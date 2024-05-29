Очень понравилась экскурсия, все факты истории были расказаны Анатолием легко и не скучно. Благодаря автомобилю увидели много достопримечательностей в Будапеште и при этом совсем не устали. Всем рекомендую!

Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.

многосторонние реалии современной жизни и умеет все это совместить с рассказом о Будапеште и о Венгрии. Сама экскурсия спланирована очень умно, совмещая авто- и пешеходные передвижения. В отличие от экскурсовода старой закалки, который просто озвучивал некий стандартный набор фактов (посмотрите направо, посмотрите налево) здесь все время ощущается личность самого рассказчика, и это соединение истории и её современного осмысления и связи с ней делает экскурсию вдвойне интересной.

Впервые побывали в Будапеште и очень рады, что в первый же день, не торопясь и впечатляясь, прогулялись по городу с

Сусанной. Экскурсия очень информативная, Сусанна рассказала нам о самых разных аспектах истории и современности прекрасного Будапешта. Увидели множество достопримечательностей, побывали в разных районах, получили море практических лайфхаков. В общем, экскурсией очень довольны и рекомендуем прогулку с Сусанной всем, кто собирается посетить Будапешт.

Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.

О Ольга

Анжелика прекрасный гид! Очень интересно рассказала историю страны, много показала и сама очень легкий в общении человек! Не заметили как пролетело время. Очень рекомендуем экскурсию от Анжелики! Спасибо ей огромное за наслаждение, которое она нам доставила!!!