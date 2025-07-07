От рынка до таверны: гастрономическая экскурсия по Будапешту

Погрузитесь в гастрономическую атмосферу Будапешта на туре с более чем 14 дегустациями.
От классических лангошей и гуляша до сладких трубочек с кремом — каждый вкус раскроет вам кусочек венгерской культуры. Приятное путешествие по улицам, рынкам и тавернам в компании местных вин и историй.
От классических лангошей и гуляша до сладких трубочек с кремом — каждый вкус раскроет вам кусочек венгерской культуры. Приятное путешествие по улицам, рынкам и тавернам в компании местных вин и историй.
Описание экскурсииПогружение в вкусы Будапешта Присоединяйтесь к гастрономическому туру «Foodapest 2025 с дегустацией вин» — это вкусное путешествие по богатой кулинарной культуре столицы. Вас ждёт более 14 дегустаций на нескольких остановках, где вы попробуете легендарные блюда венгерской кухни: гуляш, лангош, десертные трубочки с кремом и многое другое — всё это в сочетании с местными винами и напитками. Этот тур создан для тех, кто ценит вкус, атмосферу и живое общение. В непринуждённой обстановке небольшой группы вы откроете для себя историю и традиции венгерской кухни, попробуете новые блюда и узнаете, что скрывается за каждым рецептом. Больше, чем просто дегустация На каждой остановке — новые открытия и знакомства. Вы попробуете мясное ассорти, сытные традиционные блюда, десерты и напитки, сопровождая их увлекательными рассказами о культуре и гастрономии Венгрии. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь.
- Остановки во время экскурсии и выбор блюд могут меняться в зависимости от сезона и наличия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Более 14 дегустаций венгерских блюд и напитков
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: F3P5+R9Q Будапешт, Венгрия
Завершение: Ferenciek tere
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь
- Остановки во время экскурсии и выбор блюд могут меняться в зависимости от сезона и наличия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Макар
7 июл 2025
Отличный тур! Я много путешествую и был на множестве экскурсий, но наш гид Берди — один из лучших, кого я когда-либо встречал.
Е
Ева
10 мая 2025
Берди была просто замечательной. Она старалась познакомиться с каждым участником, отлично знала историю города и блюда, которые мы пробовали. В конце тура мы были сыты и довольны!
В
Виктория
13 янв 2025
Прекрасно! Мы не только пробовали местную еду и напитки, но и узнали их историю. Очень рекомендую!
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии из Будапешта
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Сегодня в 08:00
21 дек в 13:00
€194 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Будапешта в Вену
Без волнений доберитесь из Будапешта в Вену. Водитель встретит вас в аэропорту или по указанному адресу. Комфортные автомобили и автобусы
Завтра в 05:30
20 дек в 00:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Еврейский Будапешт
Узнайте о еврейской культуре Будапешта, посетив синагоги и исторические кварталы. Откройте для себя руин-пабы и знаменитый десерт флодни
22 дек в 08:30
23 дек в 08:30
€200 за всё до 6 чел.