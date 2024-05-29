Экскурсии по паркам Будапешта

Найдено 14 экскурсий в категории «Парки» в Будапеште на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
39 отзывов
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
«А еще — парк Городская роща, Цепной мост, дворец Александра и собор святого Матьяша, одно из красивейших сооружений города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
150 за всё до 4 чел.
Будапешт - любовь с первого взгляда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
«Покажу самую большую купальню Европы, здание Национального банка, цирк и парк аттракционов»
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
195 за всё до 7 чел.
Ну как не полюбить Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
43 отзыва
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
«По дороге полюбуетесь помпезными зданиями Пешта 19 века, заглянете в парк Варошлигет, где посетите замок Хуньяди»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
210 за всё до 4 чел.
Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
«Остановиться у кондитерской и вдохнуть аромат кофе и свежей выпечки — а потом присесть с мороженым в парке или у фонтана, рассматривать прохожих, фотографировать, восхищаться, удивляться, сравнивать…»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от 107 за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Будапештом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
«Знакомство с Будапештом начнется с площади Героев и парка Варошлигет, где я покажу вам замок Вайдахуняд и знаменитую купальню Сечени»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Величественный Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
«Кроме того, увидите парадный проспект Андраши, площадь Героев, живописный парк Варошлигет и сказочный замок Вайдахуняд»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
220 за всё до 4 чел.
По неизведанному Будапешту на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
«Мы навестим Стива Джобса в парке Графисофт, увидим самый большой «Кубик Рубика»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 125 за всё до 10 чел.
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
«Представите, как в 19 веке здесь отдыхали знаменитости, узнаете о престижной парусной регате и о появлении мемориального парка»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
450 за всё до 7 чел.
Будапешт: знакомство с городом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
«В парке также находится знаменитая купальня Сечени — комплекс бассейнов с термальной водой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
«Знакомство с курортами Балатона начнем с городка Тихань в национальном парке на одноименном полуострове»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
69 отзывов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
«С первых минут в городе парков и дворцов вы погрузитесь в его прошлое и будете любоваться богатым наследием»
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
100 за человека
Три жемчужины Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
«Три брата близнеца — один у музея и двое на входе в детском парке несут службу, и еще парочка спряталась во дворе центральной библиотеки»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 3 чел.
Еврейский Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«На территории комплекса посетите еврейский музей, парк Рауля Валленберга и увидите Дерево жизни, на лепестках которого выгравированы имена евреев, погибших в период Холокоста»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
160 за всё до 7 чел.
Главное в Будапеште за 4 часа
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«В парке находится знаменитая купальня Сечени: комплекс бассейнов и ванн с термальной водой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
230 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Добрыня
    29 мая 2024
    Ну как не полюбить Будапешт
    Всё очень понравилось! Большое спасибо!
  • M
    Maxim
    26 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
  • Г
    Галина
    26 мая 2024
    Будапешт - первая встреча
    Очень понравилась экскурсия, все факты истории были расказаны Анатолием легко и не скучно. Благодаря автомобилю увидели много достопримечательностей в Будапеште и при этом совсем не устали. Всем рекомендую!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
  • I
    Igor
    21 мая 2024
    Будапешт - первая встреча
    Анатолий обладает всеми качествами, необходимыми для идеального гида. Артистичен, отлично знает свой материал, глубоко знает историю в целом, а также
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    многосторонние реалии современной жизни и умеет все это совместить с рассказом о Будапеште и о Венгрии. Сама экскурсия спланирована очень умно, совмещая авто- и пешеходные передвижения. В отличие от экскурсовода старой закалки, который просто озвучивал некий стандартный набор фактов (посмотрите направо, посмотрите налево) здесь все время ощущается личность самого рассказчика, и это соединение истории и её современного осмысления и связи с ней делает экскурсию вдвойне интересной.

  • I
    Inna
    20 мая 2024
    Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
    Впервые побывали в Будапеште и очень рады, что в первый же день, не торопясь и впечатляясь, прогулялись по городу с
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    Сусанной. Экскурсия очень информативная, Сусанна рассказала нам о самых разных аспектах истории и современности прекрасного Будапешта. Увидели множество достопримечательностей, побывали в разных районах, получили море практических лайфхаков. В общем, экскурсией очень довольны и рекомендуем прогулку с Сусанной всем, кто собирается посетить Будапешт.

  • А
    Алина
    16 мая 2024
    Будапешт - первая встреча
    Спасибо большое! Получили настоящее удовольствие от знакомства с Будапештом в компании Анатолия. Всем рекомендуем
  • M
    Mark
    15 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
  • Д
    Денис
    9 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    Динамичная, не перегруженная историческими факторами экскурсия. Нам понравилось. Рекомендуем.
  • О
    Ольга
    8 мая 2024
    Будапешт - любовь с первого взгляда
    Анжелика прекрасный гид! Очень интересно рассказала историю страны, много показала и сама очень легкий в общении человек! Не заметили как пролетело время. Очень рекомендуем экскурсию от Анжелики! Спасибо ей огромное за наслаждение, которое она нам доставила!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Будапешт - первая встреча
  2. Будапешт - любовь с первого взгляда
  3. Ну как не полюбить Будапешт
  4. Пешком по Буде и Пешту - не торопясь и впечатляясь
  5. Теплая встреча с Будапештом
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Парки" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 100 до 450. Туристы уже оставили гидам 436 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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