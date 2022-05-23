Мост свободы – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Мост свободы» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Музыкальные теплоходы
16 отзывов
2 часа
Круиз
Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
Начало: Budapest, Id. Antall Jоzsef rkp., 1052. № 3
Расписание: 19:00 ежедневно
25 июля в 19:00
26 июля в 19:00
от 90 за человека
Вечерний вояж: развлекательный тур для совершеннолетних гурманов
Пешая
2 отзыва
3 часа
Водная прогулка
Вечерний вояж: развлекательный тур для совершеннолетних гурманов
Начало: по договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 12:00
25 июля в 09:00
от 200 за всё до 3 чел.
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
2 часа
Круиз
Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Начало: Будапешт
28 июля в 10:00
29 июля в 10:00
160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Jelena
    23 мая 2022
    Вечерний Будапешт: прогулка на корабле «Легенда» по Дунаю
    Озвученная информация часто не совпадает с объектами, мимо которых движется кораблик
  • E
    Eduard
    30 декабря 2021
    Спектакль-экскурсия «Шанс Короля»
    Не могу сказать, что экскурсия именно детская - если "взрослый" человек сохранил в себе "детскость" и открытость - ему понравится.
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    Утверждать, что экскурсия исторически сверх информативна не буду, но почерпнуть из нее есть что. Сюжетная канва пусть и простая, но трогательная, сказочная, интересная!

  • Л
    Людмила
    3 декабря 2021
    Вечерний Будапешт: прогулка на корабле «Легенда» по Дунаю
    Стоящая экскурсия, ее не испортил даже проливной дождь.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Мост свободы»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Круиз по Дунаю с ужином и живой музыкой
  2. Вечерний вояж: развлекательный тур для совершеннолетних гурманов
  3. Аренда лодки премиум класса в Будапеште. КРУИЗ-УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июле 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Мост свободы" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 200. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мост свободы», 18 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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