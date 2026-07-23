4 отзыва оставили туристы

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Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре

Познакомьтесь с сокровищами Венгрии вне Будапешта: мистический Вишеград и колоритный Сентендре ждут вас
За пределами шумного Будапешта скрываются города с богатой историей и уникальной культурой.

Вишеград, с его тысячелетней крепостью и легендами о графе Дракуле, и Сентендре, где каждая улочка дышит историей сербской диаспоры, аутентичными ремеслами и неповторимыми гастрономическими традициями.

Эта экскурсия подарит вам не только новые знания, но и незабываемые впечатления от вкусов местной кухни и вина, а также возможность насладиться неповторимыми пейзажами Дуная
5
37 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в средневековую историю Вишеграда
  • 🍷 Дегустация аутентичных венгерских напитков
  • 🏞 Незабываемые панорамы Дуная
  • 🖼 Знакомство с ремеслами Сентендре
  • ⛪ Посещение православных храмов
  • 🍽 Вкусная венгерская кухня

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Вишеграда и Сентендре - летние месяцы июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. Теплые дни позволяют насладиться панорамами и атмосферой городов в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также благоприятна, но может быть немного прохладнее, что добавляет прогулкам особый шарм. Зимой посещение возможно, но стоит учитывать более холодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре
Маленькие жемчужины большой реки: Вишеград и Сентендре

Что можно увидеть

  • Вишеградская крепость
  • Башня Шаламона
  • Королевская резиденция
  • Творческие мастерские
  • Винотеки
  • Храмы

Описание экскурсии

Вишеград: вдохновляющие панорамы и дух древности

Отъехав всего на 50 км от Будапешта, вы окажетесь в пространстве с совершенно иной исторической атмосферой и природным обаянием. Я расскажу, как город чудесным образом сохранил славянское название, почему на излучине Дуная издревле строили столько фортификационных укреплений и какая доля выпала на Вишеградскую крепость, первую версию которой возвели еще в начале 11 века! Также вы узнаете о тайнах уцелевшей башни Шаламона и ее связи с графом Дракулой, познакомитесь с историей королевской резиденции и, при желании, отведаете замечательный ароматный кофе, который здесь и вправду стоит попробовать.

Гостеприимный и колоритный Сентендре

Во втором городе сцена и декорации полностью поменяются — и перед вами будет гораздо более молодой город, основанный сербами, с другими героями, этническим составом, религиозными традициями и бытом современников. На уютных улочках, возле творческих мастерских поговорим об исконных ремеслах Сентендре. Отдельно я расскажу о гастрономическом мире, завлекающем марципановыми сокровищами, аутентичными винотеками с фруктовым бренди «палинкой», повсеместной паприкой, гусиной печенью, претендующей на статус самой «венгерской», вкусами лангоша и калача с дымком мангалицы. Кроме того, вы посетите, как минимум, один храм, где речь пойдет о православии в Венгрии. И пройдете по одной из самых узких улочек Европы к городскому холму, чтобы оценить запоминающиеся панорамы.

Организационные детали

  • Я встречу вас в месте вашего проживания в Будапеште и после экскурсии отвезу обратно или оставлю по вашему желанию в Сентендре наслаждаться городом уже самостоятельно
  • Транспортные расходы входят в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана
Лана — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 927 туристов
Когда-то оказавшись в этом необыкновенном городе, я полюбила его. В жизни много изучала архитектуру, социологию и историю. Художник по природе, не могу не наслаждаться любой встречей с городом. Будапешт великолепен,
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возможно немного строг, всегда уютен и если раскрывается, то до конца. На прогулках со мной вы проведёте время с пользой, узнаете интереснейшие исторические факты и легенды края, удивитесь многогранности характера и вкусов европейцев под мадьярским солнцем. Приезжайте! Качественное обслуживание и южное гостеприимство я вам гарантирую!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
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3
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Татьяна
прекрасная поездка! интересный Вышеград-уникальные виды с крепости на излучину Дуная, красивый Сентэндре-колоритный, со множеством творческих лавочек и мастерских,марципановым музеем (там даже сам Парламент из марципана сотворили😁 и королевскую корону в масштабе 1:1). В общем,поездкой довольны и дети, и взрослые👍
прекрасная поездка! интересный Вышеград-уникальные виды с крепости на излучину Дуная, красивый Сентэндре-колоритный, со множеством творческих лавочек
прекрасная поездка! интересный Вышеград-уникальные виды с крепости на излучину Дуная, красивый Сентэндре-колоритный, со множеством творческих лавочек
прекрасная поездка! интересный Вышеград-уникальные виды с крепости на излучину Дуная, красивый Сентэндре-колоритный, со множеством творческих лавочек
прекрасная поездка! интересный Вышеград-уникальные виды с крепости на излучину Дуная, красивый Сентэндре-колоритный, со множеством творческих лавочек
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Александра
очень комфортная поезда, интересная экскурсия, подача информации понятна. однозначно рекомендую!
очень комфортная поезда, интересная экскурсия, подача информации понятна. однозначно рекомендую!
очень комфортная поезда, интересная экскурсия, подача информации понятна. однозначно рекомендую!
очень комфортная поезда, интересная экскурсия, подача информации понятна. однозначно рекомендую!
очень комфортная поезда, интересная экскурсия, подача информации понятна. однозначно рекомендую!
Лана
Лана
Ответ организатора:
Благодарю, Вас, Александра, за прекрасный отзыв. Рада была знакомству. Спасибо за интерес и доброжелательность. Ваше внимание и заинтересованность позволили мне почувствовать настоящую радость от своей работы. Надеюсь на новые встречи. Светлана.
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О
Отличная экскурсия!!! Профессионально, легко и познавательно. Время пролетело незаметно,не смотря на то, что экскурсия по продолжительности была больше 6ти часов.
Лана очень позитивная и с великолепным чувством юмора! Было ощущение, что знакомы давно.
Рекомендуем!!!
Путешественницы из Таллинна.
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А
Спасибо большое за приятные впечатления! ✌️
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Н
Огромное спасибо Лане за чудесную экскурсию, прекрасную организацию и общение! Вид Дуная потрясающий! Улочки Сентендре завораживают. Лана, огромная благодарность! Мы обязательно вернёмся!!!
Огромное спасибо Лане за чудесную экскурсию, прекрасную организацию и общение! Вид Дуная потрясающий! Улочки Сентендре завораживают.
Огромное спасибо Лане за чудесную экскурсию, прекрасную организацию и общение! Вид Дуная потрясающий! Улочки Сентендре завораживают.
Огромное спасибо Лане за чудесную экскурсию, прекрасную организацию и общение! Вид Дуная потрясающий! Улочки Сентендре завораживают.
Огромное спасибо Лане за чудесную экскурсию, прекрасную организацию и общение! Вид Дуная потрясающий! Улочки Сентендре завораживают.
Огромное спасибо Лане за чудесную экскурсию, прекрасную организацию и общение! Вид Дуная потрясающий! Улочки Сентендре завораживают.
Огромное спасибо Лане за чудесную экскурсию, прекрасную организацию и общение! Вид Дуная потрясающий! Улочки Сентендре завораживают.
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Елена
Спасибо, Лана за душевную обстановку на экскурсии. Мило, камерно, красиво и познавательно! Рекомендую эту экскурсию.
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