотрим местные поделки. А еще поднимемся на смотровую площадку средневекового аббатства с роскошными видами.
Балатонфюред — самый популярный курорт Балатона, знаменитый живописными панорамами озера и респектабельной атмосферой. Мы прогуляемся по тенистым аллеям и попробуем минеральную воду из углекислого источника. Заглянем в известную кондитерскую и отведаем любимые пирожные венгерской элиты 19 века.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Мерседес Б или Е класса
Посещение дворца Фештетич возможно только летом и при наличии времени
Входные билеты не включены в стоимость: дворец Фештичей — 8 евро, озеро Хевиз — 10-12 евро
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта