Будапешт — прекрасен! Гости мечтают увидеть арт-нуво и подняться на Рыбацкий бастион, чтобы полюбоваться городом с панорамной площадки, посмотреть на диковинные достопримечательности столицы Венгрии и увидеть потаенные ее места, и, конечно, познакомиться с местной кухней.
Приглашаю вас на авторскую гастрономическую экскурсию по городу, которая точно не оставит вас равнодушным!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
На нашей чревоугоднической экскурсии вы узнаете:
- что попробовать в Будапеште;
- где поужинать;
- как называется самое вкусное национальное блюдо;
- куда ходят местные и что едят;
- где купить деликатесы, знаменитую колбасу, гусиную печень и продегустировать токайское вино;
- легенды и истории рынка;
- историю о кудрявых свинках и серой корове, о счастливой курочке и великолепном сером гусе;
- историю про гуляш, паприкаш и перкельт, про самые вкусные колбасы и вино! А еще получите от меня чек-листы и списки с ресторанами и кафе с наилучшими рекомендациями и скидками. Наша программа • От Таможенной площади к Центральному рынку. Осмотр рынка и всех его трех этажей. Верхний этаж: с национальным рестораном, живой музыкой и вкусной едой, ларьками с разнообразной снедью и сувенирами. Первый этаж: овощи, фрукты, прочие продукты. Лучшая лавка с паприкой. Гусиная печень, вино, шоколад, лаванда, мед, грибы и трюфеля. Дегустация различных венгерских колбас и копченостей (входит в стоимость экскурсии). Нижний этаж: дичь, рыба, соленья, дегустация квашенной венгерской капусты и других солений (входит в стоимость экскурсии). Выставка, посвященная венгерским винам, рассказ о 22 винных регионах, а также выставка венгерских хунгарикумов (того, что производится только в Венгрии).
- Посещение паба For sale pub, где самый прекрасный гуляш и орешки на земле.
- Прогулка до площади Калвин и рассказ об истории города. Остановка на кофе в кафе с дегустацией сладкой выпечки и свежего хлеба (по желанию).
- Остановка в местном заведении с дегустацией печеночной и кровяной колбаски (входит в стоимость экскурсии).
- Ресторан с венгерскими стейками. Обед или ужин. По желанию.
- Дегустация токайского вина и гусиной печени (входит в стоимость экскурсии). Ваша задача — быть голодным! Тогда вы по-настоящему подготовитесь к дегустации национальных блюд. Важная информация: Протяженность маршрута 2 км. Продолжительность от 2 до 3 часов.
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центральный рынок
- Мост свободы
- Улочки города
- Исторические кафе
Что включено
- Услуги гида
- Все дегустации.
Что не входит в цену
- Чай, кофе.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Протяженность маршрута 2 км. Продолжительность от 2 до 3 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
