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в компании с приятелями хотя я их впервые встретил. Благодаря этому и в следующие дни я отлично гулял по району руин баров. Когда у меня возникла проблема(не связанная с экскурсией) Женя как местный житель помог мне её решить,проявив участие за что ему отдельное спасибо)) Рекомендую всем кто хочет получше узнать другую сторону будапешта