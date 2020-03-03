48 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Древняя венгерская столица Эстергам

Вы побываете в знаковом городе Эстергом, который долгое время был столицей венгерского феодального государства. Именно здесь родился, принял крещение и был коронован основатель королевства святой благоверный Стефан. Эстергом по сей день является центром католицизма в Венгрии — и вы сами в этом убедитесь, посетив крупнейшую в стране Базилику святого Адальберта, поражающую красотой и масштабами. Здесь находится самый большой в мире алтарный образ, написанный на цельном куске холста, а в крипте базилики похоронены многие выдающиеся деятели венгерской истории.

Замок Вишеград — резиденция королей

Расположенный на крутом высоком берегу Дуная замок Вишеград когда-то оберегал одноимённый город, который в 14-15 веках был столицей венгерского королевства. Вы пройдете по местам, где на протяжении двух столетий жили короли Венгрии, увидите точную копию Святой Короны — главной реликвии страны, осмотрите башню Соломона, в которой по преданию был заключен сам Влад Дракула. Музей замка поведает вам о «встрече в верхах» — совещании в 1335 году королей Чехии, Польши и Венгрии, результатом которого стал их военный союз. Не менее интересной будет экспозиция средневекового оружия и охоты. А с вершины горы у замка вам откроется потрясающий пейзаж излучины Дуная.

Прогулка по колоритному Сентэндре

Последняя остановка — атмосферный и немного лубочный городок Сентэндре. На облик и архитектуру этого уникального города сильно повлияли православные сербские беженцы, спасавшиеся здесь от нашествия Османской империи. Вы прогуляетесь по узким мощеным улочкам, полюбуетесь яркими старинными домами и храмами, заглянете в многочисленные сувенирные лавки. Также мы посетим музей Марципана и музей Рождества с коллекцией старинных ёлочных игрушек прошлого века. А если проголодаетесь, на обед мы можем остановиться в старейшем частном ресторане Венгрии с вкуснейшей домашней кухней.