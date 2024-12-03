Мы отправимся в фантастически красивые места с застывшими вулканами, величественными горами, виноградниками и потрясающими видами северного берега «венгерского моря» — озера Балатон.
Вы побываете в идиллическом городке Тихань и на респектабельном курорте Балатонфюред, оцените графский дворец и окунетесь в теплые воды биотермального озера.
Вы побываете в идиллическом городке Тихань и на респектабельном курорте Балатонфюред, оцените графский дворец и окунетесь в теплые воды биотермального озера.
Описание экскурсии
Большое путешествие по Венгрии
Я приготовила для вас маршрут, сочетающий удивительные пейзажи, изысканную архитектуру и очарование маленьких городов. В программе экскурсии:
- Биотермальное озеро Хевиз — вы сможете искупаться в нем в любое время года. Зимой температура воды в озере около 25 градусов, а летом — до 36.
- Дворец графа Фештетич — построенный в середине XVIII века на французский манер, он запомнится вам великолепием фасада и роскошью внутреннего убранства. Мы насладимся прилегающим к нему старинным парком и по желанию посетим экспозицию дворца с оригинальной обстановкой и самой красивой частной библиотекой Европы.
- Полуостров и город Тихань — мы пройдем по мощеным извилистым улицам и полюбуемся очаровательными домами из вулканического туфа. Вдохнем присущий этому региону аромат лаванды, раскроем секрет тиханьского эха и рассмотрим местные поделки. А еще поднимемся на смотровую площадку средневекового аббатства с роскошными видами.
- Балатонфюред — самый популярный курорт Балатона, знаменитый живописными панорамами озера и респектабельной атмосферой. Мы прогуляемся по тенистым аллеям и попробуем минеральную воду из углекислого источника. Заглянем в известную кондитерскую и отведаем любимые пирожные венгерской элиты 19 века.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Мерседес Б или Е класса
- Посещение дворца Фештетич возможно только летом и при наличии времени
- Входные билеты не включены в стоимость: дворец Фештичей — 8 евро, озеро Хевиз — 10-12 евро
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1482 туристов
Лицензированный гид высшей категории. Диплом факультета международного туризма Будапештского университета. Живу в Венгрии с 1985 года. Эта страна стала для меня второй родиной. Провожу индивидуальные экскурсии в Будапеште, провинции и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ну, как же прилететь в Венгрию и не посетить Балатон и его окрестности!!!
С детства, или наверное с юности, каждый человек в СССР слышал о Балатоне и я знала, что когда-то
С детства, или наверное с юности, каждый человек в СССР слышал о Балатоне и я знала, что когда-то
+2
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И
Татьяна, спасибо большое. Высоко квалификацированный гид. Рекомендую именно эту экскурсию на целый день. В следующую поездку в Будапешт, обязательно обращусь именно к Татьяне.
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