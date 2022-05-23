2 часа
Круиз
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
25 июля в 19:00
26 июля в 19:00
от €90 за человека
3 часа
Водная прогулка
Вечерний вояж: развлекательный тур для совершеннолетних гурманов
Начало: по договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
25 июля в 09:00
от €200 за всё до 3 чел.
2 часа
Круиз
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Начало: Будапешт
28 июля в 10:00
29 июля в 10:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJelena23 мая 2022Вечерний Будапешт: прогулка на корабле «Легенда» по ДунаюОзвученная информация часто не совпадает с объектами, мимо которых движется кораблик
- EEduard30 декабря 2021Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»Не могу сказать, что экскурсия именно детская - если "взрослый" человек сохранил в себе "детскость" и открытость - ему понравится.
- ЛЛюдмила3 декабря 2021Вечерний Будапешт: прогулка на корабле «Легенда» по ДунаюСтоящая экскурсия, ее не испортил даже проливной дождь.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Мост свободы»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Мост свободы" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 200. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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