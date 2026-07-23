4 отзыва оставили туристы

Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
За пределами шумного Будапешта скрываются города с богатой историей и уникальной культурой.
Вишеград, с его тысячелетней крепостью и легендами о графе Дракуле, и Сентендре, где каждая улочка дышит историей сербской диаспоры, аутентичными ремеслами и неповторимыми гастрономическими традициями.
Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления от вкусов местной кухни и вина, а также возможность насладиться неповторимыми пейзажами Дуная
Лучшее время для посещения Вишеграда и Сентендре - летние месяцы июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Теплые дни позволяют насладиться панорамами и атмосферой городов в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее, что добавляет прогулкам особый шарм. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать более холодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Вишеградская крепость
Башня Шаламона
Королевская резиденция
Творческие мастерские
Винотеки
Храмы
Описание экскурсии
Вишеград: вдохновляющие панорамы и дух древности
Отъехав всего на 50 км от Будапешта, вы окажетесь в пространстве с совершенно иной исторической атмосферой и природным обаянием. Я расскажу, как город чудесным образом сохранил славянское название, почему на излучине Дуная издревле строили столько фортификационных укреплений и какая доля выпала на Вишеградскую крепость, первую версию которой возвели еще в начале 11 века! Также вы узнаете о тайнах уцелевшей башни Шаламона и ее связи с графом Дракулой, познакомитесь с историей королевской резиденции и, при желании, отведаете замечательный ароматный кофе, который здесь и вправду стоит попробовать.
Гостеприимный и колоритный Сентендре
Во втором городе сцена и декорации полностью поменяются — и перед вами будет гораздо более молодой город, основанный сербами, с другими героями, этническим составом, религиозными традициями и бытом современников. На уютных улочках, возле творческих мастерских поговорим об исконных ремеслах Сентендре. Отдельно я расскажу о гастрономическом мире, завлекающем марципановыми сокровищами, аутентичными винотеками с фруктовым бренди «палинкой», повсеместной паприкой, гусиной печенью, претендующей на статус самой «венгерской», вкусами лангоша и калача с дымком мангалицы. Кроме того, вы посетите, как минимум, один храм, где речь пойдет о православии в Венгрии. И пройдете по одной из самых узких улочек Европы к городскому холму, чтобы оценить запоминающиеся панорамы.
Организационные детали
Я встречу вас в месте вашего проживания в Будапеште и после экскурсии отвезу обратно или оставлю по вашему желанию в Сентендре наслаждаться городом уже самостоятельно
Транспортные расходы входят в стоимость
Дополнительно оплачиваются еда и напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 927 туристов
Когда-то оказавшись в этом необыкновенном городе, я полюбила его. В жизни много изучала архитектуру, социологию и историю. Художник по природе, не могу не наслаждаться любой встречей с городом. Будапешт великолепен, читать дальшеуменьшить
возможно немного строг, всегда уютен и если раскрывается, то до конца. На прогулках со мной вы проведёте время с пользой, узнаете интереснейшие исторические факты и легенды края, удивитесь многогранности характера и вкусов европейцев под мадьярским солнцем. Приезжайте! Качественное обслуживание и южное гостеприимство я вам гарантирую!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
прекрасная поездка! интересный Вышеград-уникальные виды с крепости на излучину Дуная, красивый Сентэндре-колоритный, со множеством творческих лавочек и мастерских,марципановым музеем (там даже сам Парламент из марципана сотворили😁 и королевскую корону в масштабе 1:1). В общем,поездкой довольны и дети, и взрослые👍
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Александра
очень комфортная поезда, интересная экскурсия, подача информации понятна. однозначно рекомендую!
Лана
Ответ организатора:
Благодарю, Вас, Александра, за прекрасный отзыв. Рада была знакомству. Спасибо за интерес и доброжелательность. Ваше внимание и заинтересованность позволили мне почувствовать настоящую радость от своей работы. Надеюсь на новые встречи. Светлана.
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О
Оксана
Отличная экскурсия!!! Профессионально, легко и познавательно. Время пролетело незаметно,не смотря на то, что экскурсия по продолжительности была больше 6ти часов. Лана очень позитивная и с великолепным чувством юмора! Было ощущение, что знакомы давно. Рекомендуем!!! Путешественницы из Таллинна.
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А
Александр
Спасибо большое за приятные впечатления! ✌️
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Н
Наталия
Огромное спасибо Лане за чудесную экскурсию, прекрасную организацию и общение! Вид Дуная потрясающий! Улочки Сентендре завораживают. Лана, огромная благодарность! Мы обязательно вернёмся!!!
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Елена
Спасибо, Лана за душевную обстановку на экскурсии. Мило, камерно, красиво и познавательно! Рекомендую эту экскурсию.
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