Посетите одну из самых красивых базилик Будапешта и насладитесь чарующим звучанием органа. Вас ждут арии и инструментальные произведения в исполнении выдающихся венгерских музыкантов. Атмосфера вечера наполнена гармонией, вдохновением и классической элегантностью.
Описание билетаМузыка в сердце Будапешта Базилика Святого Иштвана — одно из самых впечатляющих зданий неоклассического стиля в столице Венгрии. Именно здесь проходят органные концерты, которые позволяют ощутить величие и уникальную акустику этого святого места. Арии исполняет Колош Ковач — один из самых известных оперных и ораториальных певцов Венгрии, обладатель премии имени Ференца Листа, ордена «За заслуги в области искусства» и престижной премии Кошута. Его мощный, выразительный голос наполняет пространство храма особой силой и теплом. Тонкость и вдохновение В программу включены флейтовые композиции в исполнении Элеоноры Крусич, блиставшей на сценах Венгрии и Европы. Её виртуозная игра гармонично дополняет звучание органа, создавая атмосферу духовного умиротворения и музыкального совершенства.
- Билеты на концерт
- Трансфер из отеля и обратно
Budapest, Szent István tér 1, 1051 Hungary
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
28 ноя 2025
Получили огромное удовольствие! Кроме органа в программе сольное пение и флейта! Великолепное исполнение в удивительно красивом обрамлении - Базилике Св. Стефана!! 5++
М
Марк
25 янв 2025
Прекрасный концерт и невероятно красивое место! Я ожидал только орган, но появление тенора и флейтистки стало чудесным сюрпризом. Очень рекомендую! Только приходите пораньше — минимум за полчаса, чтобы занять понравившиеся места. Независимо от того, где сидеть, звучание и вид просто безупречны.
А
Александр
4 янв 2025
Потрясающее место! Зданию уже больше 120 лет, но оно в великолепном состоянии. Орган звучал просто восхитительно, публика была внимательной и знающей. Великолепный опыт!
З
Зоя
6 ноя 2024
Концерт стал замечательным способом насладиться красотой базилики. Всё было прекрасно - музыка и атмосфера.
