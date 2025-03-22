Отправьтесь в пешеходную экскурсию по Будайской крепости и узнайте её 800-летнюю историю.
Насладитесь панорамными видами, живыми рассказами гида и посетите Зал Святого Иштвана — символ величия восстановленного дворца.
Описание билетаИстория, оживающая в камне Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по району Будайской крепости на английском языке. Ваш гид расскажет о 800-летней истории комплекса — от Золотого века до событий Второй мировой войны и коммунистической эпохи, когда дворец был разрушен и затем восстановлен. Архитектура и панорамы Прогуляйтесь по площадям замка, полюбуйтесь изящными статуями и фонтанами, насладитесь захватывающими дух панорамами Будапешта. Это место, где история и величие венгерской культуры встречаются лицом к лицу. Зал Святого Иштвана и наследие ЮНЕСКО Посетите роскошный Зал Святого Иштвана — единственную часть дворца, восстановленную в своём первоначальном блеске после разрушений Второй мировой войны. Завершите прогулку осознанием важности Будайской крепости и её заслуженного статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь и верхнюю одежду.
- Не подходит для: детей до 12 лет, людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок.
- В настоящее время в здании дворца в районе Будайской крепости проводятся реставрационные работы, поэтому во время прогулки возможны шумы и движение транспорта.
- Экскурсия проходит при любой погоде и включает посещение открытых площадок (около 1 часа) и закрытых помещений (около 30 минут).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Будайская крепость
- Зал Святого Иштвана
Что включено
- Входной билет в Зал Святого Иштвана
- Услуги гида
- Наушники для лучшей слышимости гида
- Пешеходная экскурсия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Budapest, Szent György u., 1013 Magyarország
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
22 мар 2025
Экскурсия была замечательной, гид знал огромное количество фактов — информации столько, что сложно всё запомнить! Отличный выбор для тех, кто любит историю и хочет понять, как всё стало таким, каким мы видим это сегодня.
В
Венямин
3 янв 2025
Очень познавательная экскурсия. Я узнал много нового об истории Венгрии, Святом Иштване и Святой короне
С
Саша
31 мая 2024
Очень информативная и интересная экскурсия — короткое, но яркое погружение в историю Венгрии.
