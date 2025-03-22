Мои заказы

Прогулка по Будайской крепости с посещением Зала Святого Иштвана

Отправьтесь в пешеходную экскурсию по Будайской крепости и узнайте её 800-летнюю историю.

Насладитесь панорамными видами, живыми рассказами гида и посетите Зал Святого Иштвана — символ величия восстановленного дворца.
5
3 отзыва
Описание билета

История, оживающая в камне Присоединяйтесь к увлекательной пешеходной экскурсии по району Будайской крепости на английском языке. Ваш гид расскажет о 800-летней истории комплекса — от Золотого века до событий Второй мировой войны и коммунистической эпохи, когда дворец был разрушен и затем восстановлен. Архитектура и панорамы Прогуляйтесь по площадям замка, полюбуйтесь изящными статуями и фонтанами, насладитесь захватывающими дух панорамами Будапешта. Это место, где история и величие венгерской культуры встречаются лицом к лицу. Зал Святого Иштвана и наследие ЮНЕСКО Посетите роскошный Зал Святого Иштвана — единственную часть дворца, восстановленную в своём первоначальном блеске после разрушений Второй мировой войны. Завершите прогулку осознанием важности Будайской крепости и её заслуженного статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобную обувь и верхнюю одежду.
  • Не подходит для: детей до 12 лет, людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок.
  • В настоящее время в здании дворца в районе Будайской крепости проводятся реставрационные работы, поэтому во время прогулки возможны шумы и движение транспорта.
  • Экскурсия проходит при любой погоде и включает посещение открытых площадок (около 1 часа) и закрытых помещений (около 30 минут).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Будайская крепость
  • Зал Святого Иштвана
Что включено
  • Входной билет в Зал Святого Иштвана
  • Услуги гида
  • Наушники для лучшей слышимости гида
  • Пешеходная экскурсия
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Budapest, Szent György u., 1013 Magyarország
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Дмитрий
22 мар 2025
Экскурсия была замечательной, гид знал огромное количество фактов — информации столько, что сложно всё запомнить! Отличный выбор для тех, кто любит историю и хочет понять, как всё стало таким, каким мы видим это сегодня.
В
Венямин
3 янв 2025
Очень познавательная экскурсия. Я узнал много нового об истории Венгрии, Святом Иштване и Святой короне
С
Саша
31 мая 2024
Очень информативная и интересная экскурсия — короткое, но яркое погружение в историю Венгрии.

Входит в следующие категории Будапешта

