Описание билета Музыка в сердце Будапешта Базилика Святого Иштвана — одно из самых впечатляющих зданий неоклассического стиля в столице Венгрии. Именно здесь проходят органные концерты, которые позволяют ощутить величие и уникальную акустику этого святого места. Арии исполняет Колош Ковач — один из самых известных оперных и ораториальных певцов Венгрии, обладатель премии имени Ференца Листа, ордена «За заслуги в области искусства» и престижной премии Кошута. Его мощный, выразительный голос наполняет пространство храма особой силой и теплом. Тонкость и вдохновение В программу включены флейтовые композиции в исполнении Элеоноры Крусич, блиставшей на сценах Венгрии и Европы. Её виртуозная игра гармонично дополняет звучание органа, создавая атмосферу духовного умиротворения и музыкального совершенства.

Что включено Билеты на концерт Что не входит в цену Трансфер из отеля и обратно Место начала и завершения? Budapest, Szent István tér 1, 1051 Hungary