4 отзыва оставили туристы

Лучшее время для посещения Вишеграда и Сентендре - летние месяцы июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Теплые дни позволяют насладиться панорамами и атмосферой городов в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее, что добавляет прогулкам особый шарм. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать более холодные условия.

За пределами шумного Будапешта скрываются города с богатой историей и уникальной культурой. Вишеград, с его тысячелетней крепостью и легендами о графе Дракуле, и Сентендре, где каждая улочка дышит историей сербской диаспоры, аутентичными ремеслами и неповторимыми гастрономическими традициями. Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления от вкусов местной кухни и вина, а также возможность насладиться неповторимыми пейзажами Дуная

Описание экскурсии

Вишеград: вдохновляющие панорамы и дух древности

Отъехав всего на 50 км от Будапешта, вы окажетесь в пространстве с совершенно иной исторической атмосферой и природным обаянием. Я расскажу, как город чудесным образом сохранил славянское название, почему на излучине Дуная издревле строили столько фортификационных укреплений и какая доля выпала на Вишеградскую крепость, первую версию которой возвели еще в начале 11 века! Также вы узнаете о тайнах уцелевшей башни Шаламона и ее связи с графом Дракулой, познакомитесь с историей королевской резиденции и, при желании, отведаете замечательный ароматный кофе, который здесь и вправду стоит попробовать.

Гостеприимный и колоритный Сентендре

Во втором городе сцена и декорации полностью поменяются — и перед вами будет гораздо более молодой город, основанный сербами, с другими героями, этническим составом, религиозными традициями и бытом современников. На уютных улочках, возле творческих мастерских поговорим об исконных ремеслах Сентендре. Отдельно я расскажу о гастрономическом мире, завлекающем марципановыми сокровищами, аутентичными винотеками с фруктовым бренди «палинкой», повсеместной паприкой, гусиной печенью, претендующей на статус самой «венгерской», вкусами лангоша и калача с дымком мангалицы. Кроме того, вы посетите, как минимум, один храм, где речь пойдет о православии в Венгрии. И пройдете по одной из самых узких улочек Европы к городскому холму, чтобы оценить запоминающиеся панорамы.

Организационные детали