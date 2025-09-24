Мои заказы

Гастрономические приключения в Будапеште

Будапешт — прекрасен! Гости мечтают увидеть арт-нуво и подняться на Рыбацкий бастион, чтобы полюбоваться городом с панорамной площадки, посмотреть на диковинные достопримечательности столицы Венгрии и увидеть потаенные ее места, и, конечно, познакомиться с местной кухней.

Приглашаю вас на авторскую гастрономическую экскурсию по городу, которая точно не оставит вас равнодушным!
На нашей чревоугоднической экскурсии вы узнаете:

  • что попробовать в Будапеште;
  • где поужинать;
  • как называется самое вкусное национальное блюдо;
  • куда ходят местные и что едят;
  • где купить деликатесы, знаменитую колбасу, гусиную печень и продегустировать токайское вино;
  • легенды и истории рынка;
  • историю о кудрявых свинках и серой корове, о счастливой курочке и великолепном сером гусе;
  • историю про гуляш, паприкаш и перкельт, про самые вкусные колбасы и вино! А еще получите от меня чек-листы и списки с ресторанами и кафе с наилучшими рекомендациями и скидками. Наша программа • От Таможенной площади к Центральному рынку. Осмотр рынка и всех его трех этажей. Верхний этаж: с национальным рестораном, живой музыкой и вкусной едой, ларьками с разнообразной снедью и сувенирами. Первый этаж: овощи, фрукты, прочие продукты. Лучшая лавка с паприкой. Гусиная печень, вино, шоколад, лаванда, мед, грибы и трюфеля. Дегустация различных венгерских колбас и копченостей (входит в стоимость экскурсии). Нижний этаж: дичь, рыба, соленья, дегустация квашенной венгерской капусты и других солений (входит в стоимость экскурсии). Выставка, посвященная венгерским винам, рассказ о 22 винных регионах, а также выставка венгерских хунгарикумов (того, что производится только в Венгрии).
  • Посещение паба For sale pub, где самый прекрасный гуляш и орешки на земле.
  • Прогулка до площади Калвин и рассказ об истории города. Остановка на кофе в кафе с дегустацией сладкой выпечки и свежего хлеба (по желанию).
  • Остановка в местном заведении с дегустацией печеночной и кровяной колбаски (входит в стоимость экскурсии).
  • Ресторан с венгерскими стейками. Обед или ужин. По желанию.
  • Дегустация токайского вина и гусиной печени (входит в стоимость экскурсии). Ваша задача — быть голодным! Тогда вы по-настоящему подготовитесь к дегустации национальных блюд. Важная информация: Протяженность маршрута 2 км. Продолжительность от 2 до 3 часов.

Ежедневно, по договоренности

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральный рынок
  • Мост свободы
  • Улочки города
  • Исторические кафе
  • Услуги гида
  • Все дегустации.
  • Чай, кофе.
По договоренности
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
  • Протяженность маршрута 2 км. Продолжительность от 2 до 3 часов
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

