1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Будапешт - первая встреча: эксклюзивный тур с личным гидом
Откройте для себя великолепие Будапешта: исторические сокровища, архитектурные шедевры и живописные виды в индивидуальной обстановке
«А еще — парк Городская роща, Цепной мост, дворец Александра и собор святого Матьяша, одно из красивейших сооружений города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
23%
Групповая
2 часа
Буда - путешествие во времени: от Рыбацкого бастиона до собора Матьяша
Окунитесь в средневековую атмосферу Буды, где каждый камень хранит истории венгерских королей и битв за свободу
Начало: Среди стен Рыбацкого Бастиона
«Холмистая Буда на правом берегу Дуная — это мощеные улочки, столетние каменные скамейки, древняя крепость и мозаичные узоры в сказочном храме Матьяша»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30€23 за человека
Индивидуальная
5 часов
Будапешт - любовь с первого взгляда: история, культура и величие
Познакомьтесь с историей и культурой Будапешта за 4 часа! Величественные здания, площади и памятники ждут вас
Начало: Место проживания гостей в Будапеште
«Район Буда — через мост Сечени мы покинем Пештскую сторону и поедем в Буду, где вы увидите Королевский дворец и церковь Матьяша»
11 июня в 18:00
16 июня в 08:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по главным местам Будапешта: пешком и с гидом
Пройдите по историческому центру Будапешта, ощутите его атмосферу и узнайте уникальные истории от опытного гида
Начало: У входа в отель Ритц Карлтон
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Будапешт - Первое свидание: От Пешта до Буды, История и Культура
Погрузитесь в атмосферу Будапешта, исследуя его знаковые места от Пешта до Буды на комфортабельном автомобиле Toyota Prius Hybrid
Начало: По договору
«Кроме того, я покажу изящный собор Святого Матьяша, выполненный в позднеготическом стиле, и расскажу, в чем специфика венгерской архитектуры»
10 июня в 09:00
12 июня в 13:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Интересный Будапешт: путешествие от истории к современности
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
«Я отведу вас в Будайский квартал, где находится храм Матьяша и два главных дворца — Королевский и Президентский — и расскажу о важных вехах в истории венгерской столицы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Будапешту: от крепости до Парламента
За 3 часа погрузитесь в атмосферу Будапешта: от крепости Буда до здания Парламента, сопровождаемые рассказами о венграх
«Неспешно прогуляемся по старинным мощеным улочкам и увидим таинственный собор Матьяша»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Еврейский квартал Будапешта: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу Еврейского квартала Будапешта, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
«Итак, утром — Будапешт парадно-буржуазный, с Парламентом и кондитерскими, а вечером — в район между Малым и Большим бульваром, за Синагогу на улице Дохань, и дальше, дальше…»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия «Будапешт с огоньком» - погружение в историю
Исследуйте сокровенные уголки Будапешта и его исторические сокровища в компании опытного гида
Начало: Площадь Елизаветы
«Базилика Святого Иштвана — главный храм Будапешта»
Завтра в 12:00
14 июня в 19:00
€25 за человека
Индивидуальная
2 часа
По мощеным улочкам Буды: историческое путешествие в Будапеште
Проведите незабываемые часы, исследуя историческую Буду: от средневековых улочек до величественных памятников
Начало: Clark Adam Square (Clark Adam ter)
«Конечно, перед вами предстанет прекрасный собор Матьяша: здесь приоткроем трагические и комические завесы истории»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Любовный треугольник в сердце Будапешта: Франц Иосиф, Елизавета и город
Погрузитесь в романтическую историю Будапешта, где любовь и архитектура переплетаются в уникальный сюжет
«Вот церковь Матьяша — здесь они короновались как король и королева Венгрии»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€267 за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Будапешт во всей красе: исторические места, культура и легенды за 6 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Будапешта, изучая его исторические места, культуру и легенды в компании опытного гида
Начало: Будапешт
«Вы увидите Будайскую крепость, впитаете красоту площади Святой Троицы, собора Святого Матьяша, Рыбацкого бастиона с панорамной площадкой на Парламент»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
187€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По королевскому Будапешту на автомобиле: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Будапешта, узнайте легенды и мифы, посетите главные достопримечательности. Оцените венгерское кофеварение в уютном кафе на берегу Дуная
Начало: На Площади Героев
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Теплая встреча с Будапештом
Обзорная авто-пешеходная экскурсия в компании профессионального гида
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны андеграунда Будапешта: руин-бары и стрит-арт
Погрузитесь в атмосферу альтернативного Будапешта, открывая засекреченные бары и шедевры уличного искусства
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
Сегодня в 20:00
12 июня в 20:00
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя экскурсия по Будапешту: Свет и тени старинного города
Погрузитесь в волшебную атмосферу Будапешта, где каждый уголок хранит свою тайну и историю
«Вы осмотрите сторожевые башни и укрепления бастиона, церковь Матяша и услышите истории Буды»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€135 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
«Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт — и всё это в сияющей вечерней подсветке»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€37 за человека
Индивидуальная
3 часа
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
«И сами эти улочки в сгущающейся темноте выглядят так, что не удивит фигура монаха, перебегающего дорогу под звон церковного колокола, и не Матьяш ли Корвин шествует по мостовой, и не Сулейман ли Великолепный собирается штурмовать Буду»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€227 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Начало: Около фуникулера
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€130 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
«Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Буды и Пешта: Будайской крепостью на высоком холме, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет, горой Геллерт»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€69 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
«Маршрут удивит вас красивейшими достопримечательностями: Будайской крепостью на высоком холме, роскошным Парламентом, башнями Рыбацкого бастиона, церковью Матьяша, мостом Эржебет и горой Геллерт»
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Будапешт: знакомство с городом - путешествие к сердцу Венгрии
Погрузитесь в историю и культуру Будапешта во время увлекательной экскурсии с посещением его знаковых мест
«Соборы, дворцы и смотровые площадки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Индивидуальная
4 часа
Еврейский Будапешт
Синагоги, памятники и кошерные кондитерские: погружаемся в самобытный квартал венгерских евреев
«Также в программе шедевр религиозной архитектуры, созданный в конце 19 века известным австрийским архитектором Отто Вагнером»
16 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Главные достопримечательности Будапешта за 4 часа: индивидуальная экскурсия
Эта экскурсия для тех, кто впервые в Будапеште и хочет быстро познакомиться с городом. Путешествуйте на микроавтобусе и наслаждайтесь видами
«а также крупнейшая в Европе синагога, Венгерская национальная галерея, Мемориал жертвам Холокоста, купальня Геллерт и другие знаковые места»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€230 за всё до 7 чел.
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Из Буды в Пешт по Цепному мосту
Изучить город в деталях - на горе, над рекой и под землёй на пешеходной экскурсии в мини-группе
Начало: На Площади Святой Троицы в Будаваре
«Величественный собор короля Матяша с удивительной историей»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
39€34 за человека
Индивидуальная
2 часа
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай
Начало: В Будайской крепости возле церкви Матяша
«Белокаменные стены, крыша, покрытая разноцветной черепицей, лепнина на окнах, готические башенки — вы удивитесь особенной нарядности храма»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому центру Будапешта
За два с половиной часа вы увидите лучшие панорамы и исторические места Будапешта, познакомитесь с культурой и жизнью местных жителей
Начало: 1014 Dísz tér 16. У кафе Korona
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от €23 за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Еврейский Будапешт»: память и культура
Окунитесь в атмосферу Еврейского квартала, узнайте его историю и ощутите пульс современного Будапешта
Начало: 1074 Dohány utca, 2. Перед Большой синагогой
«Я покажу Вам монумент «Плакучая ива», памятник Карлу Лутцу и три великолепные синагоги»
Расписание: По вторникам, четвергам и воскресеньям в 14:30
Завтра в 14:30
11 июня в 14:30
€22 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
«Белокаменные стены, крыша, покрытая разноцветной черепицей, витражи на окнах, готические башенки — вы удивитесь особенной нарядности храма»
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Будапешт: с любовью о Буде 🤩
Начало: Budapest, Szentháromság tér 3, 1014
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€30 за человека
Групповая
3 часа
Классический Будапешт
Начало: Большая Синагога, площадь перед центральным входом
«Вернувшись обратно в автобус, вы проедете мимо знаменитого ресторана Гундель, двигаясь дальше к самому величественному собору Будапешта – базилике Св»
Расписание: По воскресеньям и пятницам в 10:00
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
€30 за человека
Групповая
5 часов
Храмы и Соборы Будапешта
«Узнать культуру страны невозможно, не вникнув в вопрос религиозной традиции»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30
€40 за человека
Билет на борт
3 часа
Круиз по Дунаю с ужином и шоу пианистов
Начало: 1051 Budapest, Petőfi tér, Dock 11
Расписание: Смотрите свободные даты
10 июня в 19:30
12 июня в 19:30
от €115 за человека
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: Погружение в историю еврейского квартала
Исследуйте сердце еврейской культуры в Будапеште вместе с экспертом из Израиля. Истории, традиции и современная жизнь Эржебетвароша ждут вас
Начало: По договоренности
«Познакомимся с бытом религиозных евреев»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Будапешт для своих: необычные места и секреты Буды
Познакомьтесь с Будой не как обычный турист, а как истинный исследователь. Откройте для себя скрытые сокровища и истории, которые живут в каждом уголке
Начало: Мы встретимся с вами у Венских ворот
«Мы увидим ажурную позднеготическую церковь Матьяша и суровую башню старинной церкви Марии Магдалены, Будайскую крепость и резиденцию президента — дворец Шандора»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIryna3 июня 2024Виктория умничка, было здорово и познавательно! Спасибо!
- ААртем1 июня 2024Ольга отличный экскурсовод. Очень интересно рассказывает. Попали под дождь, и Ольга прекрасно подстроилась, адаптировалось под ситуацию)) советую всем!
- AAntonina1 июня 2024Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
- ААртур31 мая 2024Мы провели пару незабываемых часов. Мы узнали многое об истории становления Венгрии на ряду с множеством интересных фактов и пикантных подробностей. Также узнали где можно провести время после экскурсии. Инна рассказывает интересно и воодушевленно, охотно отвечает на все вопросы. Нам очень понравилось.
- ВВалерия28 мая 2024Супер экскурсия!! Мы - два студента, которые не интересуются историей, но даже для нас экскурсия была интересной и увлекательной. Очень рекомендуем, завтра пойдем на экскурсию по Пешту тоже с Инной
- AArkady27 мая 2024Отличная экскурсия, большое спасибо!
- ННаталия27 мая 2024Хочу поблагодарить Аркадия за прекрасно организованную и проведенную экскурсию. Аркадий человек энциклопедических знаний и интересный рассказчик. Мы много нового узнали об истории Венгрии. Всем рекомендую.
- ВВиталий27 мая 2024Большое спасибо, все было очень интересно, тут работают профессионалы!
- SSvitlana27 мая 2024Мария просто замечательный экскурсовод! Рекомендую!!!
- ВВячеслав27 мая 2024Всё на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Святые места" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 22 до 267 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 2071 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 37 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 2071 ⭐ отзыв, цены от €22. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август