Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»

читать дальше Утверждать, что экскурсия исторически сверх информативна не буду, но почерпнуть из нее есть что. Сюжетная канва пусть и простая, но трогательная, сказочная, интересная!

Не могу сказать, что экскурсия именно детская - если "взрослый" человек сохранил в себе "детскость" и открытость - ему понравится.