Места паломничества хасидов. Трансфер Будапешт - Бодрогкерестур

Тысячи хасидов со всего мира совершают паломничество в небольшой городок

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Тысячи хасидов со всего мира совершают паломничество в небольшой городок на севере Венгрии — Бодрогкерестур (Bodrogkeresztúr, Yiddish: קערעסטיר). Реб Штайнер Сайе (1851–1925) был широко известным чудотворным раввином еврейской общины.

Cегодня его могила является местом паломничества в течение всего года, но особенно в день его смерти.
Места паломничества хасидов. Трансфер Будапешт - Бодрогкерестур
Места паломничества хасидов. Трансфер Будапешт - Бодрогкерестур
Места паломничества хасидов. Трансфер Будапешт - Бодрогкерестур
Места паломничества хасидов. Трансфер Будапешт - Бодрогкерестур
Места паломничества хасидов. Трансфер Будапешт - Бодрогкерестур
Места паломничества хасидов. Трансфер Будапешт - Бодрогкерестур
Места паломничества хасидов. Трансфер Будапешт - Бодрогкерестур

Что вас ожидает 🤩

  • Будапешт
  • Бодрогкерестур (Yiddish: קערעסטיר)
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Описание

Бодрогкерестур (Bodrogkeresztúr, Yiddish: קערעסטיר)
Живописная деревня Бодрог — одна из достопримечательностей еврейского паломнического маршрута. Мемориальный дом, построенный в бывшей резиденции Реб Штайнер Сайе, знаменитого чудо-раввина еврейской общины, стал популярным местом паломничества, равно как и его могила на еврейском кладбище на склоне холма Дерешла.
Паломнический маршрут «Csodarabbik útja», инициированный Объединенной венгерской израильской религиозной общиной (EMIH) и созданный при поддержке Европейского Союза, является крупнейшим еврейским паломническим маршрутом в Венгрии. 150-километровый паломнический маршрут, охватывающий 10 населенных пунктов, проходит через еврейские мемориалы. В доме раввина также были созданы интерактивная выставка, кошерная кухня и жилая зона:
Mád – Tarcal – Tokaj – Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Sárospatak – Sátoraljaújhely – Erdőbénye – Abaújszántó – Tállya – Mád.
Маршрут предлагает посещение могил самых известных хасидских ребе и мест их деятельности.

Трансфер:

Будапешт (город или аэропорт) — Бодрогкерестур (Bodrogkeresztúr)

В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание:

  • в аэропорту 1 час.
  • по адресу 15 мин.
  • Ребенок любого возраста считается пассажиром.
  • 1 детское кресло предоставляется бесплатно.

По запросу и за дополнительную плату возможно:

  • ожидание в Бодрогкерестуре и возвращение обратно в Будапешт.
  • посещение нескольких населенных пунктов паломнического маршрута.

Предоставляется транспорт различной категории и вместимости:

Легковой автомобиль класса Стандарт:

Skoda Octavia, Ford Focus, Opel Insignia.

Микроавтобус класса Стандарт:

Opel Vivaro, Renault Trafic, Ford Transit.

Автобус до 18 пассажиров:

Mercedes Sprinter, IVECO.

Автобус до 49 пассажиров:

Volvo9500, Setra, Mercedes Tourismo.
По запросу за дополнительную плату можем предоставить автомобиль

бизнес класса или премиум класса

Business Class:

  • Mercedes Benz E Class.
  • Audi 6.
  • BMW 7.
  • Mercedes Benz V Class Van 7 pax.

Premium Class:

  • Mercedes Benz S Class 2019.
  • Mercedes Benz S Class 2022.
  • Mercedes-Maybach S 680.

Minibus:

  • Mercedes Benz Sprinter VIP Jet 8 pax.
  • Mercedes Benz Sprinter VIP 20 pax.
  • Встреча пассажиров (в городе).
  • В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 15 минут.
  • Водитель встретит вас с табличкой по указанному адресу.
  • Встреча пассажиров (в аэропорту).
  • В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание — 1 час.

Место встречи зависит от класса заказанного трансфера:

  • стандарт или автобус: водитель ждет на парковке аэропорта и подъезжает к терминалу по звонку.
  • представительский класс: водитель встретит вас с табличкой в зале прилета.
  • Просим позвонить или отправить смс, когда вы пройдете все контроли в аэропорту и получите багаж: либо на телефон диспетчера (говорит по-русски), либо водителю. Телефоны мы сообщим дополнительно после заказа.
Обязательно проверьте правильность номера вашего телефона, указанного в заказе: водитель отправит вам сообщение на этот номер
При заказе автомобиля класса стандарт возможна встреча пассажиров с табличкой в зале прилета, в этом случае необходимо доплатить за парковку: 10€/30 минут ожидания

Багаж

Длина, ширина и высота стандартного багажа в сумме не должны превышать 158 сантиметров
На одного пассажира — 1 чемодан и 1 место для ручной клади. Если у вас больше багажа, пожалуйста, свяжитесь с нами в переписке.
Также просим предупреждать, если вы везете нестандартный багаж (лыжи или сноуборды, велосипеды, детские коляски, инвалидные кресла, большие чемоданы, клюшки для гольфа и т. д.) — наш менеджер подскажет, какой класс авто вам выбрать

Если путешествуете с ребенком

Ребенок любого возраста считается пассажиром

Ребенок младше 10 лет должен ехать в детском кресле — мы бесплатно предоставляем его для 1 ребенка
Если вы путешествуете с несколькими детьми, то второе и последующие детские кресла предоставляются за доплату (5€ за кресло)

При бронировании, пожалуйста, сообщите о том, что вам потребуется детское кресло, а также укажите возраст каждого ребенка:

-------------.
Сакральные места хасидской еврейской общины напрямую связаны с жизнью и деятельностью выдающихся духовных и светских лидеров этого движения. К ним относятся места хасидских собраний, ключевых
проповедей религиозных деятелей, места размещения сакральных сооружений (молитвенных домов, синагог и т. п.). Места захоронений являются важными памятниками прошлого, ярко отражают историю хасидов, их сакральную духовность и религиозное мировоззрение. Они
представляют своеобразный культурно познавательный интерес в этнографическом и культурном аспекте, а также имеют большое значение для туризма.
Надгробия хасидских ребе и праведников служат основными местами паломничества для современных хасидов.
Представителями хасидской общины разработаны паломнические
маршруты. Создана достаточно обширная инфраструктура гостеприимства, включающая как места размещения, так и предприятия специализированного питания для паломников (в основном, на основе частных заведений).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль с водителем
Что не входит
  • Питание, экскурсия, дополнительное ожидание — по запросу.
  • За дополнительную плату возможно ожидание в Бодрогкерестуре. Или посещение нескольких населенных пунктов, входящих в паломнический маршрут
Где начинаем и завершаем?
Начало: Будапешт
Завершение: Бодрогкерестур (Yiddish: קערעסט’ר)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • В стоимость трансфера входит бесплатное ожидание
  • В аэропорту 1 час
  • По адресу 15 мин
  • Ребенок любого возраста считается пассажиром.
  • 1 детское кресло предоставляется бесплатно.
  • Дополнительное ожидание - по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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