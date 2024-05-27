1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«о времени, когда благодаря еврейской общине рос и благоустраивался буржуазный Пешт»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
«Я помогу вам взглянуть на андеграундную культуру изнутри: мы прогуляемся по руин-пабам еврейского квартала, обходя стороной попсовые заведения а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium»
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«Далее переместимся в еврейский квартал, где во время Второй мировой войны находилось гетто»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Еврейский Будапешт»: память и культура
Окунитесь в атмосферу Еврейского квартала, узнайте его историю и ощутите пульс современного Будапешта
Начало: 1074 Dohány utca, 2. Перед Большой синагогой
«Вместе мы прогуляемся по улочкам еврейского квартала»
Расписание: По вторникам, четвергам и воскресеньям в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
€22 за человека
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: Погружение в историю еврейского квартала
Исследуйте сердце еврейской культуры в Будапеште вместе с экспертом из Израиля. Истории, традиции и современная жизнь Эржебетвароша ждут вас
Начало: По договоренности
«Мы с вами пойдем гулять по Эржебетварош, еврейскому кварталу, самому удивительному и неожиданному району города, и разбираться, как жили здесь раньше и живут сейчас, какими законами руководствуются, как отмечают праздники и растят детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSvitlana27 мая 2024Мария просто замечательный экскурсовод! Рекомендую!!!
- ЕЕвгения24 мая 2024Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
- ММария17 мая 2024Было очень интересно, Мария очень позитивный гид, нам понравилось. Спасибо!
- MMark15 мая 2024Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
- ППавел23 апреля 2024Были с детьми на экскурсии Анжелики «еврейский Будапешт». Очень понравилось, рекомендуем
- ААня5 сентября 2023Анна провела интересную, живую, информативную экскурсию по еврейскому кварталу для нашей группы из шести человек. Анна настоящий мастер, который знает
- KKonstantin2 февраля 2023Руин-бары и еврейский кварталЭкскурсию провел Женя. Было всего 3 людей (я и пара из Латвии)на экскурсии и мы отлично провели время. Как будто
- AAlexader30 декабря 2022Все было отлично. Очень рекомендую!
- ККатя29 декабря 2022Очень интересная экскурсия, классный формат и качественные бары для новичков в Будапеште!)
- ЕЕлена17 ноября 2022Руин-бары и еврейский кварталОтличная экскурсия. Проводил гид Евгений, очень приятный молодой человек. В хорошей компаниии и время прошло незаметно. Рекомендую. Женя, большое спасибо! 👍🤗
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Еврейские»
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