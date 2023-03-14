Бодрогкерестур (Bodrogkeresztúr, Yiddish: קערעסטיר)
Живописная деревня Бодрог — одна из достопримечательностей еврейского паломнического маршрута. Мемориальный дом, построенный в бывшей резиденции Реб Штайнер Сайе, знаменитого чудо-раввина еврейской общины, стал популярным местом паломничества, равно как и его могила на еврейском кладбище на склоне холма Дерешла.
Паломнический маршрут «Csodarabbik útja», инициированный Объединенной венгерской израильской религиозной общиной (EMIH) и созданный при поддержке Европейского Союза, является крупнейшим еврейским паломническим маршрутом в Венгрии. 150-километровый паломнический маршрут, охватывающий 10 населенных пунктов, проходит через еврейские мемориалы. В доме раввина также были созданы интерактивная выставка, кошерная кухня и жилая зона:
Mád – Tarcal – Tokaj – Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Sárospatak – Sátoraljaújhely – Erdőbénye – Abaújszántó – Tállya – Mád.
Маршрут предлагает посещение могил самых известных хасидских ребе и мест их деятельности.
Трансфер:
Будапешт (город или аэропорт) — Бодрогкерестур (Bodrogkeresztúr)
В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание:
- в аэропорту 1 час.
- по адресу 15 мин.
- Ребенок любого возраста считается пассажиром.
- 1 детское кресло предоставляется бесплатно.
По запросу и за дополнительную плату возможно:
- ожидание в Бодрогкерестуре и возвращение обратно в Будапешт.
- посещение нескольких населенных пунктов паломнического маршрута.
Предоставляется транспорт различной категории и вместимости:
Легковой автомобиль класса Стандарт:
Skoda Octavia, Ford Focus, Opel Insignia.
Микроавтобус класса Стандарт:
Opel Vivaro, Renault Trafic, Ford Transit.
Автобус до 18 пассажиров:
Mercedes Sprinter, IVECO.
Автобус до 49 пассажиров:
Volvo9500, Setra, Mercedes Tourismo.
По запросу за дополнительную плату можем предоставить автомобиль
бизнес класса или премиум класса
Business Class:
- Mercedes Benz E Class.
- Audi 6.
- BMW 7.
- Mercedes Benz V Class Van 7 pax.
Premium Class:
- Mercedes Benz S Class 2019.
- Mercedes Benz S Class 2022.
- Mercedes-Maybach S 680.
Minibus:
- Mercedes Benz Sprinter VIP Jet 8 pax.
- Mercedes Benz Sprinter VIP 20 pax.
- Встреча пассажиров (в городе).
- В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 15 минут.
- Водитель встретит вас с табличкой по указанному адресу.
- Встреча пассажиров (в аэропорту).
- В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 1 час.
Место встречи зависит от класса заказанного трансфера:
- стандарт или автобус: водитель ждет на парковке аэропорта и подъезжает к терминалу по звонку.
- представительский класс: водитель встретит вас с табличкой в зале прилета.
- Просим позвонить или отправить смс, когда вы пройдете все контроли в аэропорту и получите багаж: либо на телефон диспетчера (говорит по-русски), либо водителю. Телефоны мы сообщим дополнительно после заказа.
Обязательно проверьте правильность номера вашего телефона, указанного в заказе: водитель отправит вам сообщение на этот номер
При заказе автомобиля класса стандарт возможна встреча пассажиров с табличкой в зале прилета, в этом случае необходимо доплатить за парковку: 10€/30 минут ожидания
Багаж
Длина, ширина и высота стандартного багажа в сумме не должны превышать 158 сантиметров
На одного пассажира — 1 чемодан и 1 место для ручной клади. Если у вас больше багажа, пожалуйста, свяжитесь с нами в переписке.
Также просим предупреждать, если вы везете нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т. д.) — наш менеджер подскажет, какой класс авто вам выбрать
Если путешествуете с ребенком
Ребенок любого возраста считается пассажиром
Ребенок младше 10 лет должен ехать в детском кресле — мы бесплатно предоставляем его для 1 ребенка
Если вы путешествуете с несколькими детьми, то второе и последующие детские кресла предоставляются за доплату (5€ за кресло)
При бронировании, пожалуйста, сообщите о том, что вам потребуется детское кресло, а также укажите возраст каждого ребенка:
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Сакральные места хасидской еврейской общины напрямую связаны с жизнью и деятельностью выдающихся духовных и светских лидеров этого движения. К ним относятся места хасидских собраний, ключевых
проповедей религиозных деятелей, места размещения сакральных сооружений (молитвенных домов, синагог и т. п.). Места захоронений являются важными памятниками прошлого, ярко отражают историю хасидов, их сакральную духовность и религиозное мировоззрение. Они
представляют своеобразный культурно познавательный интерес в этнографическом и культурном аспекте, а также имеют большое значение для туризма.
Надгробия хасидских ребе и праведников служат основными местами паломничества для современных хасидов.
Представителями хасидской общины разработаны паломнические
маршруты. Создана достаточно обширная инфраструктура гостеприимства, включающая как места размещения, так и предприятия специализированного питания для паломников (в основном, на основе частных заведений).