4 отзыва оставили туристы

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Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре

Отвлечься от имперской красоты Будапешта и вдохновиться душевными городами на излучине Дуная

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

176 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Лана
Задать вопросОбычно отвечает за 57 мин.
Лана – Гид в Будапеште
За пределами урбанистического рая столицы вы откроете два обаятельных города, угнездившихся на берегах серебристого Дуная.

В средневековом Вишеграде поговорим о крепости с историей в 1000 лет, таинственной башне Шаламона и графе Дракуле.

А в сербском Сентендре — об аутентичных ремеслах, ароматной гастрономии и православной Венгрии.
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре

Что вас ожидает

Вишеград: вдохновляющие панорамы и дух древности
Отъехав всего на 50 км от Будапешта, вы окажетесь в пространстве с совершенно иной исторической атмосферой и природным обаянием. Я расскажу, как город чудесным образом сохранил славянское название, почему на излучине Дуная издревле строили столько фортификационных укреплений и какая доля выпала на Вишеградскую крепость, первую версию которой возвели еще в начале 11 века! Также вы узнаете о тайнах уцелевшей башни Шаламона и ее связи с графом Дракулой, познакомитесь с историей королевской резиденции и, при желании, отведаете замечательный ароматный кофе, который здесь и вправду стоит попробовать.

Гостеприимный и колоритный Сентендре
Во втором городе сцена и декорации полностью поменяются — и перед вами будет гораздо более молодой город, основанный сербами, с другими героями, этническим составом, религиозными традициями и бытом современников. На уютных улочках, возле творческих мастерских поговорим об исконных ремеслах Сентендре. Отдельно я расскажу о гастрономическом мире, завлекающем марципановыми сокровищами, аутентичными винотеками с фруктовым бренди «палинкой», повсеместной паприкой, гусиной печенью, претендующей на статус самой «венгерской», вкусами лангоша и калача с дымком мангалицы. Кроме того, вы посетите, как минимум, один храм, где речь пойдет о православии в Венгрии. И пройдете по одной из самых узких улочек Европы к городскому холму, чтобы оценить запоминающиеся панорамы.

Организационные детали

  • Я встречу вас в месте вашего проживания в Будапеште и после экскурсии отвезу обратно или оставлю по вашему желанию в Сентендре наслаждаться городом уже самостоятельно
  • Транспортные расходы входят в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лана
Лана
Когда-то оказавшись в этом необыкновенном городе, я полюбила его. В жизни много изучала архитектуру, социологию и историю. Художник по природе, не могу не наслаждаться любой встречей с городом. Будапешт великолепен, возможно немного строг, всегда уютен и если раскрывается, то до конца. На прогулках со мной вы проведёте время с пользой, узнаете интереснейшие исторические факты и легенды края, удивитесь многогранности характера и вкусов европейцев под мадьярским солнцем. Приезжайте! Качественное обслуживание и южное гостеприимство я вам гарантирую!
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4 отзыва оставили туристы

15 марта 2020
Лана, спасибо огромное за прекрасно проведённую экскурсию! Время проведённое с вами бесценно! Очень интересно составлен маршрут, время пролетело незаметно. мы увидели два красивейших городка в которых живут уникальные мастера, особенно впечатлил Сентендре.. Уважаемые путешественники если вы будите выбирать маршрут и экскурсовода, выбирайте Лану.
16 февраля 2020
Завершили своё путешествие экскурсией «маленькие жемчужины большой реки». После суеты большого города эти прелестные городки были тихи и приветливы. В Вышеград птицы пели по весеннему, а воздух - не передать словами. Спасибо Лане! Было так интересно, легко и доброжелательно!
18 декабря 2019
Экскурсия для тех, кто уже насытился Будапештом и хочется "пощупать" окрестности. В наше путешествие в ноябре мы захватили все времена года: и лето с её жарким солнышком и весну с птичками, и осень с дождиком и зиму, причём настоящую такую... русскую зиму. Поэтому возникли некоторые трудности при посещении крепости Вишеграда, мы в неё не попали, так как работники закрыли её в целях безопасности, но зато какая красотища была вокруг: лес вокруг в шапках снега. Потрясно :) Зато посещение Сентендре компенсировал всё с лихвой. Сентендре - это совершенно другой Будапешт. В начале XX века это был город художников и людей искусства. Здесь уютно, небольшие домики с черепичными крышами, улочки уже были украшены к Новому году. Это приятное ощущения праздника. :-) Мне как человеку, увлекающимся керамикой, пришлось это место по вкусу, мы также посетили музей Маргит Ковач. Это, наверное, самое запоминающееся из этой поездки. Лана, спасибо за организацию экскурсии, за то, что была нашим проводником по Будапешту. :-) Также отдельное спасибо за отзывчивость и за помощь, когда у нас возникли проблемы в бронировании места кафе.
12 декабря 2019
Большое спасибо Светлане за хорошо проделанную работу и за искреннее внимание к своим подопечным во время экскурсии. Именно чуткость, понимание запросов, уровня подготовки к восприятию материала слушателем и умение отозваться на это превращает труд гида из ремесла в мастерство.

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