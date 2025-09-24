Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Будапешт — прекрасен! Гости мечтают увидеть арт-нуво и подняться на Рыбацкий бастион, чтобы полюбоваться городом с панорамной площадки, посмотреть на диковинные достопримечательности столицы Венгрии и увидеть потаенные ее места, и, конечно, познакомиться с местной кухней.



Приглашаю вас на авторскую гастрономическую экскурсию по городу, которая точно не оставит вас равнодушным!