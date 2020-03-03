48 отзывов оставили туристы

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Золотое кольцо Венгрии

Побывать в древней столице Эстергом, королевской резиденции Вишеград и уютном Сентэндре

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча около вашего отеля
  • Заказать экскурсию

280 за экскурсию

У этой экскурсии48 отзывов
5
Иштван
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
Иштван – Гид в Будапеште
Эта автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ познакомит вас с 3 старинными городами вблизи Будапешта, каждый из которых по-своему раскроет историю 📖, культуру и колорит Венгрии.

Вы посетите грандиозную Базилику святого Адальберта и узнаете об истоках Венгерского королевства.

Побываете в замке Вишеград, где вершились судьбы страны и был заточен легендарный Влад Цепеш.

А прогуливаясь по мощеным улочкам Сентэндре, полюбуетесь колоритными домами и заглянете в сувенирные лавочки.
Золотое кольцо Венгрии
Золотое кольцо Венгрии

Что вас ожидает

Древняя венгерская столица Эстергам
Вы побываете в знаковом городе Эстергом, который долгое время был столицей венгерского феодального государства. Именно здесь родился, принял крещение и был коронован основатель королевства святой благоверный Стефан. Эстергом по сей день является центром католицизма в Венгрии — и вы сами в этом убедитесь, посетив крупнейшую в стране Базилику святого Адальберта, поражающую красотой и масштабами. Здесь находится самый большой в мире алтарный образ, написанный на цельном куске холста, а в крипте базилики похоронены многие выдающиеся деятели венгерской истории.

Замок Вишеград — резиденция королей
Расположенный на крутом высоком берегу Дуная замок Вишеград когда-то оберегал одноимённый город, который в 14-15 веках был столицей венгерского королевства. Вы пройдете по местам, где на протяжении двух столетий жили короли Венгрии, увидите точную копию Святой Короны — главной реликвии страны, осмотрите башню Соломона, в которой по преданию был заключен сам Влад Дракула. Музей замка поведает вам о «встрече в верхах» — совещании в 1335 году королей Чехии, Польши и Венгрии, результатом которого стал их военный союз. Не менее интересной будет экспозиция средневекового оружия и охоты. А с вершины горы у замка вам откроется потрясающий пейзаж излучины Дуная.

Прогулка по колоритному Сентэндре
Последняя остановка — атмосферный и немного лубочный городок Сентэндре. На облик и архитектуру этого уникального города сильно повлияли православные сербские беженцы, спасавшиеся здесь от нашествия Османской империи. Вы прогуляетесь по узким мощеным улочкам, полюбуетесь яркими старинными домами и храмами, заглянете в многочисленные сувенирные лавки. Также мы посетим музей Марципана и музей Рождества с коллекцией старинных ёлочных игрушек прошлого века. А если проголодаетесь, на обед мы можем остановиться в старейшем частном ресторане Венгрии с вкуснейшей домашней кухней.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле VW Passat, в котором удобно могут разместиться максимум 4 гостя
  • По предварительной договоренности за дополнительную плату экскурсию можно провести и для групп до 14 человек (на микроавтобусе)

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Базилику, музеи, дегустация вина и обед не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно
  • Продолжительность экскурсии рассчитана без дополнительных опций, за включение каждой из них в маршрут нужно будет доплатить в конце экскурсии (10 евро за каждую опцию)

Дополнительные опции

  • По пути в Эстергом можем завернуть к часовне-усыпальнице великой княгини Александры Павловны, любимой внучки Екатерины Великой
  • После посещения базилики в Эстергоме мы можем по мосту пересечь шенгенскую границу со Словакией, чтобы сделать великолепные снимки базилики с противоположного берега
  • Дегустация в Сентэндре венгерских вин и крепких напитков — палинки
Золотое кольцо Венгрии
Золотое кольцо Венгрии
Золотое кольцо Венгрии
Золотое кольцо Венгрии
Золотое кольцо Венгрии
Золотое кольцо Венгрии
Золотое кольцо Венгрии
Золотое кольцо Венгрии
Золотое кольцо Венгрии
Золотое кольцо Венгрии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала около вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иштван
Иштван
Приветствую вас! Меня зовут Иштван. Я коренной венгр, по профессии дипломат, проживший в в Москве, Киеве и Алматы в общей сложности 23 года. Для меня русский язык — второй родной. Буду рад познакомить вас с историей, культурой, традициями, достопримечательностями и кухней моей Родины. Учитывая ваши индивидуальные запросы, готов подробно рассказать вам о различных аспектах жизни Венгрии и венгров. Постараюсь наполнить ваше пребывание массой позитивных впечатлений, чтобы у вас возникло желание вернуться в Венгрию ещё не один раз.
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48 отзывов оставили туристы

3 марта 2020
Добрый день. Хочу поделиться впечатлениями о экскурсионном маршруте "Золотое кольцо Венгрии" по которому нас провел наш гид Иштван. Очень интересная экскурсия, которая охватывает три города, каждый из которых на определенном этапе истории Венгрии внес свой немалый вклад в развитие Венгерского Государства. Иштван очень доходчиво, на чистейшем русском языке познакомил нас с историей Венгрии от истоков до современных дней. Иштван очень тактичный и внимательный гид. Он помог нам с выбором подарков, порекомендовал ресторан. Экскурсия проходила в спокойном режиме, мы никуда не бежали и не торопились, как бывает при больших экскурсионных группах, но тем не менее, мы все успели посмотреть, и ровно в запланированное время вернулись в отель. Большое Вам спасибо, Иштван!
26 февраля 2020
Будапешт - интересный и красивый город, но, если у вас есть время и возможность, чтобы составить впечатление о Венгрии, стоит съездить на экскурсию по Золотому кольцу. Сами бы мы вряд ли с сыном добрались до тех мест) Иштван в спокойном режиме, на отличном русском рассказал вводные по древней и современной истории Венгрии. Было интересно. Сейчас, когда заглянула в описание экскурсии, увидела, что в Вышеграде мы, к сожалению, не зашли внутрь "расположенного на крутом высоком берегу Дуная замка Вишеград, который когда-то оберегал одноимённый город, который в 14-15 веках был столицей венгерского королевства. Не увидели копию Святой Короны — главной реликвии страны, не осмотрели башню Соломона, в которой по преданию был заключен сам Влад Дракула (что особенно жаль). Собственно, не зашли в Музей замка и не увидели экспозицию средневекового оружия и охоты. Февраль сложный для открытых экскурсий месяц, но все равно, в целом, экскурсию рекомендую, хотя по Вышеграду - жаль.
13 февраля 2020
Большое спасибо за увлекательную экскурсию! Интересный и насыщенный день, советую всем!
3 февраля 2020
Мы были на экскурсии "Золотое кольцо Венгрии" 28. 01. 2020. Экскурсовод - Иштван. Хочу отметить его высокий профессионализм. Несмотря на пасмурную погоду, Иштван сумел сделать экскурсию увлекательной и запоминающейся. Иштван является замечательным культурным посредником между гражданами Венгрии и России. Владимир Мартынюк, Москва.
23 января 2020
При поиске загородной экскурсии выбрали "Золотое кольцо Венгрии", которую проводит Иштван. К сожалению, в нужные нам даты он был занят. Иштван изменил свои планы и организовал для нас незабываемый день, за что мы очень благодарны!!! Прекрасный русский язык, глубокое знание истории, деликатность, внимательность позволили нам в полной мере узнать историю, традиции Венгрии и чувствовать себя абсолютно комфортно. Иштван заранее побеспокоился и заказал нам столик в ресторане, кухня которого превзошла все наши ожидания! От всей нашей компании большой привет и наилучшие пожелания!!!
17 января 2020
Великолепный, образный русский язык, прекрасное знание истории, интеллигентность и тактичность экскурсовода Иштвана позволили нашей небольшой группе друзей насладиться этой поездкой, несмотря на холодную зимнюю погоду. Маршрут хорошо продуман, во время переездов Иштван очень доступно и интересно рассказывает историю Венгрии. Большое Спасибо.
28 декабря 2019
Были вчера с семьей на этой экскурсии. Все очень и очень понравилось. Всем рекомендую.
12 декабря 2019
Добрый день. Иштван один из лучших гидов которых я встречал, а видел я их немало, поверьте. Всё очень информативно, интересно и красочно. С нами был 21 летний ребёнок которому тоже очень понравилось. Спасибо Иштван.
30 ноября 2019
Познавательная, многогранная экскурсия. Замечательный гид ! Доступная и запоминающаяся подача информации. Выражаем огромную благодарность и признательность за увлекательное путешествие во времени!
23 ноября 2019
Иштван самый грамотный рассказчик из всех с кем нам приходилось общаться!Знание истории, доступное изложение фактов, обходя острые углы, грамотная речь переплетённая с тонким юмором сделало незабываемой нашу поездку!Влюбил нас в Венгрию всего за один день. СПАСИБО за непередаваемые эмоции!!!
Ещё 38 отзывов

Иштван проводит ещё 4 экскурсии

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280 за экскурсию
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