1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
«А еще — парк Городская роща, Цепной мост, дворец Александра и собор святого Матьяша, одно из красивейших сооружений города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
«Покажу самую большую купальню Европы, здание Национального банка, цирк и парк аттракционов»
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ну как не полюбить Будапешт»: История в каждом шаге
Погрузитесь в великолепие Будапешта: от Панонии до наших дней, наслаждаясь уникальными историями и видами
Начало: У вашего отеля
«По дороге полюбуетесь помпезными зданиями Пешта 19 века, заглянете в парк Варошлигет, где посетите замок Хуньяди»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по Буде и Пешту: экскурсия с локальным гидом
Знакомство с Будапештом в ритме города: исторические памятники, уютные кафе и панорамные виды
«Остановиться у кондитерской и вдохнуть аромат кофе и свежей выпечки — а потом присесть с мороженым в парке или у фонтана, рассматривать прохожих, фотографировать, восхищаться, удивляться, сравнивать…»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
«Знакомство с Будапештом начнется с площади Героев и парка Варошлигет, где я покажу вам замок Вайдахуняд и знаменитую купальню Сечени»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Величественный Будапешт
Главные достопримечательности, прошлое и настоящее города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В холле вашего отеля
«Кроме того, увидите парадный проспект Андраши, площадь Героев, живописный парк Варошлигет и сказочный замок Вайдахуняд»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По неизведанному Будапешту на велосипеде
Открыть секреты античного Аквинкума, прокатиться по улицам Обуды и оценить венгерскую кухню
Начало: В районе острова Маргит
«Мы навестим Стива Джобса в парке Графисофт, увидим самый большой «Кубик Рубика»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
«Представите, как в 19 веке здесь отдыхали знаменитости, узнаете о престижной парусной регате и о появлении мемориального парка»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
«В парке также находится знаменитая купальня Сечени — комплекс бассейнов с термальной водой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
«Знакомство с курортами Балатона начнем с городка Тихань в национальном парке на одноименном полуострове»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Будапешт - Вена: поездка в столицу Австрии
Узнать историю и увидеть достопримечательности блистательного города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в отель Ритц-Карлтон
«С первых минут в городе парков и дворцов вы погрузитесь в его прошлое и будете любоваться богатым наследием»
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
«Три брата близнеца — один у музея и двое на входе в детском парке несут службу, и еще парочка спряталась во дворе центральной библиотеки»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«На территории комплекса посетите еврейский музей, парк Рауля Валленберга и увидите Дерево жизни, на лепестках которого выгравированы имена евреев, погибших в период Холокоста»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«В парке находится знаменитая купальня Сечени: комплекс бассейнов и ванн с термальной водой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДобрыня29 мая 2024Всё очень понравилось! Большое спасибо!
- MMaxim26 мая 2024На наш взгляд лучшее соотношение цена/качество. Обширная экскурсия охватывает все основные достопримечательности. Очень рекомендуем. Максим и Лена
- ГГалина26 мая 2024Очень понравилась экскурсия, все факты истории были расказаны Анатолием легко и не скучно. Благодаря автомобилю увидели много достопримечательностей в Будапеште и при этом совсем не устали. Всем рекомендую!
- ЕЕвгения24 мая 2024Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
- IIgor21 мая 2024Анатолий обладает всеми качествами, необходимыми для идеального гида. Артистичен, отлично знает свой материал, глубоко знает историю в целом, а также
- IInna20 мая 2024Впервые побывали в Будапеште и очень рады, что в первый же день, не торопясь и впечатляясь, прогулялись по городу с
- ААлина16 мая 2024Спасибо большое! Получили настоящее удовольствие от знакомства с Будапештом в компании Анатолия. Всем рекомендуем
- MMark15 мая 2024Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
- ДДенис9 мая 2024Динамичная, не перегруженная историческими факторами экскурсия. Нам понравилось. Рекомендуем.
- ООльга8 мая 2024Анжелика прекрасный гид! Очень интересно рассказала историю страны, много показала и сама очень легкий в общении человек! Не заметили как пролетело время. Очень рекомендуем экскурсию от Анжелики! Спасибо ей огромное за наслаждение, которое она нам доставила!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Парки»
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