Экскурсии по еврейским местам Будапешта

Найдено 5 экскурсий в категории «Еврейские» в Будапеште на русском языке, цены от €22. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«о времени, когда благодаря еврейской общине рос и благоустраивался буржуазный Пешт»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
267 за всё до 4 чел.
Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
«Я помогу вам взглянуть на андеграундную культуру изнутри: мы прогуляемся по руин-пабам еврейского квартала, обходя стороной попсовые заведения а-ля Gozhdu Udvar или Aquarium»
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от 107 за всё до 10 чел.
Еврейский Будапешт
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«Далее переместимся в еврейский квартал, где во время Второй мировой войны находилось гетто»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
160 за всё до 7 чел.
Еврейский Будапешт
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
64 отзыва
Групповая экскурсия «Еврейский Будапешт»: память и культура
Окунитесь в атмосферу Еврейского квартала, узнайте его историю и ощутите пульс современного Будапешта
Начало: 1074 Dohány utca, 2. Перед Большой синагогой
«Вместе мы прогуляемся по улочкам еврейского квартала»
Расписание: По вторникам, четвергам и воскресеньям в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
22 за человека
Будапешт для своих. Истории еврейского квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: Погружение в историю еврейского квартала
Исследуйте сердце еврейской культуры в Будапеште вместе с экспертом из Израиля. Истории, традиции и современная жизнь Эржебетвароша ждут вас
Начало: По договоренности
«Мы с вами пойдем гулять по Эржебетварош, еврейскому кварталу, самому удивительному и неожиданному району города, и разбираться, как жили здесь раньше и живут сейчас, какими законами руководствуются, как отмечают праздники и растят детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svitlana
    27 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Мария просто замечательный экскурсовод! Рекомендую!!!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Мы с мужем довольны экскурсией и рекомендуем всем, кто хотел бы узнать больше об истории Будапешта, совершить с Анжеликой путешествие по маршруту Еврейский Будапешт.
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Было очень интересно, Мария очень позитивный гид, нам понравилось. Спасибо!
  • M
    Mark
    15 мая 2024
    Еврейский Будапешт
    Вы спрашиваете, что можно улучшить Отвечаю, ничего не надо улучшать. Очень познавательная экскурсия. Маршрут совершенно оптимальный. Знания гида по еврейской теме абсолютно уникальные. Вот так, на мой взгляд, и должен выглядеть отличный экскурсовод.
  • П
    Павел
    23 апреля 2024
    Еврейский Будапешт
    Были с детьми на экскурсии Анжелики «еврейский Будапешт». Очень понравилось, рекомендуем
  • А
    Аня
    5 сентября 2023
    Еврейский квартал Будапешта: новая жизнь среди старых камней
    Анна провела интересную, живую, информативную экскурсию по еврейскому кварталу для нашей группы из шести человек. Анна настоящий мастер, который знает
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    как удержать внимание используя шутки, интересные факты и примеры. Наша трех-часовая экскурсия пролетела очень быстро, несмотря на жару и палящее солнце. Если мы вернёмся когда-нибудь в Будапешт, обязательно постараемся взять туры с Анной опять.

  • K
    Konstantin
    2 февраля 2023
    Руин-бары и еврейский квартал
    Экскурсию провел Женя. Было всего 3 людей (я и пара из Латвии)на экскурсии и мы отлично провели время. Как будто
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    в компании с приятелями хотя я их впервые встретил. Благодаря этому и в следующие дни я отлично гулял по району руин баров. Когда у меня возникла проблема(не связанная с экскурсией) Женя как местный житель помог мне её решить,проявив участие за что ему отдельное спасибо)) Рекомендую всем кто хочет получше узнать другую сторону будапешта

  • A
    Alexader
    30 декабря 2022
    Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
    Все было отлично. Очень рекомендую!
  • К
    Катя
    29 декабря 2022
    Андеграунд и секретные руин-бары Будапешта
    Очень интересная экскурсия, классный формат и качественные бары для новичков в Будапеште!)
  • Е
    Елена
    17 ноября 2022
    Руин-бары и еврейский квартал
    Отличная экскурсия. Проводил гид Евгений, очень приятный молодой человек. В хорошей компаниии и время прошло незаметно. Рекомендую. Женя, большое спасибо! 👍🤗

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Еврейские»

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  4. Еврейский Будапешт
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  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Еврейские" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 22 до 267. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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